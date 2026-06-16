「FAXは古い」は本当か？複合機相談77件で見えたデジタル化後の現場実態を公開【OFFICE110】

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営する法人向けOA機器サービス「OFFICE110」は、2022年12月7日～2026年2月28日の相談データをもとに、複合機・コピー機のFAX機能に関する相談傾向を分析しました。



新規問い合わせログ851件のうち、FAXに関する相談は77件（約9.0%）確認され、デジタル化が進む現在でも、業種や取引先の運用によりFAX機能の確認が継続している実態が明らかになりました。

なお、本調査は、中小企業担当者や事務所移転・入れ替えを検討する事業者が、FAX機能の要不要を判断する際に確認しづらい項目を整理し、導入後の番号変更・回線設定・受信方法に関する認識差を防ぐことを目的としています。

■ 調査実施の背景

複合機（コピー機）の導入では、印刷・コピー・スキャン機能だけでなく、業種によってはFAX機能の有無も重要な確認項目になります。実際の問い合わせ記録でも、「FAX付きの複合機を探している」「今のFAX番号を継続できるか確認したい」「FAXを紙ではなくデータで受け取りたい」といった相談が寄せられていました。

背景には、社内のデジタル化が進んでいても、取引先や業界慣習の都合によりFAXが完全にはなくならない実態があります。特に、医療・福祉、士業・専門サービス、不動産、建設、製造、卸売・小売などでは、申込書、発注書、契約関連書類、現場確認書類などのやり取りでFAXが残るケースがあります。

一方で、FAX機能が必要な場合でも、すべてを紙で出力し続ける必要があるとは限りません。受信FAXを見てから印刷する、PCに保存する、メール転送するなど、紙の出力を減らす運用も選択肢になります。

こうした実態を把握するため、OFFICE110では2022年12月7日～2026年2月28日に寄せられた相談傾向をもとに、複合機導入時の「FAX」に関する相談傾向を調査しました。

■ 調査結果1

複合機（コピー機）関連の問い合わせログ851件を分析したところ、「FAX」に関する相談は77件確認され、全体の約9.0%を占めました。

この結果から、複合機の相談では、デジタル化が進んだ現在でも、FAX機能の確認が一定数残っていることが分かります。

FAX相談は、単に「FAX付きの機種があるか」という機能確認だけではありません。実際には、既存FAX番号を継続できるか、電話回線とFAXを1回線で併用できるか、受信したFAXを紙ではなくデータで管理できるか、保守契約や設定費用に何が含まれるかといった、導入後の運用確認と結びついています。

■ 調査結果2

FAXに関する複合機相談では、FAX機能の有無だけでなく、受信方法、番号継続、回線設定、保守費用に関する不安も確認されました。

相談記録を整理したところ、代表的な悩みとして、

・「紙を減らしたい」

FAXをすべて紙で出すのではなく、見てから印刷・データ受信・保存に切り替えたい

・「番号を継続できるか不安」

移転後も、現在使っている電話番号やFAX番号をそのまま使えるか確認したい

・「回線設定が不安」

1回線で電話とFAXを併用できるか、同時使用や話中のリスクがないか知りたい

・「保守費用が不安」

中古・新品それぞれで、保守契約・カウンター料金・設定費用まで含めて判断したい

といった内容が見られました。

この結果から、FAX相談は単なる「FAX付き機種があるか」という機能確認ではなく、紙出力の削減、既存番号の継続、電話回線との併用、保守・設定費用まで含めた導入後の運用確認として発生していることが分かります。

特に、デジタル化が進んだ現在でも、取引先や業種ごとの業務フローによってFAXが残るケースがあります。そのため、複合機導入時には、FAX機能の有無だけでなく、どの業務でFAXを使うのか、紙で出す必要があるのか、番号を継続できるのか、回線設定に問題がないかを事前に確認することが重要です。

■ 調査結果から見える示唆

今回の調査では、FAX機能に関する相談が、単なる「古い通信手段を残すかどうか」の問題ではないことが分かりました。

企業や事業者がFAX付き複合機を検討する背景には、FAXを積極的に使い続けたいという理由だけでなく、取引先や業種ごとの業務フローにより、すぐには廃止できないという事情があります。

また、相談内容からは、紙の出力を減らしたい、現在のFAX番号を継続したい、電話回線との併用可否を確認したい、故障時の保守対応まで含めて安心して使いたいといった、導入後の運用面に関する不安も確認されました。

そのため、複合機導入時には、FAX機能の有無だけでなく、FAXを使う業務、取引先の運用、受信方法、番号継続、回線条件、ネットワーク環境、保守範囲まで含めて比較することが重要です。

■ 監修者コメント

株式会社ベルテクノス 営業部長 千々波 一博

FAXは「古いから不要」と判断されやすい機能ですが、実際の現場では、取引先や業種ごとの運用により、今も確認が必要なケースがあります。

重要なのは、FAXを残すか廃止するかを先に決めることではなく、どの業務でFAXを使っているのか、誰から届くのか、紙で出す必要があるのか、現在の番号を継続する必要があるのかを整理することです。

今回の調査データを公開した背景には、複合機を導入する企業担当者が、機能の有無だけでなく、導入後の回線設定・番号継続・保守対応まで含めて比較できるようにする目的があります。

見積もり前にFAX利用条件を整理することが、透明性の高い提案と、導入後のミスマッチ防止につながると考えています。

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/copy/knowledge/point/fax-consultation-data-analysis/

■ 会社概要・問い合わせ先

会社名: 株式会社ベルテクノス

サービス名: OFFICE110（オフィス110）

代表者: 代表取締役 中嶋 大介

所在地: 福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F

事業内容: OA機器販売、施工、保守、メディア運営

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

電話番号：0120-595-110

お問い合わせフォーム：https://office110.jp/contact/

株式会社ベルテクノス

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号：092-791-4163

お問い合わせフォーム：https://www.bell-group.co.jp/contact/

【調査概要】

・調査機関（調査主体）：株式会社ベルテクノス（OFFICE110）

・調査対象：OFFICE110に寄せられた、複合機の導入・開業・新設・見積もり・保守・カウンター料金に関する新規問い合わせログ

・有効回答数（サンプル数）：851件

・調査期間：2022年12月7日～2026年2月28日

・調査方法：社内に蓄積された新規問い合わせログおよび長期相談記録を対象に、問い合わせ内容・テーマタグ・相談傾向を突合し、AIテキストマイニングおよびキーワード抽出で分析

・算出方法：1問い合わせを1件として集計し、「開業・新設」および新規開業、事務所開設、移転、設置、見積もり、保守対応、カウンター料金、リース、必要機能など、複合機の開業・新設時の導入判断に関連する相談を直接一致・準一致・文脈一致で抽出。