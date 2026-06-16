【導入事例】成功施策を別施設へ横展開。ガチャ型クーポンで予約数345％・売上202％を達成

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社ブッキングリゾート様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

■導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1593/

株式会社ブッキングリゾート様では、先行して実施した高級宿泊施設「秩父別邸 木叢-komura-」において、ガチャ型クーポン施策での予約促進の成果を確認していました。

そこで次の注目されたのが、「成功した施策を別施設でも再現できるのか」という点です。

また、今回対象となった「グランデ プライベート ドッグリゾート常陸」は、愛犬と宿泊できる高価格帯施設でありながら、大規模なクーポン施策の実施経験は多くありませんでした。

そこで、新たな販促手法としてガチャ型クーポンの有効性を検証しつつ、成功事例の再現化を目指すことになりました。

■施策概要

今回の施策では、ホームページの追従バナーとメールマガジンを活用し、ガチャ型クーポンへ誘導する導線を構築しました。

実施内容は以下の通りです。

- ホームページ上に追従バナーを設置- メールマガジンでキャンペーンを告知- ガチャページへ誘導- 結果に応じた宿泊クーポンを配布- クーポンコードをメールで送付

先行施設で得られた知見を活かし、今回は「最大1万円OFF」を訴求の中心に設定。高額な特典を一部に集中させるのではなく、多くの利用者が満足感を得られる設計へ調整しました。

新たなシステム開発を行うことなく、設定変更のみで別施設へ展開できた点も特徴です。

■数値的成果

約1週間の施策期間において、以下の成果が得られました。

- クーポン取得率：約56％- クーポン利用率：約13％- 予約数：前年対比345％- 売上：前年対比202％

特にクーポン取得率は、先行施設の約40％を大きく上回る結果となりました。

また、ホームページやメールマガジンといった既存接点を活用した施策であり、新たな広告出稿に依存せず成果につながった点も評価されています。

■想定外の効果

先行施設では季節感のある「運試しイベント」として実施されたものでした。しかし、季節イベント性が強くない時期でも十分な成果が得られたことは大きな発見です。

ガチャ施策は年末年始や大型連休など特定時期に限らず、施設の特性や顧客層に合わせて設計することで、継続的な予約促進施策として活用できる可能性が示されました。

■今後の展望

株式会社ブッキングリゾート様では、施設ごとの客層や価格帯に応じてガチャ施策を最適化しながら、さらなる横展開を進めていく予定です。

また今後は、ガチャに加えて診断コンテンツなども組み合わせ、ユーザーの宿泊ニーズに応じた施設提案や予約導線の最適化にも取り組んでいく方針です。

■まとめ

今回の事例は、一度成果を上げた施策を別施設へ横展開し、再び成果につなげられた点に大きな価値があります。

株式会社ブッキングリゾート様では、

- クーポン取得率56％- 予約数345％- 売上202％

という成果を実現し、ガチャ型クーポン施策の再現性を確認しました。

「クロワッサン」は、こうした体験型の販促施策をノーコードで実現できるツールとして、宿泊施設をはじめさまざまな業種で活用いただけます。

貴社でも「成果の出た施策を他店舗・他サービスへ横展開する仕組みづくり」を検討してみませんか？

「クロワッサン」について

ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン施策、参加促進、見込み顧客との接点づくりなど、さまざまなマーケティングシーンに応じて活用いただけます。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp