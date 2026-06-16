NIKI Hills Wineryの初夏を感じる限定イベント “ロゼとさくらんぼ”開催

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株式会社DACホールディングス

DACグループが北海道仁木町で展開するNIKI Hills Winery（代表：石川和則）は、NIKI Hills Winery産の「さくらんぼ」と「PROPOSE Rose Sparkling（以下、ロゼスパークリング）」を同時にお愉しみいただけるイベントを2026年6月27日(土)、28日(日)、7月4日(土)、5日(日)の4日間限定で開催します。収穫量に限りがあるため、普段はなかなかご案内することができないNIKI Hills Winery産のさくらんぼ（佐藤錦、紅秀峰、南陽、サミットなど）と同じ土地で育ったブドウで造られたワインが奏でる、この場所ならではのマリアージュをソムリエの解説とともにお愉しみください。



NIKI Hills Wineryのさくらんぼ

PROPOSE Rose Sparkling

■イベント概要


NIKI Hills Wineryの栽培スタッフが大事に大事に育てたさくらんぼを、初夏の爽やかな風を感じるワイナリーでご堪能いただけます。


【開催日程】


・2026年6月27日(土)


・2026年6月28日(日)


・2026年7月4日(土)


・2026年7月5日(日)


【開催場所】


NIKI Hills Winery（北海道余市郡仁木町旭台148-1）


【スケジュール】


10:00～ 受付開始（ワイナリーショップにて）
10:25～ テラス集合・移動（ソムリエの解説と共にブドウ畑を散策）
10:40～ さくらんぼ収穫＆食べ放題（30分間）
11:25～ お食事（テラスにて、レストランApercu監修のさくらんぼを使った料理[軽食]とロゼスパークリング・ソムリエセレクトワインのマリアージュ）
12:30　 終了予定


※事前予約制で仁木駅に送迎あり（10:07着、13:15発の電車に合わせて）



さくらんぼ収穫

■プランのご案内とご料金


お客様のスタイルに合わせて、以下4つのプランからお選びいただけます。


※料金は税込の価格となります


１. 収穫ツアー＆お食事プラン（120分）：5,940円/人


　・さくらんぼ食べ放題


　・マリアージュ解説付軽食


　・乾杯ロゼスパークリングワイン1杯、ソムリエおすすめワイン1杯


２. 【数量限定】ボトルワイン付プラン：10,890円/人


　・１.の内容
　・ロゼスパークリング 1本（750ml）


３. 収穫ツアーのみプラン（60分）：2,640円/人


　・さくらんぼ食べ放題


４. お食事のみプラン（60分）：4,400円/人


　・マリアージュ解説付軽食
　・乾杯ロゼスパークリングワイン1杯、ソムリエおすすめワイン1杯



＜ワインが付くプランのノンアルコール対応について＞


お酒を飲まれない方には、特製の「さくらんぼノンアルコールカクテル」をご用意いたします。


＜お子様のご参加について＞


・中学生以上の未成年：大人料金、乾杯ワインがノンアルコールに変わります


・小学生：大人料金から1,100円引き（➃のお食事のみプランは220円引き）
（乾杯ワインがジュースに変わります。同一料金でお子様プレート［前日までの事前予約制］に変更可）


・未就学児：無料
※未就学児のお子様も、単品で「お子様プレート（2,200円）」をご注文いただけます。［前日までの事前予約制］


＜送迎について＞


・予約時の申し込みで仁木駅への送迎あり（10:07着、13:15発の電車に合わせて）


■ご予約方法


以下のURL（Googleフォーム）より受付いたします。
電話での受付は行っておりませんのでご了承ください。
お申込み前に下記の注意事項もご一読ください。
https://forms.gle/NwYuXsje5CkCWZBT7


【ご注意事項】


キャンセル規定


前日17時以降のキャンセルは、お食事代として2,640円/人のキャンセル料を申し受けます。


服装・装備


徒歩での移動があるため、歩きやすい靴でお越しください（長靴レンタル：550円あり）。


雨天時について


悪天候の場合は中止となります。また、天候によりお食事会場が変更になる場合がございます。
中止の場合は当日の午前8時までにメールもしくは電話にてご連絡いたします。


遅刻について


開始時刻に万が一ご到着されなかった場合は、途中からの合流となりますのでご了承ください。


開催当日申込みについて


空きがある場合のみ、当日お電話にて予約を受付いたしますので、TEL: 0135-32-3801へご連絡ください。



■NIKI Hills Wineryについて


広告会社DACグループが運営する複合型ワイナリー。準限界集落となった仁木町の再生に向け、2014年に事業をスタート。2019年にグランドオープンした33haの敷地に醸造所、ブドウ畑、ナチュラルガーデン、レストラン、宿泊棟を備えています。醸造したワインが国際コンクールで金賞を受賞するなど質の高いワインづくりを続ける一方で、地域貢献にも注力しており、ワインツーリズムで国内外の観光客を誘致することで、仁木町の活性化を目指しています。


URL：https://nikihills.co.jp/






■株式会社DACホールディングス 概要


代表者： 石川　和則


所在地： 〒110-0015　東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F


社員数： 975名(DACグループ総数／2025年12月時点)


URL　 ： https://www.dac-group.co.jp/