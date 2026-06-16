キャタピラージャパン合同会社

・サービスコミットメントは、Cat(R) Customer Value Agreement(CVA) でご利用いただけます。

・Cat販売店のメカニックによるメンテナンスが付帯しているCVAには一般的な修理を２営業日以内に

完了することをお約束します。

・メンテナンス部品・摩耗部品・一般修理部品のCat純正部品を翌営業日以内にご用意することをお約

束します。

キャタピラー（日本）― Cat(R) Customer Value Agreement (CVA) の価値を強化し、2026年7月1日以降にCVAに加入される日本国内のすべてのお客様が「サービスコミットメント付きCVA」の対象になることを発表いたします。お客様のビジネスと機械の稼働を円滑にするために設計されたこのCVAは、Cat販売店のメカニックによるメンテナンスが付帯している場合、一般的な修理について2営業日以内の修理（*）を提供し、現場への早期復帰を最優先に対応します。万が一この約束が守られなかった場合にはCat Creditsにて補償を提供します。サービスコミットメントでは、Cat純正部品（メンテナンス部品・摩耗部品・一般修理部品）を初回連絡から翌営業日以内にご用意し(*)、お客様のご希望の販売店で受け取ることができます。

「CVAに付帯する新しいサービスコミットメントプログラムは、お客様に安心でストレスのない機械保有体験を提供することに重点を置いています」と、カスタマーソリューションズ コアリージョン セールス＆マーケティング担当副社長 デレク・カンプは述べています。 「突発的な故障が発生したお客様は迅速な対応を必要とし、車両を速やかに復旧させるための部品も必要です。キャタピラーの新しいサービスコミットメントはまさにそれを実現します。2営業日以内の修理、翌営業日以内の部品配送、またはお客様への補償をお約束します。」

手間なく、安心して使い続けられる機械保有プラン

新しいサービスコミットメントは機械の保有をシンプルし、翌営業日の部品供給により、予期せぬ事態が発生した場合でも機械を迅速に復旧させることができます。お客様それぞれのニーズに合わせてカスタマイズ可能な機械の保証に関するオプションをご用意しています。

CVAは、VisionLink(TM)やCat Inspectなどの機械状態管理ツールによる情報への24時間365日のアクセスを提供します。契約の一環としてお客様は最寄りの販売店から専門的なサポートを受けることができます。純正Cat部品を計画メンテナンスに合わせて、必要なタイミングに確実にお届けいたします。

サービスコミットメントを含むCVAのグローバル展開は、2026年第1四半期に開始され、2027年まで継続されます。地域によって提供状況が異なりますので、詳細は各販売店へお問い合わせください。サービスコミットメント内容や諸条件についてご案内いたします。

サービスコミットメントを含むCat CVAに関する詳細は、cat.comをご覧ください。

(*)修理に関するコミットメントは、一般的な修理に適用されます。大規模な修理に関するコミットメントおよび利用規約については、最寄りのCat販売店までお問い合わせください。

部品に関するコミットメントは、Cat販売店でのお渡し完了、またはCat販売店における発送準備完了が、コミットメントの対象となります。

いずれのコミットメントについても、お客様とCat販売店の間で、完了日に関する合意がある場合はそちらが優先されます。

以 上

キャタピラー社について：

Caterpillar 社は 1 世紀以上にわたり、より優れた、より持続可能な世界を構築してきました。Caterpillar 社は、建設およびマイニング用機器、オフロード用ディーゼルおよび天然ガスエンジン、産業用ガスタービン、ディーゼル電気機関車などの製造において、世界をリードする企業として、未来を形作っています。

Caterpillar 社の主要事業分野である電力、エネルギー、建設産業、資源産業は、世界最大級の独立系ディーラネットワークと Cat Financial による融資サービスに支えられています。高度なスキルを持つ献身的なグローバルチームが主導する商業的卓越性と先進技術を通じて、お客様の最も困難な課題を解決しています。