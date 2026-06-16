ものづくり企業と、スタートアップ。その飛躍可能性。upCRAFT OSAKA 2026 始動。

株式会社友安製作所

インテリア・エクステリア・DIY商材を販売、および空間プロデュースを手掛ける株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安啓則、以下「当社」）は、大阪府が始動する、スタートアップとの協業・共創を通じてものづくり中小企業の新たな価値創造を後押しするプログラム「upCRAFT OSAKA」に協力企業として参画いたします。当社は、本プログラムのキックオフ企画として2026年7月6日（月）に開催されるシンポジウム（主催：大阪府、事務局：株式会社電通、協力：当社・Plug and Play Japan 株式会社）の推進をサポート。「ものづくり企業×スタートアップ」の最前線でいま、どんな新事業が立ち上がり、自社の技術が未知のテクノロジーと出会ったときに何が生まれるのか。新たなイノベーションの幕開けを体感できる本シンポジウムは、会場（大阪市内：Open Innovation Biotope "bee"）とオンライン配信のハイブリッド形式で実施いたします。

「upCRAFT OSAKA」とは

「upCRAFT OSAKA」は、大阪府が実施する「令和8年度ものづくり中小企業とスタートアップの協業促進業務」に基づき運営するプログラムです。大阪府内のものづくり中小企業と、全国のスタートアップが、相互理解を深め、交流し、協業・共創へと動き出すための場をつくります。

ものづくり、そして事業そのものの新たな価値創造に向けて、スタートアップの技術・発想・スピードを、どう掛け合わせていけるのか。「upCRAFT OSAKA」では、イベント、コミュニティ、マッチング、情報発信を通じて、その可能性を探り、次のアクションへとつなげていきます。

シンポジウム - タイムスケジュール（予定）

※内容・時間・登壇者は一部変更となる可能性があります。

17:00 - 17:05 イントロダクション

- 寺田 昌樹 氏（株式会社電通 プランナー）- 大西 清美 氏（株式会社オカムラ Open Innovation Biotope bee共創ディレクター）

17:05 - 17:10 ごあいさつ

- 勝見 友一 氏（大阪府 商工労働部中小企業支援室長）

17:10 - 17:20 upCRAFT OSAKA 2026 事業説明

- 寺田 昌樹 氏（株式会社電通 プランナー）- 松尾 泰貴 氏（株式会社友安製作所 ソーシャルデザイン部 担当執行役員）- 川口 雄大 氏（Plug and Play Japan 株式会社）

17:20 - 17:35 基調講演

- 石井 芳明 氏（独立行政法人 中小企業基盤整備機構 創業・スタートアップ支援部長）

17:35 - 17:55 「ものづくり中小企業の変革」をテーマとしたトークセッション

- 圓井 仁志 氏（圓井繊維機械株式会社 専務取締役）

17:55 - 18:25 スタートアップ・ピッチ

※登壇企業は決定次第Peatixのイベントページに掲載いたします。

18:25 - 18:50 支援団体によるトークセッション

- 益子 泰岳 氏（MUIC Kansai チームリーダー）- 竹村 祐樹 氏（経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 スタートアップ推進室）- 松本 美浩 氏（一般財団法人 大阪科学技術センター（OSTEC）技術振興部 総括調査役）- 田中 良典 氏（公益財団法人 大阪産業局 MOBIO事業部長）

18:50 - 19:00 クロージング

- 仲野 隆 氏（株式会社電通7MK 局長）- 友安 啓則 氏（株式会社友安製作所 代表取締役社長）- 内木 遼 氏（Plug and Play Japan株式会社 Executive Officer, COO）

19:00 - 19:30 ネットワーキング（交流会）

こんな方におすすめ

開催概要

- 大阪・関西圏の中堅・中小ものづくり企業の経営層や、次世代リーダーの方- 新規事業や事業変革に関心はあるが、何から始めるべきか悩んでいる方- スタートアップとの連携に興味はあるが、最初の一歩が見えていない方- ものづくり中小企業との協業に関心のあるスタートアップ企業の方- ものづくり×スタートアップの動向に関心のある支援機関・行政・メディア・大企業の事業開発担当者- 将来的な協業やマッチングにつながる出会いを求めている方- 日時：2026年7月6日（月）17:00 - 19:30（受付開始 16:30）- 会場：Open Innovation Biotope "bee"（大阪市内）（アクセス： https://bee.workmill.jp/access ）- 形式：オフライン（会場参加） ＋ オンライン配信- 定員：オフライン60名（先着） ／ オンライン100名（先着）- 参加費：無料（事前申込制）参加申し込みはこちらから :https://upcraftosaka-vol1.peatix.com/- 主催：大阪府- 事務局：株式会社電通- 協力：株式会社友安製作所、Plug and Play Japan 株式会社【注意事項】- プログラム内容、登壇者は変更となる場合があります。- 申込多数の場合、受付を締め切る可能性がありますので、お早めにお申し込みください。- あからさまなセールス行為等、営業目的のみでの参加はご遠慮いただく場合があります。- 当日の様子は写真・映像で記録し、広報資料、upCRAFT OSAKA ホームページ、SNS 等で使用する場合があります。- 登壇者、主催者への事前承諾のない録画・録音・撮影及びSNSへの投稿はお控えください。

＜本件に関するお問い合わせ先・お申し込み＞

upCRAFT OSAKA 事務局

株式会社電通 担当：寺田 昌樹

E-mail： masaki.terada@dentsu.co.jp