【新発売】確かな数値で熱中症から守る！高精度かつ簡単操作のJESIMAIK黒球式熱中症指数計「JM6257」登場

YINO Electronic Commerce Co., LimitedJESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257

JESIMAIKは、新型の高精度黒球式熱中症指数計「JM6257」を正式に発売いたしました。

本製品は、日本産業規格（JIS B 7922:2023 クラス2）に準拠し、スイス製の高精度センサーを搭載することで、より信頼性の高い測定を実現しました。科学的かつ正確な暑さ指数（WBGT）アラートで、真夏の猛暑から各種高温作業環境まで幅広く対応し、確かな熱中症対策をサポートします。

主な特徴

JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257１、高精度センサー搭載！数値がブレない正確な測定

厚生労働省・環境省推奨の「JIS B 7922:2023 クラス2」に準拠。スイス製・第4世代の車載グレード高精度センサーを搭載することで、温度±0.6℃、湿度±5％RHの高い測定精度を実現しました。

数値のブレを最小限に抑え、常に安定した正確な暑さ指数（WBGT）を表示します。

２、面倒な設定は不要！誰でもカンタン操作

電池を入れるだけで使用可能。工具不要のネジレス電池カバーを採用し、電池交換も簡単です。

さらに、ワンタッチで初期設定に戻せるリセット機能を搭載。複雑な設定を省き、初めて使用する方や高齢者、お子さまでも直感的に操作できます。

３、危険を見逃さない！見やすい画面と「光と音」のアラーム

JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257

文字が大きく視認性に優れた液晶画面を採用し、屋外の強い日差しの下でも数値をはっきりと確認できます。「警告ランプ＋アラーム音」のダブル警告で、熱中症の危険度を直感的に知らせます。

JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM62574、「屋内・屋外」モード切替で正確に測定

使用環境に合わせて「屋内・屋外」モードの切り替えが可能。屋内では壁などからの輻射熱を、屋外では直射日光や気温を的確に検知し、WBGTの計算比率を自動で最適化。場所を問わず、より精度の高い熱中症アラートを提供します。

さらに、音量は3段階で調整でき、騒音下から静かな場所までシーンに合わせて使い分けが可能。アラーム作動時の即消音にも対応しています。

JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM62575、電池交換の手間を軽減！約1年の長時間稼働

付属の単4形乾電池2本で、約1年間（1日5時間使用時）稼働します。

画面に電池残量の低下アイコンが表示されるため、交換タイミングを見逃しません。

JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257６、軽量コンパクトで、あらゆるシーンに対応

わずか64.5gの軽量設計で持ち運びも簡単。

卓上での自立、三脚固定、壁掛け、服への装着に対応し、ご家庭や工場、アウトドアなど場所を選ばず使用可能です。

店舗情報

公式サイト：https://dada.link/pWH_ri

Amazon：https://dada.link/URdAfu

楽天：https://dada.link/Ml4iOh

YAHOO：https://dada.link/I1UDjk

商品情報

JESIMAIK黒球式熱中症指数計 JM6257

1.黒球温度測定範囲 : 0 ～ 60℃

分解能 : 0.1℃

測定精度 : ±0.6℃(20 ～ 60℃の範囲)

±1℃(上記以外の範囲)

2.温度（気温）測定範囲 : 0 ～ 50℃

分解能 : 0.1℃

測定精度 : ±0.6℃(20 ～ 50℃の範囲)

±1℃(上記以外の範囲)

3.相対湿度測定範囲 : 10 ～ 95% RH

分解能 : 0.1% RH

測定精度 : ±5% RH (温度 20 ～ 30℃、湿度 30 ～ 90% RH の範囲)

±10% RH (上記以外の温湿度範囲)

4.測定周期 / 表示更新周 : 30 秒 / 回

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

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