おふろcafe utataneで、白夜をイメージした夜更かし体験やモルック大会など北欧の「夏至祭」を体験できるイベントを開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設 おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市、以下 utatane）は、2026年6月19日（金）より北欧の夏至祭を体験できるイベントを開催します。

＜おふろcafe utatane 夏至祭＞

開催期間：2026年6月19日（金）～6月30日（火）

場所：おふろcafe utatane

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

◎宿泊プラン／太陽の沈まない「夜更かし白夜プラン」を販売

北欧の美しい夏、太陽が沈まない神秘的な現象「白夜」をutataneの客室で再現。フィンランドのビールや消えないライト、北欧スナックなどがフルセットになった期間限定宿泊プランです。

料金：2名1室 15,980円～

ご予約方法：utatane公式サイトから

コンテンツ：

・北欧のビール「ラピンクルタ」をプレゼント

「ラップランドの黄金」を意味するラピンクルタは、北欧の澄み切った水と豊かな自然が育んだ、すっきりとキレのある味わいが特徴のビールです。おしゃべりやボードゲーム、映画、ドラマを観ながらラピンクルタとともに夜更かしを楽しみましょう。

・カウ二ステルームで泊まる

フィンランド・ヘルシンキで誕生したテキスタイルブランド「KAUNISTE FINLAND（カウニステ・フィンランド）」との特別なコラボレーションで実現した、北欧の豊かで洗練された世界観や暮らしを表現するコンセプトルームにご宿泊いただけます。

・北欧アメニティ（TEPE歯ブラシ）の提供

予防歯科の先進国であるスウェーデンで圧倒的なシェアを誇るオーラルケアブランド「TePe（テペ）」の歯ブラシを限定でご用意。TePeの製品は、環境に配慮したクリーンなエネルギー（太陽光発電など）を利用し、スウェーデン国内で100%製造されています。北欧の人々の美しい生活哲学をご体験ください。

・ふわふわ高級タオル

北欧の「ヒュッゲ（安らぎ）」を完成させる特別なタオルをご用意します。

・お部屋でフィーカタイム

北欧の人々が大切にしている、家族や友人とコーヒーを飲みながらおしゃべりを楽しむ「フィーカ（Fika）」タイム。現地のあたたかなライフスタイルをそのまま体験していただけるよう、こだわりの北欧スナックをお茶うけとしてご用意します。

・パーティーチップ

ザクザクとしたポテトの豊かな風味がビールを誘います。映画を観たり思い出を語り合ったりする大人の時間のお供にどうぞ。

・太陽が沈まない北欧の「白夜」を再現したライト

キャンドルの炎のように温かな間接光が一晩中お部屋を包み込みます。フィンランドの夏の夜のように、ゆったりと流れる贅沢な時間をたっぷりとお楽しみください。

◎ミニモルック大会

フィンランド発祥の人気スポーツ「モルック」を、無料で体験できる大会を開催します。ゲストにモルック日本代表の大森隆宏さんを迎えて、初心者から経験者まで満足できる内容です。

開催場所：ラウンジエリア

開催時間：14時/15時/16時/17時/18時/19時30分（各回30分～40分見込み）

■モルック日本代表 大森隆宏さんプロフィール

2015年、2018年などの世界大会に日本代表として出場。所属チーム「Little A.」地域チーム「五反田Little A」のメンバーとして数々の大会に出場し、日本のモルック黎明期から競技シーンの最前線で活躍しているトッププレイヤー。

◎オールナイト風呂

北欧・フィンランドのライフスタイルを語る上で欠かせないのが、生活に深く息づく「サウナ文化」です。通常おふろの利用時間は26時までですが、夜通しいつでもお好きな時におふろやサウナをご利用いただける「オールナイト風呂」を開催します。

開催日：2026年7月19日（日）

※朝10時～翌朝9時まで23時間いつでもおふろやサウナをお楽しみいただけます。

◎白夜のDJラウンジ

北欧の人々が一年で最も街をあげて熱狂する、夏の到来を祝う伝統行事「夏至祭」。夏至祭の贅沢を体現する、特別なDJイベントを館内にて実施いたします。フィンランドの国民的ビール「ラピンクルタ」を片手にパーティチップスをつまみながら音に身をゆだねてお楽しみください。

開催日時：2026年6月20日（土） 18:00～22:00

場所：バーカウンター

◎宿泊プラン／大画面で時を忘れる夜更かしを楽しむ「シアタープラン」を販売

客室内にプロジェクターを貸出。プライベートな映画館感覚で1日中夜更かしを満喫できる「シアタープラン」を販売します。

料金：2名1室 6,980円～

ご予約方法：utatane公式サイトから

◎２種のフラワーワークショップ

フィンランドの伝統的な祝祭の雰囲気を五感で体験していただける、2つのフラワーワークショップを期間限定で開催します。

開催期間:2026年6月19日（金）～6月30日（火）

開催場所：フロント前ラウンジ

・生花の花冠ワークショップ

夏至の夜に摘んだお花を枕元に置いて眠ると「将来の結婚相手の夢を見る」という、北欧のロマンチックな伝承にちなんだ伝統的なワークショップ。自分だけの特別な花冠を編み上げていただきます。

料金：500円

・モールフラワー・ワークショップ

手芸用のカラーモールを使い、インテリアとしても長く楽しめるお花を作ります。

料金:1本 300円、3本 800円、7本 1000円

■おふろcafe utatane

北欧・フィンランドをコンセプトにした温浴施設。オーロラのあるラウンジやフィンランドのサウナ小屋をイメージした蒸気浴室「サウナコタ」、カフェの北欧メニュー、テキスタイルブランド「カウニステ」とコラボした館内着などで、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらお過ごしいただけます。

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

https://ofurocafe-utatane.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/