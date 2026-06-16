NIKI Hills Wineryの初夏を感じる限定イベント “ロゼとさくらんぼ”開催

株式会社DACホールディングス

DACグループが北海道仁木町で展開するNIKI Hills Winery（代表：石川和則）は、NIKI Hills Winery産の「さくらんぼ」と「PROPOSE Rose Sparkling（以下、ロゼスパークリング）」を同時にお愉しみいただけるイベントを2026年6月27日(土)、28日(日)、7月4日(土)、5日(日)の4日間限定で開催します。収穫量に限りがあるため、普段はなかなかご案内することができないNIKI Hills Winery産のさくらんぼ（佐藤錦、紅秀峰、南陽、サミットなど）と同じ土地で育ったブドウで造られたワインが奏でる、この場所ならではのマリアージュをソムリエの解説とともにお愉しみください。

■イベント概要

NIKI Hills WineryのさくらんぼPROPOSE Rose Sparkling

NIKI Hills Wineryの栽培スタッフが大事に大事に育てたさくらんぼを、初夏の爽やかな風を感じるワイナリーでご堪能いただけます。

【開催日程】

・2026年6月27日(土)

・2026年6月28日(日)

・2026年7月4日(土)

・2026年7月5日(日)

【開催場所】

NIKI Hills Winery（北海道余市郡仁木町旭台148-1）

【スケジュール】

10:00～ 受付開始（ワイナリーショップにて）

10:25～ テラス集合・移動（ソムリエの解説と共にブドウ畑を散策）

10:40～ さくらんぼ収穫＆食べ放題（30分間）

11:25～ お食事（テラスにて、レストランApercu監修のさくらんぼを使った料理[軽食]とロゼスパークリング・ソムリエセレクトワインのマリアージュ）

12:30 終了予定

※事前予約制で仁木駅に送迎あり（10:07着、13:15発の電車に合わせて）

■プランのご案内とご料金

さくらんぼ収穫

お客様のスタイルに合わせて、以下4つのプランからお選びいただけます。

※料金は税込の価格となります

１. 収穫ツアー＆お食事プラン（120分）：5,940円/人

・さくらんぼ食べ放題

・マリアージュ解説付軽食

・乾杯ロゼスパークリングワイン1杯、ソムリエおすすめワイン1杯

２. 【数量限定】ボトルワイン付プラン：10,890円/人

・１.の内容

・ロゼスパークリング 1本（750ml）

３. 収穫ツアーのみプラン（60分）：2,640円/人

・さくらんぼ食べ放題

４. お食事のみプラン（60分）：4,400円/人

・マリアージュ解説付軽食

・乾杯ロゼスパークリングワイン1杯、ソムリエおすすめワイン1杯

＜ワインが付くプランのノンアルコール対応について＞

お酒を飲まれない方には、特製の「さくらんぼノンアルコールカクテル」をご用意いたします。

＜お子様のご参加について＞

・中学生以上の未成年：大人料金、乾杯ワインがノンアルコールに変わります

・小学生：大人料金から1,100円引き（➃のお食事のみプランは220円引き）

（乾杯ワインがジュースに変わります。同一料金でお子様プレート［前日までの事前予約制］に変更可）

・未就学児：無料

※未就学児のお子様も、単品で「お子様プレート（2,200円）」をご注文いただけます。［前日までの事前予約制］

＜送迎について＞

・予約時の申し込みで仁木駅への送迎あり（10:07着、13:15発の電車に合わせて）

■ご予約方法

以下のURL（Googleフォーム）より受付いたします。

電話での受付は行っておりませんのでご了承ください。

お申込み前に下記の注意事項もご一読ください。

https://forms.gle/NwYuXsje5CkCWZBT7

【ご注意事項】

キャンセル規定

前日17時以降のキャンセルは、お食事代として2,640円/人のキャンセル料を申し受けます。

服装・装備

徒歩での移動があるため、歩きやすい靴でお越しください（長靴レンタル：550円あり）。

雨天時について

悪天候の場合は中止となります。また、天候によりお食事会場が変更になる場合がございます。

中止の場合は当日の午前8時までにメールもしくは電話にてご連絡いたします。

遅刻について

開始時刻に万が一ご到着されなかった場合は、途中からの合流となりますのでご了承ください。

開催当日申込みについて

空きがある場合のみ、当日お電話にて予約を受付いたしますので、TEL: 0135-32-3801へご連絡ください。

■NIKI Hills Wineryについて

広告会社DACグループが運営する複合型ワイナリー。準限界集落となった仁木町の再生に向け、2014年に事業をスタート。2019年にグランドオープンした33haの敷地に醸造所、ブドウ畑、ナチュラルガーデン、レストラン、宿泊棟を備えています。醸造したワインが国際コンクールで金賞を受賞するなど質の高いワインづくりを続ける一方で、地域貢献にも注力しており、ワインツーリズムで国内外の観光客を誘致することで、仁木町の活性化を目指しています。

URL：https://nikihills.co.jp/

■株式会社DACホールディングス 概要

代表者： 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 975名(DACグループ総数／2025年12月時点)

URL ： https://www.dac-group.co.jp/