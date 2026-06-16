事業計画書と補助金申請書の「下書き」が、面談2回で手元に。ドラフト作成サービス「SHITAGAKI」提供開始

株式会社L'mooi

株式会社L'mooi（エルモーイ）は、事業計画書と補助金申請書のドラフト（下書き）を作成するサービス「SHITAGAKI（シタガキ）(https://digital-tool.saitaku.ai/)」の提供を、2026年6月11日（木）より開始します。30分×2回の面談で、ツール導入を含めた事業計画書の策定支援と、補助金申請書のファーストドラフト作成を提供。

料金は成功報酬なしの一律49,800円です。東京都「中小企業デジタル導入促進補助事業」（実施：東京都中小企業振興公社）の令和8年度第1回申請（2026年6月11日～7月3日、予算到達次第終了）に対応します。

背景：「調べる時間がない」で逃される補助金

会計ソフト・POSレジ・予約システムなどのデジタルツールは、中小企業の生産性向上に不可欠となる一方、月額費用の負担が導入の壁になっています。

東京都には対象経費の1/2（小規模企業者等は2/3）・最大150万円を助成する公的補助制度がありますが、「自分が対象か調べる時間がない」「募集要項が専門用語だらけで読めない」「何から書けばいいか分からない」といった理由で、活用に至らない事業者が少なくありません。

SHITAGAKIは、最初の一歩で最も重い「白紙から申請書を書き始める」作業を肩代わりすることで、この時間と情報の壁を取り除きます。

この補助金の魅力：「カタログ縛り」のないツール選択の自由度

国のIT導入補助金をはじめとするデジタル化・AI関連の補助制度の多くは、あらかじめ登録・カタログ掲載されたツールの中から選ぶ仕組みになっており、自社が本当に使いたいツールが対象にならないケースがあります。

これに対し東京都「中小企業デジタル導入促進補助事業」は、こうした登録カタログ方式をとっておらず、会計・勤怠・予約・POSレジなど業務に合うソフトウェア・クラウドサービスを柔軟に選べる、自由度の高さが大きな特徴です（PC等の汎用機器、OS・表計算ソフト等は対象外。最終的な対象可否は公社の審査によります）。

SHITAGAKIは、この「自由度が高いぶん、何を選びどう書くかが難しい」部分を、ツール選定の伴走とドラフト作成で支援します。

「SHITAGAKI」の特徴

・ 面談は30分×2回だけ - ヒアリングの内容をもとに事業計画書と申請書の下書きを作成。2回の面談だけで、事業計画書と申請書ファーストドラフトが手元に届きます。

・ 成功報酬なし、一律49,800円ぽっきり - 補助金申請のコンサルティングは一般に「着手金＋助成額の10～15%程度の成功報酬」という料金体系が多い中、SHITAGAKIは完全定額。採択の成否にかかわらず追加費用は一切ありません。

・ 不採択でも手元に残る成果物 - 納品物は「事業計画書」と「申請書ドラフト」。仮に不採択でも、経営に使える事業計画書が残ります。

・ ツール未定でも相談可能 - 業務課題のヒアリングから、補助対象になり得るツールの選定までを伴走。GビズIDの取得手順や、補助金活用後の自己負担額がわかるシミュレーターも提供します。

ご利用の流れ

1. 無料相談フォーム（1分）：対象になりそうかを無料で確認

2. 面談１.ヒアリング（30分）：事業内容と導入したいツールを確認（ここから有料）

3. 事業計画書＋申請書ファーストドラフトを作成・お届け

4. 面談２.内容確認（30分）：ドラフトの内容を一緒に確認。その後、お客様ご自身で申請書を最終化し、電子申請を行っていただきます（操作手順はご案内します）

対象となる補助制度の概要

制度名

東京都「中小企業デジタル導入促進補助事業」（東京都中小企業振興公社）

対象

都内の中小企業者等（会社・個人事業主・中小企業団体）

助成限度額

最大150万円（下限5万円）

助成率

対象経費の1/2以内（小規模企業者・環境負荷軽減ツールは2/3以内）

対象経費

会計・勤怠・受発注・予約・POSレジ等、業務効率化のためのソフトウェア・クラウドサービス（PC等の汎用機器、OS・表計算ソフト等は対象外）

第1回申請期間

2026年6月11日（木）～7月3日（金）※予算到達次第終了

※最終的な対象可否・採否は事務局（東京都中小企業振興公社）が判断します。当社は採択・受給を保証するものではありません。助成金は実績報告後の後払いです。

料金

料金（一律）

49,800円：面談2回、事業計画書の策定支援、補助金申請書ファーストドラフトの作成を含む

追加費用

なし（着手金・成功報酬・助成額連動の変動報酬は一切ありません）

※当サービスは、経営コンサルティングおよび書類のひな形（ドラフト）のご提供です。申請書類の作成代行・申請手続の代行は行わず、申請書の最終化と提出はお客様ご自身に内容をご確認・確定のうえ行っていただきます。

今後の展開

SHITAGAKIは今後、対応する補助金・助成金の種類を順次拡大し、中小企業・個人事業主が「白紙から書かない」補助金申請を当たり前にしていきます。

サービス概要

サービス名

SHITAGAKI（シタガキ）

提供開始日

2026年6月11日（木）

URL

https://digital-tool.saitaku.ai/

提供内容

デジタルツール導入コンサルティング、事業計画書の策定支援、補助金申請書ファーストドラフトの作成

料金

一律49,800円（追加費用なし）

運営

株式会社L’mooi（エルモーイ）

本リリースに関するお問い合わせ

企業名：株式会社L’mooi（エルモーイ）

メール：saitaku.ai@lmooi.com

お問い合わせフォーム：https://digital-tool.saitaku.ai/#contact