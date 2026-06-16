TXP Medical、全国4都市の実践者が語る特別ウェビナーシリーズ「デジタル救命時代の、”いのちを救う”DXを知っていますか？」を開催

TXP Medical株式会社

救急搬送件数の増加や医療機関の逼迫など、救急医療を取り巻く環境が大きく変化する中、全国各地で救急医療DXの取り組みが進んでいます。

TXP Medicalでは、すでに救急医療DXの運用を開始している自治体・消防本部のキーパーソンをお招きし、現場で起きている変化や成果、そして今後の展望を共有する特別ウェビナーシリーズ「デジタル救命時代の、”いのちを救う”DXを知っていますか？」を全4回にわたり開催します。

本シリーズでは、消防と病院の連携、広域医療圏での運用、自治体間連携、データ活用による政策立案など、全国4都市（札幌市、北九州市、神戸市・姫路市、山形市）で進む救急DXの実践を紹介します。

各地域がどのような課題意識のもとで取り組みを進め、どのような成果や展望を描いているのか。全国の先進事例を通じて、救急医療DXの多様な可能性をご紹介します。

参加無料です。全国の先進事例を一度に学べる貴重な機会にぜひご参加ください。

主催者メッセージ

本ウェビナーでは、TXP Medicalがファシリテーターを務め、先行導入自治体の皆様より「なぜ導入したのか」「どのような変化が起きたのか」という生の声をお届けします。

システムの機能紹介にとどまらず、現場が抱えていた課題、導入までのプロセス、運用開始後の変化など、実践者ならではの視点からお話しいただきます。

2026年度以降、救急DXの推進や救急医療体制の高度化を検討されている自治体・消防本部・医療機関の皆様に、具体的なヒントや新たな気づきをお届けいたします。

開催形式：オンライン（Zoom配信）

参加費：無料 / 事前登録制

お申し込み：https://forms.gle/yv2GhSAX43bzzmDp9

お問い合わせ：txp99@txpmedical.com

■第1回 札幌市消防局

開催日： 7月1日(水) 18:00～19:00

テーマ： 「デジタル救命時代の”いのちを救う”DX」─ いま救急DXはどうなってる？ 実践事例編 ─

演者： 渡邊 佳祐 氏 （札幌市消防局警防部救急課救急係 消防司令補）

庄司 太郎 先生 （新川新道整形外科病院 理事長）

■第2回 北九州市消防局

開催日： 7月8日(水) 14:00～15:00

テーマ： 「なぜ北九州モデルは北九州市だけでは完結しないのか？」

演者： 森 成司 氏 （北九州市消防局 救急部長）

相部 孝明 氏 （北九州市消防局 救急部救急課救急係主査 消防司令補）

■第3回 神戸市消防局・姫路市消防局

開催日： 7月28日(火) 16:00～17:00

テーマ： 「救急情報システムの進化」─ 神戸・姫路ではどのようなパラダイムシフトを起こすのか？ ─

演者： 畑下 知之 氏 （神戸市消防局 救急部救急課 救急企画係長）

橋本 泰行 氏 （姫路市消防局 救急課 救急管理担当係長）

■第4回 山形市消防本部

開催日： 8月3日(月) 16:00～17:00

テーマ： 「地方から描く救急医療の未来」─ 山形モデルが拓くデータ駆動型の救急改革 ─

演者： 佐藤 孝弘 市長 （山形市・ビデオ出演）

井上 貴至 副市長 （山形市）

尾形 一 氏 （山形市消防本部 救急救命課 計画推進係）

TXP Medical株式会社

TXP Medicalは「医療データで命を救う」をミッションに、現役の救急集中治療医が立ち上げた次世代の医療インフラを牽引するスタートアップ企業です。基幹システムであるNEXT Stage ERは全国の大病院100箇所以上（大学病院・救命救急センターでのシェア約50％）で稼働、救急隊向けのNSER mobileは全国54地域、1200万人以上の人口カバレッジでの運用実績を有しています。

代表取締役：園生智弘（救急集中治療医）

設立：2017年8月28日

HP：https://txpmedical.jp/

- 医療機関・自治体向け急性期医療データプラットフォーム「NEXT Stageシリーズ」の開発と提供- 急性期医療AI技術の開発と提供、臨床研究支援事業- 900項目以上の検査データ・バイタルデータ等を利用した急性期領域の唯一無二のリアルワールドデータサービス