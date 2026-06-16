雨のシーズンに 。 “雨模様の私” 川柳 投稿キャンペーン開始のお知らせ

ＫＴＸ株式会社

【特許登録】軽量＆ワンタッチ簡単設置で人気のアルミ製止水板『スーパー止水番２』(https://ktx-drr.com/products/water_stop/)を製造・販売するKTX株式会社（本社：愛知県江南市、代表：野田 太一）では、おうち時間の増える雨のシーズンを少しでも愉しんでもらうため、そして、頻発化＆激甚化する大雨・豪雨災害への備えも同時に考えていただくため、雨にまつわるプチ愉しいキャンペーンを今年も開催いたします。

・。・。 応募は簡単 。・。*

“雨模様の私”をテーマに、ご自身で考えた川柳を、応募フォームに投稿し、簡単なアンケートにお答えいただくだけ♪

… 実際の空模様にまつわるエピソードだけでなく、心の空模様（心情）を詠んでいただいたものなど何でもO.K.です！ふるってご応募ください …

＜賞品＞

Amazonギフトカード500円分を抽選で、合計15名様にプレゼント！

＜応募期間＞

2026年6月15日（月）～ 2026年7月7日（火：七夕）まで

＜応募テーマ＞

“雨模様の私” のテーマにちなんだ川柳。例えば。。。

- 雨空を眺めて、いつも思うこと- 雨の日に起こった実際のエピソード- 雨の日に関係なく、そうした気分の時の心情

などなど。テーマに沿っていれば何でもO.K.

＜応募方法＞

＜キャンペーン詳細／応募要項など＞

- まずは、今回のテーマに沿った川柳を、愉しく考える。- あとは、応募フォームにアクセスし、考えた川柳を投稿し、簡単なアンケートに答えるだけ。

『KTXの防災・減災製品サイト』のキャンペーンページ(https://ktx-drr.com/news/common/1968/)をご覧の上、ご応募ください。

業界トップクラスの施工実績。高性能＆簡単設置の止水板『スーパー止水番2』

『スーパー止水番２』は、KTXが、自動車金型メーカーとして培った高精度解析技術を活かして開発した【最高クラスの止水性能】【柔軟なカスタマイズ性】【誰でも簡単設置】で業界トップクラスの施工実績を誇るアルミ製 止水板です。(https://ktx-drr.com/products/water_stop/)

□□□ 会社概要 □□□

会 社 名 ： KTX株式会社

所 在 地 ： 〒483-8111 愛知県江南市安良町地蔵51番地

事業概要： 自動車、航空機、医療機器および住宅設備生産用の各種金型製造

ならびに各種生産設備機器の製造

コーポレートサイト ： https://www.ktx.co.jp/

防災・減災製品サイト： https://ktx-drr.com/