就活・転職の自己分析を“1分”で。仕事の強みがわかる無料診断ツール『ワークタイプ診断16』を提供開始

株式会社ANCa

株式会社ANCa（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂口 諒）は、仕事における行動と思考の特性を4つの軸・16タイプで可視化する無料診断ツール「ワークタイプ診断16」（https://www.worktype16.jp/）を提供開始しました。全9問・約1分、会員登録不要で利用でき、就職活動・転職活動における自己分析や、エントリーシート・面接での自己PR作成にそのまま活用できます。

「自分の"働き方のタイプ"を、全9問・約1分で診断できる『ワークタイプ診断16』」

■ 開発の背景

新規大学卒就職者の約3割が就職後3年以内に離職しており（厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒業者）」では33.8％）、その一因として、求職者と職場の「働き方の相性」のミスマッチが指摘されています。一方で就職・転職活動の現場では、「自分の強みをうまく言葉にできない」という悩みが依然として根強く残っています。

既存の性格診断（MBTI等）は人格全般を扱うものが多く、「実際の仕事の場面で自分がどう動くか」までは捉えきれません。そこで当社は、職場での具体的なシーンを想定した設問設計により、“働き方”に特化して強みを言語化できる診断ツールとして「ワークタイプ診断16」を開発しました。

「どんな市場でも圧倒的に活躍する若手を輩出する」を理念に掲げ、即戦力人材の育成・採用支援に取り組んできた当社の知見を、求職者一人ひとりが無料で使える形にまとめ、提供しています。

■「ワークタイプ診断16」3つの特徴

１. 約1分・登録不要で、すぐに結果がわかる

全9問の2択に答えるだけ。会員登録もメール入力も不要で、スマートフォンからその場で診断・結果確認まで完結します。

２. “性格”ではなく“働き方”に特化

「アイデアを出す場面」「チームで動く場面」など、職場での具体的なシーンを想定した設問設計。一般的な性格診断よりも、仕事の強みと注意点を実務に近い解像度で言語化します。

３. 結果を就活・転職にそのまま転用できる

診断結果では「強み」「注意点・改善ポイント」「相性の良いタイプ」「16タイプ中のポジション」を提示。エントリーシートの自己PRや面接での受け答え、職場とのマッチングの参考としてすぐに使えます。

■ 診断の仕組み ―― 4つの軸で16タイプを判定

以下の4軸の組み合わせ（2の4乗＝16通り）で、あなたの「ワークタイプ」を判定します。各タイプには「熱血企画部長」などの固有の呼び名が付き、自分のタイプを直感的に理解できます。

第1軸｜エネルギーの方向（どこから活力を得るか）：外向（O） ↔ 内向（I）

第2軸｜仕事の捉え方（何に着目するか）：ビジョン（V） ↔ ディテール（D）

第3軸｜判断基準（どう意思決定するか）：思考（T） ↔ 感覚（S）

第4軸｜行動スタイル（どう物事を進めるか）：柔軟（F） ↔ 計画（P）

※診断は心理学の性格類型理論を参考に、当社が独自に設計しています。

■ 使い方（3ステップ）

1. サイト（https://www.worktype16.jp/）にアクセス

2. 全9問の2択質問に「A・B」で回答（約1分）

3. 4軸から自動判定された自分のタイプと、詳細レポート（強み・注意点・相性）を確認

さらにLINE登録で、「タイプ別のつまずきポイントと、年収が伸びる環境」などの追加情報を無料で受け取れます。

■ 今後の展開

当社は今後、診断結果と就職・キャリア支援サービスを連携させ、タイプ別の強み発見から、自分に合った環境でのキャリア形成までを一気通貫で支援する仕組みづくりを進めてまいります。

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▼ サービス概要

サービス名：ワークタイプ診断16

URL：https://www.worktype16.jp/

提供開始日：2026年6月16日

料金：無料（会員登録不要）

設問数／所要時間：全9問／約1分

主な対象：就活生、転職検討者、自己分析・自己PRを強化したい方

提供：株式会社ANCa

▼ 会社概要

社名：株式会社ANCa

設立：2019年2月

代表者：代表取締役 坂口 諒

所在地：東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル6階

資本金：2,000万円

事業内容：新卒即戦力人材の育成／新卒・中途採用支援／大学生向けメディアの開発・運営／採用コンサルティング

URL：https://www.anca.co.jp/

▼ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ANCa

Email：info@anca.co.jp