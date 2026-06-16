【フリーランスの基本にして奥義】年収2000万円を20年以上継続の実績を持つ仕事が絶えないライターが教える『「また頼みたい」と言われる人がやっていること』発売

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、フリーランス歴30年のブックライター・上阪徹氏が教える、クライアントワークの本質をまとめた『「また頼みたい」と言われる人がやっていること』(https://www.amazon.co.jp/%20/dp/4484221608/)を、2026年6月16日(火)に発売いたしました。

「発注者」と「受注者」のズレとは？

日本に約1300万人いるとされるフリーランス。しかしながら、企業の発注担当者からは「まともに仕事を任せられる人がいない」という悲鳴が上がるのはなぜか？

一方で「スキルはあるのに、次の依頼がない……」と悩むフリーランスが多いのはなぜか？

その「ズレ」の正体は、技術の差ではなく、「発注者のロジック（行動原理）」を理解しているかどうかなのです。

30年以上、一度も仕事が途切れたことがない「伝説のブックライター」が、一生食いっぱぐれないための生存戦略を本書で一から教えます。

会社員とフリーランスは違う

発注者である会社員は、「組織の論理」で動いています。彼らが求めるのは、「アウトプットの質」だけではありません。上司への報告、社内調整、リスク回避……タスクに追われるなかで、「連絡が遅い」「こだわりが強い」「連絡が多い」そんな「コミュニケーションコストが高い人」は、「次も頼みたい人」のリストから外されます。

主人公はまるで自分みたい？物語形式で追体験。28歳、脱サラしたばかりの新人フリーライターの話

本書は、ウェブメディアの現場を舞台にした「ストーリー」と、著者による深掘り「解説」の二部構成。

独立4ヶ月目で仕事がなくなり、渾身の原稿にダメ出しを食らった若手ライター・玲奈。彼女がベテランライターからの「助言」を経て、指名が絶えないプロへと脱皮していく過程を追体験していきます。

【ストーリーページ】

【解説ページ】

「選ばれ続ける」ための具体策とは？

◎「やりたいこと」より「やるべきこと」

◎社会人として当たり前のことをするだけ

◎発注者の「その先にいる上司」まで想像する

◎「交渉」と「紹介」のメカニズム

著者からのメッセージ

私はフリーランスという働き方を選択したことで、仕事面でも、経済面でも、たくさんのものを得ました。多くの人に、同じようにたくさんのものを得るチャンスが潜んでいると思っています。本当に大事にすべきこと、ぜひ知って欲しいことがあります。

技術はある。でも、将来が不安でたまらない。そんなあなたが、明日から「なくてはならないパートナー」に変わるためのバイブルです。

著者プロフィール

上阪徹（ウエサカトオル）

ライター 1966年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年、フリーランスライターとして独立。経営、金融、ベンチャーなどを主なテーマに、雑誌や書籍で執筆・インタビューを手がける。40万部のベストセラーとなったインタビュー集『プロ論。』シリーズをはじめ、携わった書籍の累計売上は250万部を超える。

著者に代わって本を書くブックライターを名乗り、担当した書籍は100冊以上。『熱くなれ 稲盛和夫 魂の瞬間』『突き抜けろ 三木谷浩史と楽天、25年の軌跡』『佐藤可士和の打ち合わせ』『坂の上の坂』他。

自著も50冊以上にのぼり『10倍速く書ける 超スピード文章術』『職業、ブックライター。』『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか？』などがある。

主な寄稿媒体に「GOETHE」「週刊現代」「AERA」「現代ビジネス」「プレジデントオンライン」他。2014年には自ら主宰する「上阪徹のブックライター塾」、2025年には「上阪徹のプロ・ライター養成講座」を開講。後進の育成にも力を入れている。

書誌情報

商品名：「また頼みたい」と言われる人がやっていること

著者：上阪徹

定価：2090円(税込)

判型・ページ数：四六判・240ページ

ISBN：978-4-484-22160-1

発売日：2026年6月16日(火)発売

発行元：CEメディアハウス

★電子書籍も同時発売

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/ /dp/4484221608/(https://www.amazon.co.jp/%20/dp/4484221608/)

■楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18632101/

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