【ありそうでなかった福利厚生】岐阜市のIT企業、全従業員の自家用車に″雨の日の視界″を贈る撥水ガラスコーティングを実施

株式会社ITreat

医療機関向けウェブマーケティング事業を展開する株式会社ITreat（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：木村健太）は、2026年6月より、全従業員の自家用車を対象とした「撥水ガラスコーティング福利厚生」を実施いたします。本取り組みは、地元岐阜の自動車販売店「マルエイカーズ」推奨のガラスコーティング剤を採用し、6月中に従業員自身が順次施工を行うものです。

取り組みの背景

※首都高速道路株式会社の調査より

警察庁の統計によると、雨天時の交通事故発生率は晴天時の約4倍にのぼり、特に夜間の雨天走行はドライバーにとって大きなリスクとなっています。フロントガラスへの撥水ガラスコーティングは、雨天時の視界を大幅に改善し、事故リスクの低減に寄与することが知られています。

弊社では、従業員の多くが車通勤を行っており、また休日には家族を乗せて出かける機会も多いことから、「従業員とその家族の命を守る福利厚生」として本制度の導入を決定いたしました。

■ 制度の概要

・対象：全従業員（約30名）の自家用車

・実施期間：2026年6月中に随時

・施工方法：マルエイカーズ推奨のDIY用ガラスコーティング剤を用い、従業員自身が施工

・費用：全額会社負担

マルエイカーズ様について

工程やコツのレクチャーを受ける様子実際に水をかけて撥水のレベルを確認フロントガラスについた油膜を落としている様子コーティング剤を塗布している様子力加減について、マルエイカーズの担当者からレクチャーを受ける様子施工が終わった車を囲んで記念写真

岐阜県を拠点に、車のコーティング・洗車・カーケア用品販売を手がける専門店。今回の制度導入にあたり、施工のしやすさと耐久性を両立した最適なコーティング剤の選定にご協力いただきました。

レクチャーの講師を務めたのは、コーティング一筋33年で「マルエイプライムコーティング」を担当する、熟練スタッフ東さん。

「ガラスを正しい方法手入れをしているかどうかで、雨の日の視界は全然違うんです」とマルエイカーズの東さん株式会社マルエイソリューション 澤田社長コメント株式会社マルエイソリューション 代表取締役 澤田 直哉 様・株式会社ITreat 代表取締役 木村 健太

「このたびITreat様より、従業員の皆様の安全を守るための福利厚生としてガラスコーティングを採用したいとのお話をいただき、大変光栄に感じております。雨の日の視界改善は安全運転に直結する非常に重要な要素であり、弊社が長年取り扱ってきた撥水ガラスコーティングが、ITreat様の従業員様とそのご家族の安心につながることを願っております。一企業の福利厚生という枠を超え、地域全体の交通安全意識を高めるきっかけになれば嬉しく思います」

株式会社ITreat 代表取締役 木村コメント

「従業員一人ひとりは、会社にとってかけがえのない仲間であると同時に、家族にとっても大切な存在です。岐阜は地方都市なので通勤やレジャーでも日常的に自家用車を使います。日々の通勤や休日のお出かけ、その何気ない運転シーンの中にこそ、会社が支えられる安全があると考えました。住宅手当や食事補助といった一般的な福利厚生も大切ですが、「車社会である地方都市岐阜で働く」という観点から本当に従業員の暮らしに寄り添える制度を考えた結果、今回の取り組みに至りました。今回の企画に際して、同じ地元岐阜企業である株式会社マルエイソリューションの澤田社長に相談したところ、快諾をいただき、当社取組みにご協力いただけたことにも深く感謝しております。今後も、形式的ではなく実生活に根ざした福利厚生を継続的に企画・実施してまいります」

今後の展望

弊社では今後も、従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを推進してまいります。特に「命を守る福利厚生」というテーマのもと、形式的ではなく実生活に根ざした制度を継続的に企画・実施してまいります。

会社概要

会社名：株式会社ITreat（アイトリート）

所在地：岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル3F

代表取締役：木村健太

URL：https://itreat.co.jp/

事業内容：医療機関向けウェブマーケティング、ホームページ制作、動画制作、Instagram運用、システム開発、事務局運用

本件に関するお問い合わせ

株式会社ITreat 広報担当：水永

MAIL：pr@itreat.co.jp