ギフトパッド、三菱UFJ信託銀行からの出資受入について

株式会社ギフトパッド

独自のeギフトプラットフォームを開発・提供する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央／以下ギフトパッド）は、三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長：窪田 博、以下 三菱UFJ信託銀行）からの出資を受け入れたことをお知らせいたします。

本出資受け入れの背景と目的

ギフトパッドは、「気持ちの繋がりを、テクノロジーで紡ぐ。」をミッションに掲げ、ノベルティやプロモーション、福利厚生といった多様なシーンにおいて、それぞれの課題に合わせたオリジナルWEBカタログの作成やデジタルクーポンサービスなどを提供しています。さらに、株主優待のDX支援サービスにも強みを持っており、自社商品のデジタル優待券化をはじめ、株主アンケートの実施や商品の手配など、優待制度に必要なあらゆる業務をワンストップでサポートしています。

一方、三菱UFJ信託銀行は、証券代行業務において国内トップクラスの受託シェアと、長年にわたるSR/IR活動の支援実績を有し、上場企業の持続的な成長を支え続けています。

両社はこれまで、株主コミュニケーションのデジタル化に向けて戦略的協業を展開してまいりました。株主総会での電子議決権行使を促進する「電子ギフト贈呈によるネット行使促進サービス」は毎年順調に導入数を伸ばしており、2026年6月時点において累計導入企業数が148社※に達するなど、着実に実績を積み上げてまいりました。また、株主優待制度をDX化する『デジタル優待サポートサービス』を2025年4月より提供開始いたしました。

※2026年6月末時点での導入予定も含む

この度の出資受け入れにより、両社の関係をさらに強固なものとし、双方の経営資源を活かしたシナジーの最大化を図ることを目的としています。双方がこれまで提供してきた「電子ギフト贈呈によるネット行使促進サービス」のみならず、現在提携している『デジタル優待サポートサービス』におけるシステムのさらなる高度化・機能拡充を推進します。これにより、上場企業様が抱える「株主総会運営の効率化」や「株主との関係強化」という課題に対して、より一層手厚いトータルな支援体制を構築してまいります。

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

当社は、三方よしの仕組みをつくり「ありがとう」で満ち溢れた社会へをミッションとし、独自のデジタルギフトプラットフォームや「region PAY」などのデジタル地域通貨を活用し、企業の販促、株主優待、自治体の地域活性化などの経営課題を解決するDXソリューションを展開しています。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング 4階

設立年月日：2011年12月

会社概要ＷＥＢ： https://corp.giftpad.co.jp/