Vtuberライブイベント「ばちゃすて！-Virtual Stage Vol.1- 」9月23日（水）開催！

VESTA

VESTAはこの度、Vtuberライブイベント「ばちゃすて！vol.0」に引き続き、「ばちゃすて！-Virtual Stage Vol.1」を2026年9月23日（水）に開催いたします。

ばちゃすて！vol.0は5/23（土）に開催！満員御礼で無事閉幕

「ばちゃすて！-Virtual Stage-」は、開催回毎に異なるテーマの元に集結したVtuber・Vsinger達が魅力的で熱いパフォーマンスを繰り広げるライブイベントです。

5/23（土）に渋谷で開催された、ばちゃすて！旗揚げ公演となる「ばちゃすて！-Virtual Stage vol.0-」では、Vsingerとして、またアーティストとして、ライブ・楽曲リリース・歌枠配信など主に音楽活動を通じて積極的に活動する９組による熱いライブパフォーマンスが繰り広げられました。

ライブ配信やイベントで活躍中のVtuber・Vsinger12組が集結！

9月開催の「Vol.1」では『カワイイの宝石箱』というテーマの元、ライブ配信やイベントなどで活躍中の様々な個性を持つVtuber・Vsinger達が集結！持ち味を存分に生かした魅力あふれるステージを繰り広げます。

また本イベントでは、前回に引き続きイベント限定書き下ろしSDイラストによるグッズなども販売予定です。

現地チケットは一般販売に先んじて6/15（月）20:00～先行抽選の受付を開始しました！

イベント概要

VESTAについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178303/table/3_1_9366c0752d2c38f49fa0e400211e7374.jpg?v=202606161052 ]

バーチャルで活躍する活動者をサポートし、共にお客様を感動に導き、達成感を得られるような活動をしていくことを目的とし、今年1月に発足した制作チーム。

Vtuberライブイベント「ばちゃすて！」、ライブ＆ファンミ＆ミーグリのイベントてんこ盛りコンテンツ「ばちゃみー！」など、リアルイベント制作、また楽曲制作やMV制作などを通じて活動者のサポート事業を展開していく。