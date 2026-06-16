EMLinkウェビナー開催：「AIエージェントに選ばれる」設備保全データ整備 - AI活用の成否は、データの整え方で決まる（7月2日・参加無料）

株式会社設備保全総合研究所

工場・インフラ向け設備保全クラウド『EMLink』を提供する株式会社設備保全総合研究所は、ウェビナー「AIエージェントに選ばれる設備保全データ整備」を2026年7月2日（木）14:00より開催します。検索の世界で「AIに選ばれる情報設計」が注目されているように、設備保全の世界でも、AIエージェントが参照できる形にデータを整えることが、AI活用の成果を左右します。

これから生成AI・AIエージェントを保全・設備管理業務に取り入れたい方、「AIを導入したが、肝心のデータが使えず止まっている」とお悩みの方を対象に、データ整備の考え方とEMLinkでの実践方法を、AIエージェント「EMLink Intelligence」の実演を交えてご紹介します。（参加は無料）

お申込みフォーム：Formsリンク(https://forms.office.com/r/KBtpiRm5c1?origin=lprLink)

背景：AIを入れても、データが「読めない」と精度が低くなる

EMLink：ウェビナー概要

生成AI・AIエージェントの保全活用に取り組む企業が増える一方、多くの現場が同じ壁に直面しています。

- AIに尋ねても「参照できるデータがない」。点検記録・修繕履歴が自由記述やExcel・紙に散在し、機械が読める形になっていない- 故障の原因や対処ノウハウがベテランの頭の中・個人メモに留まり、そもそもデータ化されていない- データは溜めているが、設備・部位・作業・原因のひもづけがバラバラ（表記ゆれ・粒度不揃い）で、AIに聞いても的外れな答えしか返ってこない

AIモデルの性能が上がるほど、差がつくのは「データの整え方」です。本ウェビナーでは、AIエージェントが参照しやすいデータの条件と、その整備を日常保全業務の中で進める方法を解説します。

ウェビナーの内容

1. 「AIエージェントに選ばれるデータ整備」の考え方

AIが参照できるデータとは何か。設備タグ／部位／作業種別／原因コードによる構造化、語彙・粒度の統一など、自由記述に頼らないデータの整え方を、設備保全の文脈で解説します。

2. EMLinkでの実践 - 日常業務の中でデータが整う仕組み

設備台帳と保全実績を同一基盤で紐づけ、「どの設備の・どの部位で・何が・なぜ起きたか」を機械可読な単位で蓄積する、EMLinkの実践方法をご紹介します。データ整備のための追加作業ではなく、日々の点検・修繕の記録がそのままAIの参照できる資産になります。

3. 実演：整ったデータが可能にするAI活用（EMLink Intelligence）

整理された保全データがあって初めて成立する、AIエージェントを活用した業務自動化を実演します。

開催概要

こんな方におすすめ

- 「このコンプレッサーの過去3年の突発故障の傾向を分析し、推奨する予防保全周期を提示して」- 「同型・同容量帯の設備で発生した類似トラブルと、その対処法を抽出して」- 「来期の保全計画で、故障リスクが高い順に設備を優先順位付けして」[表: https://prtimes.jp/data/corp/115057/table/32_1_d37f6eac1e0511fdc47380fb83190b5d.jpg?v=202606161052 ]- これから生成AI・AIエージェントを保全・設備管理業務に取り入れたい中堅～大手製造業の方- 「AIを入れたが、肝心のデータが使えず止まっている」とお悩みの方- DX推進部門長、CIO・情報システム責任者、保全部長・設備管理責任者、生産技術部長、工場長など、AI活用・データ整備を検討・推進する方EMLinkとは

アセット・マネジメントクラウド『EMLink』は、プラント・工場向けの設備管理サービスです。コスト削減、リソース効率化、管理体制強化を目的として、化学・素材・医薬・食品等のプロセス製造業やインフラ関係事業者を中心に、日本全国で導入が進んでいます。現場データと経営データを繋ぐ"製造現場のプラットフォーム型EAM"として、一工場あたり月額12万円（50ユーザー）から導入可能です。

株式会社設備保全総合研究所について

EMLは、プラント・工場・インフラ向けアセットマネジメント・クラウド「EMLink」を提供する、メンテナンス・テック・カンパニーです。「社会・産業インフラを黒子として支える」をミッションに、設立以来、石油・化学・自動車・鉄鋼・電力インフラ・自治体など100社以上のリーディングカンパニーに「EMLink」を提供しています。

会社概要- 会社名：株式会社設備保全総合研究所- 設立：2022年9月- 代表者：代表取締役CEO 相原章吾- 本社：東京都目黒区目黒本町3丁目18-16- 事業内容：工場・インフラ向けアセットマネジメントシステム「EMLink」の開発・販売および関連コンサルティング- Website：https://em-labo.co.jp/