【無料オンラインセミナー】科研費獲得を狙って！「科研費攻略セミナー」開催 （7月24日／講師：JAMSTEC中嶋亮太氏）

ユサコ株式会社

研究支援サービスを提供するユサコ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山川 真一）は、2026年7月24日（金）に、科研費（科学研究費助成事業）の採択を目指す研究者や大学院生、URA、研究支援担当者を対象としたオンラインセミナー「採択を引き寄せる！科研費攻略セミナー ～あなたの熱意を審査員へストレートに届ける極意～」を開催いたします。

▼特設サイト・お申し込みはこちら

https://rs.usaco.co.jp/seminar/other/kakenhi-seminar.html

■ セミナー開催の背景

日本の学術研究を支える極めて重要な資金である「科研費」。

しかし、多くの研究者が「研究への熱意やビジョンはあるものの、それをどのように申請書（研究計画調書）に落とし込めば審査員の心を掴めるのか」という課題に直面しています。

そこで、論文・研究支援のパートナーとして長年研究者に寄り添ってきたユサコ株式会社は、研究者支援活動の一環として本セミナーを開催することとなりました。

単なる知識のインプットにとどまらず、「自身の研究計画調書を明日からすぐにブラッシュアップできる状態にする」ことをゴールに掲げ、研究者の皆様の挑戦を強力にバックアップします。

■ 本セミナーの3大ポイント

審査員の心を掴む「まとめ方」の黄金比

文字量やレイアウト、熱意をストレートに伝えるための「魅せる」申請書のビジュアル・構成のコツを伝授します。

現役プロジェクトリーダーが徹底解説

申請常連であり、最前線で研究費を獲得し走り続ける中嶋氏だからこそ語れる、審査委員の「ここだけ話」を含むリアルな視点をお届けします。

明日から使えるブラッシュアップ実践術

概念論だけではない、実際の研究計画調書にすぐ落とし込める具体的なテクニックをわかりやすく解説します。

■ 講師プロフィール

中嶋 亮太（なかじま りょうた）氏

国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）主任研究員・プログラム長。博士（工学）。1981年生。専門は生物海洋学。

著書に『狙って獲りに行く！科研費』（すばる舎）、『海洋プラスチック汚染「プラなし」博士、ごみを語る』（岩波書店）などがある。NHK「サイエンスZERO」をはじめ、テレビ・新聞等のメディア出演多数。海洋プラスチック問題の第一人者として第一線で活躍しながら、若手研究者の育成・支援にも尽力している。

■ 開催概要

イベント名： 採択を引き寄せる！科研費攻略セミナー ～あなたの熱意を審査員へストレートに届ける極意～

日時： 2026年7月24日（金） [※開演時間～終演時間]

会場： オンライン（Zoom配信を予定）

参加費： 無料（事前登録制）

対象： 科研費の申請を予定している研究者、大学院生、URA、研究支援担当の皆様、その他ご興味のある方

主催： ユサコ株式会社

【お申し込み方法】

下記の特設ページ内フォームより必要事項を入力の上、お申し込みください。

https://rs.usaco.co.jp/seminar/other/kakenhi-seminar.html