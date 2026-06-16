「福岡市企業誘致セミナー in 東京」2026年7月9日開催　　　　　　　AI時代に選ばれる都市・福岡市の魅力を発信

福岡市役所

福岡市（市長：高島宗一郎）は、日本経済新聞社メディアビジネスと共催し、企業の本社機能移転や新規拠点設立を検討する企業を対象とした「福岡市企業誘致セミナー in 東京」を、2026年7月9日(木)にパレスホテル東京およびオンライン配信にて開催します。

本セミナーでは、「AI×福岡市 ～AI時代のビジネス戦略で選ばれる福岡市～」をテーマに、急速に進化する福岡市のビジネス環境や都市戦略、進出メリットについて多角的に紹介します。

■趣旨

「天神ビッグバン」「博多コネクティッド」ー。街が丸ごと生まれ変わるような勢いで成長する福岡市。続々と誕生する最新のオフィス環境や、アジアに臨む九州の拠点としてのビジネスチャンスに気付いた多くの企業がすでに進出を始めています。本社機能移転や地方拠点開設のご検討に、ぜひご参加ください。

■イベント概要

・ 名称：福岡市企業誘致セミナー in 東京

・ 日時：2026年7月9日（木）11:30～15:00

・ 会場：パレスホテル東京 2階「葵」（東京都千代田区丸の内1-1-1）＋オンライン配信

・ 参加費：無料（会場参加は応募多数の場合抽選）

・ 主催：福岡市、日本経済新聞社 メディアビジネス

・ 共催：福岡経済同友会 福岡地域委員会

・ 後援：公益社団法人経済同友会

■主なプログラム

1. プレゼンテーション

福岡市長・高島宗一郎が登壇し、「都市の成長と生活の質の向上の好循環」を軸とした都市戦略と、福岡市のビジネス環境の魅力を紹介します。

福岡市長高島 宗一郎

1974年11月1日生。1997年KBC九州朝日放送に入社。福岡の朝の顔として情報番組や環境番組のキャスターを務める。2010年12月に福岡市長就任。2014年、2018年、2022年の選挙でいずれも史上最多得票を獲得し再選、現在4期目。

都市経営の基本戦略「都市の成長と生活の質の向上の好循環の創出」に沿った様々な施策を展開。

2. ランチセッション

「国際的視点から分析する福岡市のオフィス環境」 ～福岡の食材を活かしたランチをビュッフェ形式でご提供～

人的資本経営の関連からも高まるオフィス環境の重要性。世界最大の事業用不動産サービス企業が福岡市の環境を分析。実際にビル建設を行うデベロッパーも登壇し具体的な物件を紹介します。ランチを楽しみながらお聞きください。

シービーアールイー株式会社福岡支店長 シニアディレクター大野 洋照氏

1976年福岡市生まれ。西南学院大学商学部卒。1999年4月生駒シービー・リチャードエリス株式会社（現シービーアールイー株式会社）入社。オフィス、ロジスティクス、売買仲介部門を経て、2024年１月から福岡支店長に就任。

3. トークセッション

「AI×福岡市 ～AI時代のビジネス戦略で選ばれる福岡市～」

AI時代に企業が採るべき立地戦略は？福岡で人材育成を進める教育機関と実際の進出企業、そして技術面での専門家が語り合います。

LINEヤフーコミュニケーションズ 株式会社 代表取締役社長 CEO鈴木 優輔氏

1976年福岡県生まれ。九州大学経済学部卒業。1999年、日本電気(NEC)に営業職として入社。2003年、リクルートメディアコミュニケーションズ(現リクルート)に入社し、広告制作のクリエイティブディレクターとして、東京を拠点に大手企業の採用活動支援やブランド企画を担当。 2014年、LINE株式会社入社。創業期のLINE Fukuoka株式会社(現LINEヤフーコミュニケーションズ)の立ち上げに参画。2017年には福岡市と協働で「福岡市LINE公式アカウント」を立ち上げ、前例のない官民連携プロジェクトに奔走、全国の市区町村アカウントとしてNo.1の友だち数(194万人・2025年9月時点)を達成。2021年、代表取締役社長CEOに就任(現職)。趣味はフルマラソン。著書『仕事は「算数」でシンプルに解決する』（フォレスト出版）

アクセンチュア株式会社ビジネス コンサルティング本部 データ&AIグループ マネジング・ディレクターコーネット 可奈氏

九州大学大学院卒業後アクセンチュアに入社。業界横断的にAI・データサイエンスを用いたコンサル実績多数。直近では生成AI関連の支援に強み。社会貢献活動としてSTEAM人材育成を担当。2020年から福岡へUターン。BPO/バックオフィス業務に対するAI導入や、地場企業へのAI・DX推進を担当。2児の母。

九州大学 理事・副学長教授内田 誠一氏

1990年九州大学工学部卒、1992年同大修士修了、1999年同大博士（工学）修了。1992-1996年セコムIS研究所、1999年九州大学助手、2002年助教授、2007年教授、2017年主幹教授、2024年より理事・副学長。画像情報学・実データ解析・AI応用関連の研究に従事。2019年文部科学大臣表彰（科学技術賞）など受賞。2017年より九州大学数理・データサイエンス教育研究センター長。

4. ネットワーキング

セミナー終了後には、ドリンクをご提供。参加者同士の名刺交換会を行います。

また、会場内には不動産仲介会社や人材紹介会社、大学キャリアセンターの相談ブースを設置し、 企業の進出に関する課題に対応します。

オフィス選定や人材採用など、進出に向けた具体的な検討をサポートします。

■こんな企業におすすめ

・ 本社機能の移転・分散を検討している企業

・ 地方拠点開設や事業拡大を検討している企業

・ AI・IT領域での成長戦略を描く企業

■参加申込方法

以下の専用サイトよりお申し込みください。

https://neon.event.nikkei.com/e/6513

・ 会場参加：2026年7月2日（木）17:00

・ オンライン参加：2026年7月9日（木）14:00

■お問い合わせ先

福岡市企業誘致セミナー事務局

E-mail：fukuoka-city2026@info.email.ne.jp