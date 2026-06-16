キャタピラージャパン合同会社

キャタピラージャパン合同会社（代表執行役員：比留間 茂）は、2026 年6 月17 日（水）から20 日（土）まで幕張メッセで開催される「第8 回 国際 建設・測量展（CSPI 2026）」に出展いたします。

キャタピラーの展示は、「価値の最大化 × 先進技術 × 働き方」という視点から、人手不足、安全への懸念、生産性向上といった建設現場の課題解決に焦点を当てています。

本年のブースは、「お客様の最も困難な課題を解決する」というメッセージを掲げています。デジタルとテクノロジを差別化の鍵として活用し、お客様と緊密に連携しながらこの目標の実現をリードする姿勢を示すものとして、先進技術、サービスソリューションを展示します。

【主な見どころ】

＊遠隔操作デモ『Cat(R) Command ステーション』

屋内ブースでは、埼玉県秩父市にあるデモンストレーションセンター：秩父D-Tech Centerの建設機械を、幕張メッセ会場から遠隔操作する『Cat Command ステーション』のデモンストレーションと体験を実施します。遠隔施工の可能性を、実際の操作体験を通じてご覧いただけます。今回、ネットワークの状態に基づいて映像品質を最大化するCat Command ステーション用の新しい映像システムを本邦初公開の予定です。

＊ 油圧ショベルと省人化ソリューション

今回展示する320 油圧ショベルは、安全性、生産性、工期遵守などの現場の主要な課題をどのように解決するかをご確認いただきます。i-Construction に対応した省人化・高効率施工ソリューションも紹介します。

＊現場DX を“見える化”するCat テクノロジ

機械管理、生産性、安全性の向上に貢献する「VisionLink(TM)」を展示します。これらは、あらゆる現場規模や様々なメーカーの機械が混在する現場において、お客様がより効率的かつ効果的、そして安全に業務ができるよう支援するものです。さらに、「Cat Grade 3D」、「Cat Detect」、「Cat Payload」などのマシンテクノロジも展示し、建設現場における安全性と生産性の向上にこれらがどのように貢献するかをご紹介します。

＊サービスソリューションとリビルド

20 年間現場で稼働し続けたD5N ブルドーザを再生した機械の展示を通じて、 キャタピラーだからできる、「ここまで使える」価値＝環境負荷低減と長期価値の最大化を体感いただけます。

あわせて、ダウンタイムを極小化し、“止めない現場”を実現するサービスソリューション（サービスコミットメント付きCVA 契約）をご提案いたします。

さらに、Cat Financial からは新サービス「Cat Credits」を発表いたします。 お客様へのリワードとして付与されるクレジットは、 販売店への各種お支払い（車両購入等を除く）にご活用いただけます。

＊屋外デモンストレーション

現場の作業効率向上に貢献する、308 CR、315 油圧ショベルとCat 純正チルトローテータを組み合わせた稼働の様子もご覧いただけます。このマシンは国土交通省「省人化建設機械」に認定されています。左右40 度のチルトと360 度の回転が可能で、自由度の高い動きを実現します。さらに、「スマートドーザーブレード」を装着した265 コンパクトトラックローダでは、車両本体の作業機レバーとモニタで直感的な作業が可能で、精度の高い押土・整地作業を実演します。

国際 建設・測量展（CSPI 2026）にお越しの際は、キャタピラーブース（屋内ブース：展示ホール２ 06-91、屋外ブース：屋外展示場OD-21）へお立ち寄りください。

(展示内容は変更する場合があります)

以 上

キャタピラー社について：

Caterpillar 社は 1 世紀以上にわたり、より優れた、より持続可能な世界を構築してきました。Caterpillar 社は、建設およびマイニング用機器、オフロード用ディーゼルおよび天然ガスエンジン、産業用ガスタービン、ディーゼル電気機関車などの製造において、世界をリードする企業として、未来を形作っています。

Caterpillar 社の主要事業分野である電力、エネルギー、建設産業、資源産業は、世界最大級の独立系ディーラネットワークと Cat Financial による融資サービスに支えられています。高度なスキルを持つ献身的なグローバルチームが主導する商業的卓越性と先進技術を通じて、お客様の最も困難な課題を解決しています。