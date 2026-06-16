【累計衣料回収点数が約480万点突破！】ストレッチパンツ専門店ビースリーの社会貢献プロジェクト「エコキャンペーン」が今年で18年目となりました。

株式会社バリュープランニング

ストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」(運営：株式会社バリュープランニング)は、2026年6月15日（月）より全国137店舗および公式通販サイトにて、衣料品回収活動「エコキャンペーン」を開始します。

本キャンペーンは2009年から継続している取り組みで、今年で18年目・33回目を迎えます。期間中は不要になった衣料品や衣料小物を回収し、リユース・リサイクルを通じて新たな資源として活用します。これまでに累計で約480万点を回収、約112万人のお客様に参加いただき、廃棄物削減に貢献しています。

また今年は、「とにかく涼しいパンツが欲しい」というお客様の声を商品企画に反映した「コエキャンペーン」も同時開催いたします。衣料品の循環利用と顧客起点の商品開発を通じて、持続可能なファッションの実現を目指します。

2009年からスタート「ビースリーエコキャンペーン」について

エコキャンペーン詳細はこちら :https://b-three.jp/blogs/contents/b3eco※内容は順次更新いたします■「ビースリーエコキャンペーン」とは

近年、衣料品の大量生産・大量廃棄が社会課題として注目されています。

ビースリーでは、「いいものを長く、大切にはいていただきたい」という考え方のもと、商品の販売だけでなく、役目を終えた衣料品の回収・再利用までを視野に入れた取り組みを続けています。

全国の店舗で回収された衣料品は、状態に応じてリユースまたはリサイクルされます。

まだ着用可能な衣類は寄付や再利用へ、再利用が難しいものは繊維リサイクルを通じて自動車内装材や再生ポリエステルなどの資源へと生まれ変わります。

回収対象はビースリー製品に限らず、レディース・メンズ・キッズを問わず他社製品も対象としており、どなたでも参加可能です。

また、エコキャンペーンをはじめとする社会貢献活動が評価され、繊研新聞社主催「第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞」において「社会貢献賞」を受賞いたしました。

■その他ビースリーが取り組む社会貢献活動について

ビースリーロハス・アニマルズプロジェクト地球の未来の環境基金「ブラジル環境保全」の支援活動オイスカ「子どもの森計画」の活動支援B-THREEウォーターウェルズサポート日本対がん協会乳がんをなくす「ほほえみ基金」への寄付国境なき医師団への寄付

サステナビリティの取り組み詳細はこちら :https://www.valueplanning.co.jp/sustainability■実施概要

【第1弾：衣料品回収】

期間：2026年6月15日（月）～2026年8月31日（月）

対象：パンツ、スカート、トップス、ジャケットなどの軽衣料

除外品：下着、コートなどの重衣料、著しく汚損・破損したもの

特典：衣料品2点ごとにエコクーポン1枚（1,100円分）進呈

※ビースリーパンツは1点ごとに進呈

※1回あたり最大9,900円分まで交換可能

【第2弾：衣料小物回収】

期間：2026年7月13日（月）～2026年8月31日（月）

対象：ストール、帽子、バッグ、シューズ、手袋など

除外品：スリッパ、大型バッグ、財布・ポーチ類、著しく汚損したもの

特典：衣料小物2点ごとにエコクーポン1枚（1,100円分）進呈

※1回あたり最大9,900円分まで交換可能

【エコクーポン利用期間】

2026年6月15日(月)～2026年9月30日(水)

※お買い上げ11,000円(税込)ごとに2,200円分まで利用可

※クーポンご利用金額分はポイント付与対象外となります。

※公式通販サイトでは、回収は行っておりませんがクーポンの利用は可能です。

猛暑・酷暑でも快適に。お客様の声から生まれた環境に優しいものづくり

今年も全国的な猛暑が予想される中、お客様より

「とにかく涼しいパンツが欲しい！」

「夏でも快適にはけるパンツが欲しい！」

という声が多数寄せられました。

ビースリーではこうしたお客様の声を商品企画へ反映し、夏の快適性を追求した酷暑対策パンツを提案します。

■酷暑対策パンツラインナップ＃ブラック【数量限定】アイスニット・ジョガーパンツ

ビースリー初の男女兼用パンツが新登場！

UVカット98％以上・接触冷感・吸水速乾。通気性が高く、猛暑日でもサラッと爽やかなパンツです。

品番：770485

価格：18,590円(税込)

商品詳細はこちら：https://b-three.jp/products/770485

＃ネイビーエアサッカー・ワイドクロップド

猛暑日でも涼しい高通気素材を使用。

風を通しやすく、ムレを軽減することで真夏でもさらっと快適なはき心地をキープします。

品番：770486

価格：16,390円(税込)

商品詳細はこちら：https://b-three.jp/products/770486

＃ホワイトエアメッシュ・ストレート

ビースリーパンツNO.1の通気性！

汗をかいても乾きやすく、シワになりにくい素材感。いつでも軽やかに、次の一歩へ踏み出せる一本です。

品番：770477

価格：18,590円(税込)

商品詳細はこちら：https://b-three.jp/products/770477

「いいものを長く、大切にはいてほしい」環境に優しいパンツづくりへの想い

■6月15日(月)より、税込33,000円以上購入したお客様には、ビースリーオリジナル保冷バッグをプレゼントいたします！※ビースリー全商品対象です。※お渡しは1会計につき1点。※なくなり次第終了いたします。■「アパレル否定型アパレル」という独自の考え方

一般的なアパレルは、移り変わるトレンドや個人の趣味嗜好に基づいた一過性の“デザイン”を重視したものづくりが主流です。一方で、私たちはその考え方とは反対に、長く愛用していただくための“品質”を重視したものづくりを続けてきました。

流行を追い続けるのではなく、自分に合うものを長く着用していただくこと。

私たちはこの考え方を「アパレル否定型アパレル」と呼び、ものづくりの原点となる考え方として大切にしています。

■32年間の研究で培った、独自の素材とシルエットへのこだわり

アパレルはテキスタイルメーカー(生地屋さん)から生地を購入して、企画デザインしていくのが一般的ですが、私たちは生地となる前段階の”糸一本”から独自に企画開発しています。

しっかり伸びて、しっかり戻る独自のストレッチ素材を使用したパンツは、動きやすさだけでなく高い耐久性と品質のよさを実現。32年間の研究で培った独自の美脚黄金比は、美しいシルエットを叶えます。年齢やトレンド・趣味嗜好問わず、誰からも支持される”定番”として、長くはき続けられるパンツを作っています。

■環境に配慮したエコなパンツを研究・開発する「美脚研究所」

ビースリーでは、長くはき続けられるパンツの研究・開発を行う「美脚研究所」を設置しています。

同研究所では、肌触り・伸縮性・耐久性などを検証するため、60項目以上におよぶ品質試験を実施しています。

例えば、1日約10万回の屈伸動作を行う検証ロボット「くっしんちゃん」により、膝抜けなどの品質劣化が起きないかを確認しています。

また、厳格な品質基準をクリアした証として、アパレル業界では珍しいシリアルナンバーを製品ごとに付与しています。

こうした取り組みにより、ビースリーはこれまで累計1400万本を販売し、累計250万人以上のお客様に愛用されています。

漫画「魔法のパンツ誕生物語」作りました！

ビースリーをより詳しく知りたい方はこちら↓

https://b-three.jp/pages/b3manga

ビースリー店舗一覧はこちら

https://www.b-three.jp/real-store-search

ビースリー公式通販サイトはこちら

https://www.b-three.jp/

ビースリー公式SNS一覧

●公式Instagram：https://www.instagram.com/b_three_official/

●公式X：https://x.com/b_three_jp

●公式Facebook：https://www.facebook.com/bthreepants/

●公式LINE：https://lin.ee/7kCh6YX

本件に関する問い合わせ先

株式会社バリュープランニング

〒651-0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通6-1-5

Tel: 078-222-7074(#) Fax: 078-222-8177(#)

E-mail：info@valueplanning.co.jp

HP：https://www.valueplanning.co.jp/