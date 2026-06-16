横須賀市『よこすかコーストパフォーマンス2026』で体験型ガチャ×ELPを実施　景品100個を配布完了、アンケート回答目標を114％達成

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、横須賀市で開催された「よこすかコーストパフォーマンス2026」において、体験型ガチャマシン6台および参加型デジタルガチャプラットフォーム「ELP（Event Lead Plus）」を活用した来場者参加施策を実施いたしました。本イベントは、横須賀の海辺空間を活用し、地域文化やパフォーマンスを通じた交流の創出を目的として開催され、多くの来場者が訪れ、会場は終日賑わいを見せました。

◼️体験型ガチャを活用した来場者参加施策

会場では、来場者がスマートフォンからアンケートへ回答することでデジタルガチャに参加できる仕組みを導入しました。

抽選結果に応じて体験型ガチャマシンを回すことができるため、単なるアンケート回収ではなく、「参加したくなる仕組み」として多くの来場者にご利用いただきました。

当日は体験型ガチャマシンを6台設置し、景品として100個を用意し、すべて配布完了となるなど、多くの来場者にご参加いただきました。

◼️ELPによる高いアンケート取得率を実現

今回の施策では、当社が提供する「ELP（Event Lead Plus）」を活用し、アンケート回答とエンターテインメントを組み合わせた来場者参加型施策を実施しました。

横須賀市では、本施策においてアンケート回答70件の取得を目標としていましたが、ELPを活用した参加型施策により、最終的に80件のアンケート回答を取得しました。

その結果、目標に対して達成率114％を記録し、来場者の声を効率的に収集するとともに、イベント参加促進にもつながりました。

ELPは、アンケートやクイズ、会員登録などとデジタルガチャを組み合わせることで、参加率向上とデータ取得を同時に実現できるサービスです。取得したデータはイベント効果測定や今後の施策改善にも活用できます。

◼️自治体イベントにおける新たな住民参加モデル

◼️ELP（Event Lead Plus）とは

近年、自治体イベントでは来場者数だけでなく、住民との継続的な接点づくりや施策への参加促進が求められています。

当社は、体験型ガチャとELPを組み合わせることで、「楽しみながら参加する」体験を創出し、住民参加の促進とデータ取得を両立する新たな住民参加モデルを提供しています。

■ 今後の展望

株式会社ゼロプレイスは今後も、自治体や地域事業者との連携を通じて、地域活性化や住民参加促進に貢献してまいります。

体験型ガチャマシンとELPを活用し、防災、観光、子育て支援、健康増進など様々な分野において、「参加したくなる仕組み」を提供し、自治体と住民をつなぐ新たな地域コミュニケーションの創出を目指してまいります。

◼️デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

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