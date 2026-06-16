1株式会社、SSC SPACEロケット打上げ成功

1株式会社

「宇宙と日常をつなぐ宇宙エンタメ」を展開する、1【ONE】株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：前田 和彦）は、2026年5月31日（日）15：33（日本時間）に、スウェーデンの宇宙企業 SSC SPACE のロケット打上げにおいて、当社が搭載した各種プロジェクト素材・作品の宇宙飛行が成功したことをお知らせいたします。

Photo by : SSC Space [ロケット搭載の外付けカメラ映像]

今回のプロジェクトでは、2023年に実施した第一弾プロジェクトに続き、「名刺宇宙旅行」や金箔のほか、天然石「ルチルクォーツ」をはじめ、音楽・芸術・祈りに関する様々な作品や素材を搭載しました。

さらに、「宇宙アートプロジェクト」や「宇宙音源プロジェクト」、「小学生ドリームカードプロジェクト」など、新たな宇宙文化プロジェクトの始動しました。

宇宙を旅した唯一無二の価値を持つ各種素材・作品については、今後順次、商品化や展示会、特別企画などを予定しております。

YouTubeリアルタイム配信映像より抜粋：＠SSC_Space

SSC SPACEロケットによる宇宙飛行成功

今回の打上げは、1株式会社が展開する「Space Concierge（スペースコンシェルジュ）」プロジェクトの一環として実施されました。

ロケットは高度248.5kmの宇宙空間へ到達し、無重力環境を経て地球へ帰還しました。搭載された各種素材・作品には、“宇宙を旅した価値”が加わることとなります。

今回の「SubOrbital Express S1X-5」ミッションは、大学や研究機関による実験利用が中心となる中、民間企業による搭載はわずか2社のみでした。

さらに、日本企業としては1株式会社が唯一の搭載企業となりました。

1株式会社では、「宇宙をより身近な存在へ」をテーマに、宇宙体験を活かした新たな商品・サービス開発を進めています。

民間企業は弊社含め2社のみで、日本企業は1株式会社のみの搭載となります。Photo by:SSC Space

SSC SPACE プログラムマネージャー コメント

“The SubOrbital Express-5 mission reflects the value of international collaboration in making use of the unique conditions in space.

This launch not only gave access to microgravity for scientific research but also demonstrated its wider educational and cultural significance for public inspiration.

We look forward to future missions with 1[ONE] Inc. and shared ambitions ahead,”

Stefan Kramer, Program Manager SubOrbital Express, SSC Space.

（和訳）

「サブオービタル・エクスプレス5号ミッションは、宇宙空間の特異な環境を活用するうえで国際協力がいかに重要であるかを体現しています。

今回の打ち上げは、科学研究のために微小重力環境の利用機会を提供しただけでなく、一般の人々に対しても感動を与えるという、より広範な教育的・文化的意義も示しました。

私たちは、1[ONE] Inc.との共同による今後のミッションに期待しています。」

左：1株式会社顧問、真ん中：代表取締役、右：SSC Space顧問SubOrbital Express S1X-5ミッションパッチ

民間初・唯一無二の“宇宙アートプロジェクト”

今回のロケットには、書家・憲真氏による書作品をはじめ、石掛氏、田村氏らによるアート作品も搭載されました。

宇宙飛行を経た作品は、“宇宙アート”として今後、展示即売会や特別展示イベントなどで公開予定です。

1株式会社では、宇宙を単なる科学技術としてではなく、“文化・芸術・感性”と融合させる新たな取り組みとして、本プロジェクトを推進してまいります。

詳細は後日、改めてプレスリリースにて発表予定です。

宇宙アートプロジェクト：SPACE CANVAS書家 憲真氏

「堂村璃羽 宇宙音源プロジェクト」

アーティスト・堂村璃羽氏による「堂村璃羽 宇宙音源プロジェクト」では、音源データを記録したSDカードを宇宙へ搭載しました。

本プロジェクトは既に販売を開始しており、宇宙を旅した音源データを活用した新たな音楽エンターテインメント企画として展開しています。

地球帰還後は、宇宙を旅したSDカードを活用した限定グッズ製作や、特別イベントの開催も予定しております。

音楽と宇宙を融合させた、唯一無二の体験型プロジェクトとして、今後さらなる展開を予定しています。

■ 「堂村璃羽 宇宙音源プロジェクト」特設ページ

https://www.1one-space.com/riudomura

堂村璃羽 宇宙音源プロジェクトイメージ

「小学生ドリームカードプロジェクト」第2弾

今回の打上げでは、板橋区立板橋第十小学校4年生による「小学生ドリームカードプロジェクト」第2弾も実施されました。

本プロジェクトは、子どもたちが“将来の夢”を描いたカードを実際にロケット搭載BOXへ入れ、宇宙へ打ち上げる取り組みです。

2023年に実施した第1弾では、子どもたちの夢を描いた紙を写真撮影しデータ化。SDカードへ記録して宇宙へ搭載しました。

今回は第2弾として、子どもたち自身が描いた夢のカードを実際に搭載しました。

宇宙をより身近に感じてもらう教育プロジェクトとして、1株式会社では今後も子どもたちの夢と宇宙をつなぐ活動を継続してまいります。

小学生が書いた夢が宇宙へ

宇宙を旅した「ルチルクォーツ」

今回の打上げでは、天然石「ルチルクォーツ」を宇宙へ搭載しました。

宇宙空間を旅した特別なルチルクォーツとして、現在、限定アクセサリーシリーズの展開を進めています。

本プロジェクトは既に事前受注を開始しており、“宇宙を旅した天然石”という唯一無二の価値を持つ新たな商品として注目を集めています。

詳細は下記特設ページにて公開しております。

■ 宇宙ルチルクォーツ 特設ページ

https://uchu-udewa.1one-space.com/

高品質のルチルクォーツ商品イメージ

善光寺釈迦堂住職による書と「宇宙回向柱」

長野県・善光寺釈迦堂住職による書作品も、今回宇宙へ搭載されました。

こちらは今後、展示イベント等で公開を予定しております。

さらに、2027年4月より開催される、7年に1度の「善光寺釈迦堂 御開帳」に向け、“宇宙を旅した回向柱”も搭載。

地球帰還後は、この特別な回向柱を活用した記念商品の製作も予定しております。

善光寺釈迦堂世尊院

今後の展開について

1株式会社では、「深海から宇宙まで」をテーマに、宇宙を身近に感じられる体験型プロジェクトを展開しています。

今回のミッションで使用されたオリジナルBOX（回収カプセル）は、2026年6月下旬頃にスウェーデンにて回収を予定しております。

宇宙を旅した各種素材・作品については、回収後に順次商品化を進めるほか、

・展示イベント

・展示即売会

・限定商品の販売

・コラボレーション企画

・特別展示

など、様々な展開を予定しております。

また、今回のロケットミッションを通じて宇宙飛行を経験した作品や素材については、今後も新たなプロジェクトとして展開してまいります。

詳細は順次、プレスリリースおよび公式サイト・SNS等にて発表いたします。

Photo by:SSC SPACE、『SubOrbital Express S1X-5』ミッション帰還後のロケット

【会社概要】

1【ONE】株式会社

Space Concierge（スペースコンシェルジュ）

〒102-0093

東京都千代田区平河町1-3-2 平河町リリエンハイム202

公式サイト：https://www.1one-space.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/1one_space?igsh=MWc2dmhjZ2w0cmxyaw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/1one_space?igsh=MWc2dmhjZ2w0cmxyaw%3D%3D&utm_source=qr)

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【本件に関するお問い合わせ先】

1【ONE】株式会社

担当：会田・前田

メール：info@1one-space.com