【7/9-10 世界の先端技術に触れる2日間】プライベート展示会「CORNES NEXT TOUCH」開催

コーンズテクノロジー株式会社【7/9-10 世界の先端技術に触れる2日間】プライベート展示会 「CORNES NEXT TOUCH2026」開催 コーンズテクノロジー

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西岡和彦）は、2026年7月9日(木)～10日(金)に、プライベート展示会「CORNES NEXT TOUCH 2026」を開催いたします。

今回は【サステナブル電源ソリューション】【スマートファクトリー】【次世代インターフェース】の3つのエリアをご用意。実機デモをご体験いただけるほか、新製品の初公開や技術情報もいち早くお届けいたします。

技術商社ならではの目利きを活かした「製品同士の組み合わせ」や、幅広いアプリケーションへの応用可能性など、開発を加速させるヒントをご提案いたします。次世代の技術開発・設計に携わる皆さまが、新たな発想や具体的な導入イメージを得られる場となることを目指しています。ぜひお気軽にご来場ください。

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/166_1_9febe877b4ab83f0492e631197c42e24.jpg?v=202606161052 ]詳細・ご来場予約はこちら :https://cornestech.co.jp/info/news/20260601_49442?utm_source=PRTimes&utm_medium=202606&utm_campaign=202607_cnt_info_all

展示技術・製品のご紹介

サステナブル電源ソリューション

― 配線・電池交換・環境破壊ゼロ。安全かつ安価な真の持続可能なIoTソリューションを提案

配線や頻繁な電池交換に依存しない次世代IoTを実現。室内向け太陽光発電素子、超低消費電力の異常検知エッジAI、バイオ由来蓄電技術など最新の技術から持続可能なソリューションをご提案します。

スマートファクトリー

コーンズテクノロジープライベート展示会「サステナブル電源ソリューション」製品・技術紹介

― 現場の安全性・生産性向上を実現する3つのアプローチ

高出力ワイヤレス給電技術や、短時間で複雑な動作を再現する力覚ハプティクスデバイスなど、工場の動的な環境で自由でスマートな作業を実現する技術を展示。さらに3D超音波センサやToFカメラモジュールなどの測距ソリューション、感情認識AIによる疲労検知など安全かつ高精度な検知・監視ソリューションも提案。

次世代インターフェース

コーンズテクノロジープライベート展示会「スマートファクトリー」製品・技術紹介

― 視覚・聴覚・触覚を統合した次世代ヒューマンインターフェース技術

あらゆる素材をスマート化する超高感度量子センサーや触覚フィードバック技術による手応えの創出、裸眼3D技術とハンドトラッキングを掛け合わせた“次世代非接触操作”、空間音響技術による没入的な音響体験など、“視覚・聴覚・触覚”を融合した最新インターフェースを体感。

コーンズテクノロジープライベート展示会「次世代インターフェース」製品・技術紹介詳細・ご来場予約はこちら :https://cornestech.co.jp/info/news/20260601_49442?utm_source=PRTimes&utm_medium=202606&utm_campaign=202607_cnt_info_all

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/）

コーンズテクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティングおよび販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

＜お問い合わせ先＞

コーンズテクノロジー株式会社

電子機器部 インタラクティブ・ソリューションチーム

Tel：03-5427-7564

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry_products_interactive(https://cornestech.co.jp/inquiry_products_interactive?utm_source=PRTimes&utm_medium=202606&utm_campaign=202607_cnt_info_all)

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス