アンリツ、先端無線技術の研究開発を効率化するソフトウェア無線ソリューションを提供開始

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、無線信号の送受信および広帯域IQデータの収録に対応したソフトウェア無線（SDR）装置「Universal RF Unit MD8190A」と、その制御ソフトウェア「IQ Control Hub Software MX819040PC」を組み合わせた、ソフトウェア無線（SDR）ソリューションの提供を開始しました。

本ソリューションは、研究開発で広く利用されている数値計算・解析環境であるMATLAB(R)と連携し、無線信号の送受信と解析を実現。SDR装置本体は小型・軽量設計のため、研究室から屋外・移動環境まで幅広い場面での評価に対応します。これにより、6Gをはじめとする先端無線技術の研究開発における設計・検証・評価の効率化に貢献します。

開発の背景

6Gなど次世代無線技術の研究開発では、通信方式の設計、信号検証、データ解析を効率よく進めることが、開発期間の短縮や評価精度の向上の観点から重要です。しかし、各工程で使用する測定機器やデータ形式が異なると、データ移行や変換・統合作業に負担が生じ、効率的な評価の妨げとなります。また、実環境におけるフィールド検証では、通信方式に合わせた専用測定器が必要となるほか、性能や設置条件、電源確保などの制約も課題となっていました。

アンリツはこれらの課題を解決するために、MATLAB(R)による無線波形の設計・解析環境と、軽量・コンパクトなソフトウェア無線（SDR）装置を連携するソリューションを開発しました。

製品概要

本ソリューションは、ハードウェア「Universal RF Unit MD8190A」とソフトウェア「IQ Control Hub Software MX819040PC」で構成されます。

MD8190Aは、任意の波形出力機能と広帯域なIQデータ収録機能を備えたソフトウェア無線（SDR）装置です。研究室でのベンチ評価から外部バッテリー駆動によるフィールド評価まで、幅広い環境に対応します。

MX819040PCは、MD8190Aを制御し、無線評価環境を実現するソフトウェアです。MATLAB(R)と連携し、共通のIQデータを中心としたワークフローにより、無線波形の設計から実機での送受信、解析まで、設計と実測がつながる効率的な評価を実現します。

主な特長

- 広帯域IQ収録：100 MHz帯域の無線信号を4チャネル同時に収録可能です。- 設計・検証の効率化：MATLAB(R)で用いられる汎用IQデータ形式に対応し、波形の送信からIQデータの解析までを一貫して行えます。- 屋外・移動環境の評価に対応：軽量・コンパクト設計とモバイルバッテリー駆動により、屋外や移動を伴う動的な測定を実現します。- 柔軟なシステム構成：ストレージPCとの組み合わせにより、長時間・大容量のIQデータ収録にも対応します。

※MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。

・IQ Control Hub Software MX819040PCの詳細(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/mx819040PC)

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、ソリューション紹介ページ(https://stg-sc93.azr.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions)およびFacebook(https://www.facebook.com/AnritsuTandM/)でご覧いただけます。