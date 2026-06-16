【あの“うま辛”が帰ってきた！】昨年大好評の「レッドハットチキンナゲット」が今年もピザハットから期間限定で登場！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年6月16日（火）～8月23日（日）の約2ヶ月間限定で、ピリッと刺激的な「レッドハットチキンナゲット」を発売いたします！

昨年の夏に期間限定で発売し、その“うま辛”な味が大好評を博した「レッドハットチキンナゲット」が、今年もピザハットに帰ってきました！

サクッとジューシーな衣にスパイスを効かせた「レッドハットチキンナゲット」は、おひとり様でも誰かとシェアでも楽しめるS・M・Lの3サイズでご用意。シーンに合わせてお楽しみいただけます。さらに、「おひとり様サイズのうま辛ピザ」と「レッドハットチキンナゲット」、「骨付きチキン（うま辛） 」がセットになった、辛いもの好きにはたまらない「HOT MY BOX（ホットマイボックス）」シリーズもラインナップ。うま辛ピザは「倍盛り ハラペーニョチリサルサ」と「倍盛り スパイシー辛ペーニョ」の２種類をご用意し、夏の食卓をさらにアツく盛り上げます。

うま辛で暑さを吹き飛ばし、今年の夏もピザハットとともに最高のひとときをお過ごしください！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【夏限定】ピザハットに「レッドハットチキンナゲット」が登場！今年はHOT MY BOXもアツい！

２.【選べるサイズ展開】期間限定「レッドハットチキンナゲット」の詳細をご紹介！

３.【HOT MY BOX】辛党大歓喜の「辛さを追求したMY BOX」も期間限定登場！

１.【夏限定】ピザハットに「レッドハットチキンナゲット」が登場！今年はHOT MY BOXもアツい！



いよいよ夏本番！暑さが本格化するこの季節、「辛いもの」で汗をかいて、暑さを吹き飛ばしたくなりませんか？そんな夏にぴったりの季節限定販売商品が、ピザハットに帰ってきました！

その名も「レッドハットチキンナゲット」。2026年6月16日（火）～8月23日（日）までの2ヶ月間限定で、ピリッと刺激的な夏の大人気商品が、サイドメニュー＆「HOT MY BOX」として登場します！

まず注目したいのが、主役の「レッドハットチキンナゲット」。サクッとジューシーな衣にスパイスを効かせたクセになる味わいで、4ピースのSサイズ、8ピースのMサイズ、16ピースのLサイズの3サイズをご用意。シーンに合わせてお選びいただけます。さらに、Mサイズのナゲットに「ハットフライポテトMサイズ」がついた、食べ応え抜群の「チキポテコンボ」もラインナップしています。

そしてもう一つの目玉が、“うま辛”を思いっきり楽しめる「HOT MY BOX」シリーズ！「倍盛り ハラペーニョチリサルサ」「倍盛り スパイシー辛ペーニョ」という、名前を聞いただけで汗が出てきそうなアツい2品がラインナップ。“うま辛”なおひとり様セットでHOTな気分を盛り上げます！

辛さで暑さを吹き飛ばす、ピザハットの「レッドハットチキンナゲット」。夏季限定の特別な味わいをぜひこの機会にお楽しみください！

２.【選べるサイズ展開】期間限定「レッドハットチキンナゲット」の詳細をご紹介！

■商品内容：

「レッドハットチキンナゲット」が期間限定で登場！

■商品価格：

Sサイズ（4ピース）：450円

Mサイズ（8ピース）：750円

Lサイズ（16ピース）：1,260円

チキポテコンボ：1,050円

※チキポテコンボは「レッドハットチキンナゲット（Mサイズ）」と「ハットフライポテト（Mサイズ）」のセット商品です。

■販売期間：

2026年6月16日（火）～8月23日（日）

※数量・期間限定です。

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/redhut/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut(https://www.pizzahut.jp/topic/redhut/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut)

３.【HOT MY BOX】辛党大歓喜の「辛さを追求したMY BOX」も期間限定登場！

昨年大好評を博した、辛党の皆様のためのうま辛いを詰め込んだ「MY BOX」が今年も登場！「レッドハットチキンナゲット」「骨付きチキン（うま辛）」に、うま辛な「おひとり様サイズのピザ」、さらに刺激的な辛さのグリーンチリソースがセットになった「HOT MY BOX（ホットマイボックス）」を是非お楽しみください。

■商品概要

4つのうま辛が終結した、辛党の皆様待望の刺激的なおひとり様セット。

１.Pサイズピザ：通常の二倍量のハラペーニョがトッピングされた「倍盛り ハラペーニョチリサルサ」「倍盛り スパイシー辛ペーニョ」の2種から選べます。

２.レッドハットナゲット(4ピース)：夏季限定、やみつき必須のうま辛ナゲット

３.骨付きチキン（うま辛）(1ピース)：うま辛さとジューシーなお肉の食べ応えにファン多数！

４.グリ-ンチリソース（1本）：別添でお好みの辛さにカスタマイズできます

■商品名：【HOT MY BOX】倍盛り ハラペーニョチリサルサ

■商品価格：

お持ち帰り：990円

配達：1,300円

■商品名：【HOT MY BOX】倍盛り スパイシー辛ペーニョ

■商品価格：

お持ち帰り：1,090円

配達：1,400円

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※店舗により取扱商品が異なる場合があります。

※ピザはPサイズ・ハンドトス生地限定です。

※トッピングのプラス・マイナスはできません。

※ハーフ＆ハーフはできません。

※サイドメニュー（チキン）は「レッドハットチキンナゲット（4ピース）」と「骨付きチキン（うま辛）（1ピース）」です。他のサイドメニューに変更はできません。

※「グリーンチリソース（1本）」を別添で提供いたします。

※予告なく内容を変更、または販売を終了する場合があります。

■販売期間：

2026年6月16日（火）～8月23日（日）

※数量・期間限定です。

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/redhut/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut(https://www.pizzahut.jp/topic/redhut/chicken?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616redhut)