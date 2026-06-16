インヴェンティット、九州エリアでの営業活動強化に向け福岡に活動拠点を設置

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、九州エリアにおける営業活動およびパートナー連携を強化するため、福岡県福岡市博多区に営業活動拠点を設置したことをお知らせします。

＜地域密着型の支援体制を強化＞

近年、教育機関・自治体・民間企業を問わず、スマートデバイス活用の拡大やゼロトラストをはじめとするセキュリティ対策への需要は全国的に広がっています。

九州エリアでは、教育機関・自治体を中心に、端末運用やセキュリティ対策に関する相談が増加しており、GIGAスクール構想第2期を見据えた運用見直しや、モバイル活用・セキュリティ強化へのニーズも拡大しています。こうした背景から、より地域に密着した営業活動やパートナー支援体制の必要性が高まっていました。

インヴェンティットではこれまで、東京本社・大阪オフィスを中心に全国のお客様・販売パートナーへの支援を行ってまいりました。近年は九州エリアからのお問い合わせやご相談も増加しており、導入をご検討いただくお客様や既存のお客様へのよりきめ細やかな対応を実現するため、このたび福岡市内に営業活動拠点を設置いたしました。

本拠点は、九州エリアのお客様や販売パートナーとのコミュニケーション強化、迅速な営業対応、現地での情報交換や関係構築を目的とした活動拠点として運用します。これにより、従来以上に地域特性や個別ニーズに寄り添った提案活動を推進してまいります。

今後は、既存パートナーとの連携強化に加え、新たな販売パートナー開拓、自治体・教育機関・企業との関係構築を進め、九州エリアにおけるICT活用およびセキュリティ運用支援をさらに強化してまいります。

＜拠点概要＞

所在地：〒811-0120 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－３

ホテルクリオコート博多 2階

HAKATA LAB I2

開設日：2026年6月1日

主な用途：営業活動、パートナー連携、打ち合わせ等

インヴェンティットはこれからも、九州エリアのお客さまやパートナーとの関係を深め、現場に寄り添ったサービスをもとに、安全かつ効率的なIT活用を支援してまいります。

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

福岡オフィス：〒811-0120 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－３

ホテルクリオコート博多 2階 HAKATA LAB I2

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 社長室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/