SNSで話題　#振袖gramプロデュースの新たな挑戦『龍や鳳凰の金彩振袖専門ブランド』神楽呉服店が誕生　北海道札幌市、埼玉県上尾市、愛知県名古屋市、沖縄県那覇市・沖縄市にて展開開始

SNSはリール投稿無しの写真のみの投稿で月に５０万人以上にリーチしています。6月10日の取り扱い開始からすでに２０契約突破

一般財団法人ベストオブミス記念財団龍や鳳凰の金彩振袖専門ブランド

近年、SNSでは「人と被らない振袖」「圧倒的な存在感のある振袖」を求める声が増加しています。その中でもInstagramやTikTokを中心に大きな注目を集めているのが、金彩加工を施した龍や鳳凰を大胆に描いた振袖シリーズです。

#振袖gramでは、これまで数千名以上の成人式をサポートしてきた経験をもとに、全国の成人式会場やSNSトレンドを分析。その結果、多くの新成人が「王道の古典柄ではなく、自分だけの個性を表現できる振袖」を求めていることが分かりました。

そこで誕生したのが、日本の伝統美と現代の自己表現を融合させた『神楽呉服店』です。

■ Instagramで話題の「龍振袖シリーズ」

白黒に銀箔の龍振袖

神楽呉服店の最大の特徴は、職人による豪華な金彩加工と迫力あるデザイン。

・黄金の龍が舞う龍神振袖

・鳳凰が羽ばたく鳳凰振袖

・虎や鷹をモチーフにした和柄振袖

・黒×金、白×金を基調とした高級感あふれるデザイン

これらの振袖はInstagramやTikTokでも投稿されるたびに大きな反響を呼び、

「成人式で絶対目立ちたい」

「誰とも被りたくない」

「写真映えがすごい」

といった声が多数寄せられています。

■ コンセプトは「一生に一度、主役になる振袖」

銀彩かがやく モード振袖

成人式は人生に一度しかありません。

神楽呉服店では単なる振袖レンタルではなく、

「人生で最も輝く一日を演出する衣装」

として商品開発を行っています。

近年はK-POPや海外ファッションの影響を受けた若者も多く、自分らしさを重視する傾向が強まっています。

だからこそ私たちは、

「和の伝統」×「圧倒的な個性」

をテーマに、これまでの振袖業界にはなかったデザインへ挑戦しています。

■ 全国の#振袖gram店舗でレンタル・販売開始

神楽呉服店オリジナル振袖は以下の店舗にて取り扱いを開始いたします。

展開エリア北海道札幌市埼玉県上尾市愛知県名古屋市沖縄県那覇市沖縄県沖縄市

対応し、成人式・前撮り・卒業式・イベント撮影など幅広いシーンで利用可能です。

■ 今後の展開

まるで芸術 鳳凰の金彩振袖

神楽呉服店では今後、

龍神シリーズ鳳凰シリーズ和彫りアートシリーズ戦国武将シリーズ日本神話シリーズ

など、従来の振袖の枠を超えた商品開発を進めてまいります。

また、全国のミスコンテストやモデルとのコラボレーション企画も予定しており、日本文化の魅力を国内外へ発信していきます。

■ #振袖gram代表・内田洋貴コメント

「振袖業界では長年、古典柄や可愛らしいデザインが中心でした。しかしSNS時代になり、自分らしさや個性を表現したいというニーズが急速に高まっています。

私たちは『誰とも被らない振袖を作りたい』という想いから龍や鳳凰を大胆に取り入れた金彩振袖を開発しました。

成人式は人生で一度しかありません。

その一日を圧倒的な主役として楽しんでいただけるよう、これからも新しい挑戦を続けてまいります。」

―― #振袖gramプロデューサー

鳳凰の振袖 ピンク

内田洋貴

神楽呉服店

龍・鳳凰・虎など和の伝統美をテーマにした金彩振袖専門ブランド。

#振袖gram

全国で振袖レンタル・販売、前撮り撮影、卒業袴レンタルを展開する振袖専門店。

取扱店舗

#振袖gram 東札幌店

〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２丁目４－２１ ラメール札幌2F

011-799-4833

#振袖gram 札幌琴似店

〒063-0811 北海道札幌市西区琴似１条５丁目４－１４ 内澤ビル４F

011-213-9116

#振袖gram 新潟店

〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-1-6

025-288-5593

#振袖gram 埼玉北上尾店

〒362-0015埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ショッピングアヴェニュープリンセス棟2階

048-729-7688

#振袖gram 名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番14号名古屋東アーバンビル6F

052-990-4694

#振袖gram 沖縄店

〒904-0034 沖縄県沖縄市山内２丁目８－１３ 1階

080-8565-3818

#振袖gram 那覇店

〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F

098-884-6600

本件に関するお問い合わせ先

企業名：ベストオブミスグループ

担当者名：下川祐依

TEL：0332081611

E-Mail：mujshimokawa@gmail.com

取材対応いたします。