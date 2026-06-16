PayPayユーザーはWでお得！ポイント2倍キャンペーンを6月17日(水)～6月30日(火)まで(株)アークミール3ブランド（フォルクス・ステーキのどん・しゃぶしゃぶどん亭）で開催

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する「フォルクス」・「ステーキのどん」・「しゃぶしゃぶどん亭」の3ブランドで、2026年6月17日（水）～2026年6月30日(火）の期間で１.PayPayグルメの期間限定『席のみ予約でポイント2倍』（ランチ200P・ディナー400P×ご人数分プレゼント）２.最大6％（通常時3％）戻ってくる！『PayPayポイントプレゼントキャンペーン』のWキャンペーンを実施します。

フォルクスクーポンページURLはこちら▶https://s.paypay.ne.jp/kbb4p6

■PayPayユーザーはWでお得！ポイント2倍キャンペーン概要

【１.PayPayグルメの期間限定『席のみ予約でポイント2倍』】

※ランチ200P・ディナー400P×ご人数分プレゼント（通常時ランチ100P・ディナー400P）

〇実施日 2026年6月17日（水）～2026年6月30日（火）

〇開催店舗 下記未実施店舗以外の店舗

※対象外店舗

【ステーキのどん】赤羽東口店・環七梅島店・川崎生田店・小山犬塚店・富里店・古市場店・アルーサ北与野店

【フォルクス】北山通店（店舗改装中の為）

【しゃぶしゃぶどん亭】横浜本牧店（店舗改装の為）

【エントリーページURL】

ステーキのどん・・・https://paypaygourmet.yahoo.co.jp/brands/16770

フォルクス・・・https://paypaygourmet.yahoo.co.jp/brands/16782

しゃぶしゃぶどん亭・・・https://paypaygourmet.yahoo.co.jp/brands/16787

【２.最大6％(通常時3％)戻ってくる！『PayPayポイントプレゼントキャンペーン』】

※下記URLより対象店舗へエントリーが必要となります。

※諸条件についてはサイトよりご確認下さいませ。

〇実施日 2026年6月17日（水）～2026年6月30日（火）

【エントリーページURL】

ステーキのどん・・・https://s.paypay.ne.jp/uVpSjV

フォルクス・・・https://s.paypay.ne.jp/y947kx

しゃぶしゃぶどん亭・・・https://s.paypay.ne.jp/Rnm7UY

〇開催店舗 下記未実施店舗以外の店舗

※対象外店舗

【ステーキのどん】赤羽東口店・環七梅島店・川崎生田店・小山犬塚店・富里店・古市場店・アルーサ北与野店

【フォルクス】晴海トリトン店・市川ニッケ店・北山通店（店舗改装中の為）

【しゃぶしゃぶどん亭】横浜本牧店（店舗改装の為）

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。