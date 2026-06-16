エナジードリンクブランド「Ehtel」の世界観を体験できる『Ehtel - ″Release″ Party-』を開催　SWAGが制作・演出を担当

株式会社シンユニティ

株式会社SWAG（本社：東京都千代田区）は、エナジードリンクブランド「Ehtel（エテル）」の発売を記念した体験型イベント『Ehtel -"Release" Party-』の制作・演出を担当いたします。

本イベントは、2026年7月22日（水）から8月28日（金）まで、渋谷ストリームホールにて開催されます。

会場4Fでは、ブランドの世界観を表現したポップアップストアを展開。ドリンクの試飲やオリジナルグッズの販売を実施します。

さらに5F・6Fでは、「刺激」をテーマにした体験型エキシビションを開催。映像、音響、光、立体造作などを組み合わせた空間体験を通じて、Ehtelの世界観をより深く体感できる構成となっています。

商品を知るだけでは終わらない、ブランド体験へ

近年、ブランドに求められる価値は、商品やサービスそのものだけではなく、その背景にある考え方や世界観へと広がっています。

Ehtel - "Release" Party-では、ポップアップストアと体験型エキシビションを組み合わせることで、来場者がブランドの世界観そのものに触れられる体験を目指しました。

会場内には、「刺激」というテーマをもとに設計された複数の空間演出を展開。来場者は展示を巡りながら、それぞれ異なる感覚や印象を持ち帰ることができます。

SWAGが手掛ける体験設計

本イベントの制作・演出は株式会社SWAGが担当しています。

SWAGはこれまで、プロジェクションマッピングやイマーシブコンテンツ、展示会演出、商業施設演出など、空間を活用した体験づくりを数多く手掛けてきました。

本イベントでは、UKAB Labから共有されたブランドコンセプトをもとに、ポップアップストアから体験型エキシビションへとつながる空間構成を設計しています。

制作を進める中で、「刺激」というテーマに対する考え方や体験設計について、通常のプロモーションイベントとは異なるアプローチが数多くありました。そのため、一部の展示については当初想定していた内容から変更となったものもあります。

Ehtelについて

Ehtel（エテル）は、「忘れられないほどすっぱい。」をキャッチコピーに掲げるエナジードリンクです。

刺激的な酸味と印象的なブランドビジュアルを特徴とし、日常に新しい刺激を求める人に向けて展開されています。

開催概要

イベント名：Ehtel -"Release" Party- Produced by SWAG

会期：2026年7月22日（水）～2026年8月28日（金）

会場：渋谷ストリームホール

営業時間：

日～木 11:00～21:00(最終入場20時)

金・土 11:00～22:00(最終入場21時)

料金：

4F ポップアップストア：無料

5F・6F 体験型エキシビション：有料

一般・当日3200円 一般・前売り2800円 その他学生割引などあり

※チケットの販売スケジュールは、決定次第当サイトおよび公式SNSにて発表いたします。

主催：UKAB Lab

制作・演出：株式会社SWAG

イベント公式サイト：

https://ehtel.ukab-lab.com/

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

株式会社SWAGは、シンユニティグループのクリエイティブカンパニーとして、プロジェクションマッピング、イマーシブコンテンツ、展示会、商業施設、アートプロジェクトなど、多様な空間体験の企画・制作・演出を手掛けています。

本イベントは、そうした空間演出の知見を活かしながら、シンユニティグループが今後展開していく一般来場者向け体験型エンターテインメントへの取り組みのひとつでもあります。