アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」カジュアル着物ブランド「ふりふ」コラボ浴衣が6月19日(金)～発売！

株式会社三松

着物、ドレスを中心にハイグレード・ハイクオリティなファッションを、トータルで提案・創造

する、創業93周年を迎えた株式会社三松（所在地：東京都渋谷区 代表：齋藤徹）のカジュアル着物

ブランド「ふりふ」は、大人気アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とコラボレーションした浴衣を6月19日(金)～予約販売を開始いたします。

本企画は、愛され続けた作品のファン層に向けて原作やキャラクターのイメージを大切に制作を進めました。作品の舞台であるイタリアの街並みと登場人物の華やかさ、秘めたエネルギーと人間性を掘り下げ、ふりふの世界観と融合しました。キャラクターの個性や名シーンを尊重し、夏の装いとしてまた日常でも身につけられるアートファッションとして発信します。

ブランド単独では実現できない新しい商品が完成いたしました。この商品によって今まで浴衣や着物に興味の無かった皆様へ、新しいファッションを提供することが出来ればと考えております。

●作品の人気の7キャラクターの魅力を表現したデザインの浴衣や帯留が登場！

特別な浴衣で、夏のお出かけを楽しんで♪

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のジョルノ・ジョバァーナ、ブローノ・ブチャラティ、

レオーネ・アバッキオ、グイード・ミスタ、ナランチャ・ギルガ、パンナコッタ・フーゴ、トリッ

シュ・ウナをイメージした浴衣が登場！ 一部、メンズとレディースを展開。友人やパートナーとリンク

コーデを楽しみながら、夏のおでかけをもっと特別に。

【商品詳細】

発売日：

＜EC＞ 浴衣・帯セット

2026年6月19日(金) 予約販売スタート

（7月15日以降順次発送）

帯留・帯締めセット

2026年7月15日(水）販売スタート

＜店頭＞ 2026年7月17日(金)発売

販売：

＜店舗＞

ふりふ名古屋店・しゃら池袋店・

しゃら津田沼店・しゃら川越店

＜オンライン＞

ふりふ公式オンラインストア・ふりふ 楽天市場店

各商品名：

■ゆかた・帯セット

Ladies / Men

価格：\24,200（税込）

■帯留・帯締めセット

※2026年7月15日(水）販売スタート

価格：\9,900（税込）

特設ページ：https://mgos.jp/shop/furifu/e/e10000730/

■ジョルノ・ジョバァーナ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

イタリアのおしゃれな街並みに佇む、気品溢れる風貌に潜む宿命と覚悟を象徴する

ジョルノ・ジョバァーナをイメージした特別な主役感のあるデザイン。

気高さと知性を表現した印象的なパープルのダイヤ柄をベースに、

彼の象徴であるハートモチーフが華やかな存在感を放ちます。

ブルーのてんとう虫の装飾を散りばめてアクセントに。

帯柄はゴールド・エクスペリエンスの示す生命力と古代エジプトを起源に持ち、

日本に伝わった唐草模様を融合させることで、和の持つ優雅さをプラスしました。

■ブローノ・ブチャラティ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

気高い信念と揺るがぬ覚悟を持つブローノ・ブチャラティをイメージした洗練されたデザイン。

彼の象徴でもあるジッパーモチーフとシャープなラインを大胆に構成しました。

ジッパーから開いたディープパープルの空間からのぞく

スティッキ・フィンガーズの指先が異世界へと誘い、シンプルながらも圧倒的な存在感を放ちます。

人を導く強さと揺るがない信念を表現した特別な一枚。

帯にもブチャラティからのメッセージを添えます。

■レオーネ・アバッキオ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

静かな威厳と揺るがぬ信念を持つレオーネ・アバッキオをイメージした重厚感あふれるデザイン。

深みのあるネイビーにグラデーションを効かせた花柄を重ね、

角度によって見え隠れする陰影を表現しました。

特徴的な編み上げ文様を全体のアクセントに。

落ち着いた色調の中にさりげなく光るゴールドモチーフのポイントが、

気高さと存在感を引き立て、美しく洗練された一枚です。

ムーディー・ブルースの能力を帯柄に添えたスタイリングをお届けします。

■グイード・ミスタ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

自由奔放で仲間想いの銃使い、グイード・ミスタをイメージした爽快感あふれるデザイン。

まるで江戸切子のような澄み渡るブルーのグラデーションを幾何学柄を基調に表現しました。

アクセントを効かせた赤の挿し色、シャープな構図とクリアな色使いが、

スタイリッシュで軽やかな印象に。

麻の葉柄の中央部分を弾痕のように見立て、

ミスタのスタンドであるセックス・ピストルズを番号とともに表現しています。

帯にもピストルズを大きく配置し、遊び心をプラスしました。

■ナランチャ・ギルガ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

明るく無邪気なナランチャ・ギルガをイメージした、躍動感あふれるデザイン。

濃紺を基調に、風を切るように舞う白い花々はオレンジの花。

流れるようなラインは、空を駆け抜けるスピード感を表現し、

エアロスミスのモチーフを大胆に配置しました。

ナランチャの衣装を基に、オレンジカラーをアクセントとして添えることで、

エネルギッシュで遊び心のある一枚に仕上げました。

■パンナコッタ・フーゴ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

知性と激しさを併せ持つパンナコッタ・フーゴをイメージしたデザイン。

鮮やかなグリーンを基調に、ドット柄の中にはネクタイのいちご柄がまっすぐのぞきます。

パープル・ヘイズの持つ毒の威力を一部暈しの技法で表現しました。

シンプルな中にも個性を秘め持つデザインは、唯一無二の存在感を放つ一枚です。

パープル・ヘイズを連想させる帯によってスタイリングが完成します。

■トリッシュ・ウナ

ゆかた・帯セット

Ladies / Men 24,200円(税込)

気高く華やかな存在感を放つトリッシュ・ウナをイメージした、ロマンティックなデザイン。

やわらかなピンクの大輪の花々を全面にあしらい、

仲間たちとの関わりを通じて新しい自分を開花させていく様を描きました。

ふんわりと重なり合う花びらのグラデーションは、繊細さの中に漂う気品を象徴しています。

帯には象徴的な四則演算を採用し、甘さの中に個性をプラス。

変えられない宿命、その中でも咲き誇る強さを表現した特別な一枚です。

ふりふHP https://furifu.com/

公式オンラインストア https://mgos.jp/shop/furifu/e/e10000730/

楽天オンラインストア https://www.rakuten.ne.jp/gold/furifu/special/jojo2026/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/furifu/special/jojo2026/)

公式Instagram https://www.instagram.com/furifufurifu/