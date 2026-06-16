PayPayユーザーはWでお得！ポイント2倍キャンペーンを6月17日(水)～6月30日(火)まで(株)アークミール3ブランド（フォルクス・ステーキのどん・しゃぶしゃぶどん亭）で開催

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株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する「フォルクス」・「ステーキのどん」・「しゃぶしゃぶどん亭」の3ブランドで、2026年6月17日（水）～2026年6月30日(火）の期間で１.PayPayグルメの期間限定『席のみ予約でポイント2倍』（ランチ200P・ディナー400P×ご人数分プレゼント）２.最大6％（通常時3％）戻ってくる！『PayPayポイントプレゼントキャンペーン』のWキャンペーンを実施します。




フォルクスクーポンページURLはこちら▶https://s.paypay.ne.jp/kbb4p6

■PayPayユーザーはWでお得！ポイント2倍キャンペーン概要


【１.PayPayグルメの期間限定『席のみ予約でポイント2倍』】


※ランチ200P・ディナー400P×ご人数分プレゼント（通常時ランチ100P・ディナー400P）



〇実施日　2026年6月17日（水）～2026年6月30日（火）



〇開催店舗　下記未実施店舗以外の店舗


※対象外店舗


【ステーキのどん】赤羽東口店・環七梅島店・川崎生田店・小山犬塚店・富里店・古市場店・アルーサ北与野店


【フォルクス】北山通店（店舗改装中の為）


【しゃぶしゃぶどん亭】横浜本牧店（店舗改装の為）



【エントリーページURL】


ステーキのどん・・・https://paypaygourmet.yahoo.co.jp/brands/16770


フォルクス・・・https://paypaygourmet.yahoo.co.jp/brands/16782


しゃぶしゃぶどん亭・・・https://paypaygourmet.yahoo.co.jp/brands/16787



【２.最大6％(通常時3％)戻ってくる！『PayPayポイントプレゼントキャンペーン』】


※下記URLより対象店舗へエントリーが必要となります。


※諸条件についてはサイトよりご確認下さいませ。



〇実施日　2026年6月17日（水）～2026年6月30日（火）


【エントリーページURL】


ステーキのどん・・・https://s.paypay.ne.jp/uVpSjV


フォルクス・・・https://s.paypay.ne.jp/y947kx


しゃぶしゃぶどん亭・・・https://s.paypay.ne.jp/Rnm7UY



〇開催店舗　下記未実施店舗以外の店舗


※対象外店舗


【ステーキのどん】赤羽東口店・環七梅島店・川崎生田店・小山犬塚店・富里店・古市場店・アルーサ北与野店


【フォルクス】晴海トリトン店・市川ニッケ店・北山通店（店舗改装中の為）


【しゃぶしゃぶどん亭】横浜本牧店（店舗改装の為）



【会社概要】会社名： 株式会社アークミール　


所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階


代表者： 代表取締役社長 柳 先


設立： 1970年7月1日


URL： https://www.arcmeal.co.jp


事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供


株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。