ラム肉の概念を覆す！専門店がこだわり抜いた”とろける100%ラムバーグ御膳”２種＆7周年を記念した”羊の夢を見る”御膳が6月18日(木)販売開始！

株式会社 オペレーションファクトリーとろける 100%ラムバーグ御膳 1,690円(1,859)

平日ランチ限定

とろける 100%ラムバーグ御膳 1,690円(1,859)

【とろける100%ラムバーグ＋ラム出汁スープ＋ナムル＆キムチ盛り合わせ＋ご飯(大盛り無料)】

ラム肉の概念を覆す！専門店がこだわり抜いた「とろける100%ラムバーグ」

100%赤身ラムモモ肉の贅沢な味わい

鮮度抜群のラムモモ肉を100%使用。つなぎを一切使わず、すりおろし玉ねぎの甘みとスパイスだけで肉本来の旨味を引き出しています。

口の中で“とろける”新食感

これまでのラム肉の概念を覆す、口の中でとろけるような柔らかさとジューシーさが特徴です。

「らむね」オリジナルブレンドのスパイス

乾燥トマト、コリアンダー、カレーパウダーなどを配合。辛さを抑え、旨味を極限まで際立たせた特製スパイスです。

自分好みに育てる「体験型ランチ」

赤身100%だからこそ「レア」でも楽しめます。目の前の専用鉄板で、お好みの焼き加減に仕上げてお召し上がりください。

シャリアピンソース、塩系薬味など、豊富な味変アイテムもご用意しています。

とろける 100%ラムバーグとろける チーズラムバーグ御膳

平日ランチ限定

とろける チーズラムバーグ御膳 1,890円(2,079)

【とろけるチーズラムバーグ＋ラム出汁スープ＋ナムル＆キムチ盛り合わせ＋ご飯(大盛り無料)】

濃厚チーズ×旨味ラム肉

４種のチーズを使った自家製チーズソースをたっぷりかけてお楽しみください

４種のチーズを使った自家製チーズソースをたっぷりかけてお楽しみください

濃厚でコクのある自家製チーズソースは、赤身100%のラムモモ肉が持つ上品な旨味や独自のスパイス感と相性抜群。ラム肉のジューシーな肉汁と、とろけるチーズが口の中で一体となり、一度食べたら癖になる贅沢な味わいが広がります。

羊の夢を見る御膳

ランチ限定

７周年記念御膳

ラム７種部位食べ比べ”羊の夢を見る”御膳

3,300円(3,630) 週末(土・日)＋100円

【本日のスープ/キムチ＆ナムル/炙りラムフィレユッケ/本日のサラダ/ご飯(大盛り無料)/一口シャーベット】

ラム焼肉部位：厚切りタン元/タン下/フィレ淡雪塩/外ももはばき/上ハラミ/上カルビ/上ロース

※平日・週末ともにお楽しみいただける御膳です

7周年の感謝を込めた特別御膳！王道＆希少部位まで堪能する「ラム7種食べ比べ」

オープン7周年を記念し、羊肉の奥深い魅力を余すことなく詰め込んだ至高の御膳が登場します。

定番の上ロースや上カルビはもちろん、一頭からわずかしか取れない希少な「フィレ」や「厚切りタン元」、そして「外ももはばき」など、専門店だからこそ実現できた圧巻の7部位をラインナップ。部位ごとに異なる繊細な旨味、脂の甘み、食感の違いを一度に楽しめる、まさに“羊の夢を見る”ような贅沢なひとときをお届けします。

５種部位食べ比べ御膳

ランチ限定

王道 ラム5種部位食べ比べ焼肉御膳

2,400円(2,640)週末(土・日)＋100円

【本日のスープ/キムチ＆ナムル/炙りラムフィレユッケ/本日のサラダ/ご飯(大盛り無料)/一口シャーベット】

ラム焼肉部位：上ハラミ/外ももはばき/イチボ/上カルビ/上ロース

ランチ限定

厳選 ラム4種部位食べ比べ焼肉御膳

1,800円(1,980)週末(土・日)＋100円

【本日のスープ/キムチ＆ナムル盛り合わせ/ご飯(大盛り無料)/】

ラム焼肉部位：タン下/上ハラミ/イチボ/上カルビ

「臭いと煙が気にならない」

4種食べ比べ御膳

羊専門業態には珍しい全席に無煙ロースターを設置し視界を遮るダクトもなく、臭いも付きにくい。ライブ感のある居心地良い空間でハンバーグや焼肉をお楽しみいただけます。

店内ご紹介

エントランスカウンターが特等席落ち着いたソファーシートモダンソファーシート

【店舗概要】

ラム焼肉専門店lamb ne らむね

【所在地】東京都新宿区新宿3-28-15 TRN新宿ビル4F

（ビックロ裏のほう～エクセルシオールカフェのビル4F）

【予約番号】03-6273-1033

【営業時間】11：30～15：30(LO15:00)／17：00～23：00(LO22:00)

【席数】46席 すべて禁煙・すべて無煙ロースター使用

URL https://www.opefac.com/restaurant/lambne/

［会社概要］

社名：株式会社オペレーションファクトリー

大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F

東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F

代表者：代表取締役 笠島 明裕

設立：1998年7月

従業員数：正社員 363名 アルバイト 1,066名(2026年4月1日現在)

店舗数：46店舗 （2026年6月1日現在 大阪28店舗/東京15店舗/福岡3店舗)

事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス

URL https://www.opefac.com/