ハノン・ケアシステム、さいたま市見沼区「キナリ訪問看護ステーション」の立上げを企画段階から全面支援　2026年6月1日に開業

ハノン・ケアシステム株式会社

ハノン・ケアシステム株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：河田浩司）は、株式会社kinare（本社：埼玉県白岡市、代表取締役：中太諒）が運営する「キナリ訪問看護ステーション」（埼玉県さいたま市見沼区東大宮）の立上げを企画段階から全面的に支援し、同ステーションが2026年6月1日付でさいたま市の指定を受け、開業したことをお知らせします。

当社は、自社で運営する訪問看護ステーション「ホウカンTOKYO」で培った運営ノウハウと、電子カルテ・業務プラットフォーム「Hanon」を、訪問看護ステーションの新規立上げ支援として外部に提供しています。本件は、その支援モデルを活用して新たに1ステーションが地域でサービスを開始した事例です。

■ 企画から運用までを一気通貫で支援

訪問看護ステーションの立上げは、行政申請、人員確保、物件・設備、業務フローの構築、そして開業後の事務・レセプト運用まで、専門性の異なる多数の工程が並行して進みます。当社はこれらを分断せず、事業計画の策定段階から開業後の運用までを一気通貫で支援しました。

今回の支援範囲は、訪問看護領域でも特に広範なものとなっています。

全体設計図の策定：事業計画やエリア分析をふまえた、立上げ全体の設計と工程づくり

立上げ支援パッケージ：業務・人事・研修・地域連携など、運営の土台となる仕組みの整備

採用活動支援：地域特性をふまえた採用活動の設計から内定後フォローまでのサポート

業務運用・支援：開業後の事務支援、電子カルテ「Hanon」の導入、経営の見える化支援

工程全体を当社が伴走しながら管理することで、kinare社は行政申請・物件確保・採用といった現場の意思決定に集中でき、開業目標日であった6月1日付の指定取得を実現しました。

■ 事務を支援し、看護に集中できる運営体制

「キナリ訪問看護ステーション」では、看護業務と事務業務を明確に切り分け、月次の事務やレセプトといった事務業務を当社が代行・支援しています。これにより、看護師が本来のケアに専念できる環境を整えています。

あわせて、業務フローや各種フォーマット、人材育成の仕組みづくりについても当社が継続的にサポートし、安心して働ける運営体制の整備を進めています。

■ 運営ノウハウの共有による、持続可能なステーションの拡大

当社は、直営ステーションの運営にとどまらず、電子カルテ「Hanon」、事務業務のアウトソーシング、教育支援を含む運営ノウハウを共有することで、各ステーションが経営の持続可能性を高めながら運営できるよう支援しています。今回の「キナリ訪問看護ステーション」も、この支援モデルを活用して立ち上がった新たな1ステーションです。

今後も当社は、地域の在宅医療・介護を担う訪問看護ステーションの立上げと運営を、企画から運用まで一貫して支援してまいります。

【キナリ訪問看護ステーションの概要】

事業所名：キナリ訪問看護ステーション

所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮3丁目3番地6 西川ビル2階

運営会社：株式会社kinare（埼玉県白岡市）

代表者：代表取締役 中太 諒

介護保険事業所番号：1166592695

訪問看護ステーションコード：6592695

指定年月日：2026年6月1日（さいたま市） 事業内容：訪問看護の提供

【ハノン・ケアシステムによる主な支援内容】

事業計画策定・エリア分析・事業コンセプト整理・立上げ工程管理・業務構築（マニュアル・規定類・基本フォーマット）

人事制度（給与・賞与体系・人事評価）の設計・管理者研修（保険制度・管理者業務）

採用活動支援（求人票設計・媒体活用・面接調整・内定後フォロー）

電子カルテ「Hanon」の導入および開業後の事務・レセプト・経営支援

【ハノン・ケアシステムについて】

訪問看護ステーション「ホウカンTOKYO」の運営で培ったノウハウをもとに、訪問看護ステーションの立上げ支援・経営指導、電子カルテをはじめとする情報システムの設計・開発・提供を行っています。看護業務と事務業務を切り分け、事務を集約・標準化することで、看護師がケアに集中できる仕組みづくりを支援しています。

事業内容：訪問看護・リハビリステーションの運営／訪問看護ステーションの運営支援・経営指導／情報システムの設計・開発・販売

設立：2020年4月

所在地：東京都杉並区和田3-32-9

代表者：代表取締役 河田 浩司

URL：https://hanon-cs.co.jp/

お問い合わせ先：info@hanon-cs.co.jp