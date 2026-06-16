Morse Micro PTY. LTD.

2025年６月15日

<<報道資料>>

Morse Micro PTY. LTD.



Wi-Fi HaLowチップベンダーの世界的リーダーであるモースマイクロ(https://www.morsemicro.com/ja/)（Morse Micro PTY. LTD.、本社：オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）は本日、VPI Technology(https://www.vpitechnology.com/)がモースマイクロのデザインパートナープログラムに参加し、フルスタックなWi-Fi HaLowの設計および製造ノウハウをもたらすことを発表しました。この提携は、Wi-Fi HaLowエコシステムの継続的な拡大を示すものであり、顧客は製品開発、テスト、認証、製造にわたるVP社Iの豊富な経験を活用できるようになります。



モースマイクロのデザインパートナープログラムは、審査済みの設計会社、システムインテグレーター、開発者グループを結びつけ、Wi-Fi HaLow製品を市場に投入するためのツールを提供します。VP社Iは、顧客がWi-Fi HaLow認定製品を利用できる機会をさらに広げる主要パートナーとして本プログラムに参加し、実環境における大規模な製品展開に向けた拡張性の高い道筋を提供します。

モースマイクロの共同創業者兼CEOであるマイケル・デニルは次のように述べています。「市場におけるギャップはシリコンではなく、設計から認定・製造された製品に至るまでのプロセスにあります。VPI社はそのギャップを埋めてくれます。設計から製造までを網羅するVPIの能力は、長距離IoTソリューションを大規模に展開しようとする顧客にとって理想的なパートナーとなります」



VPI Technologyは、フルスタックな製品設計のノウハウ、ワイヤレス、組み込み、機械、クラウドソリューションの統合における実証済みの能力、そして実環境への大規模な製品展開に向けた拡張性の高い道筋を提供できる点が高く評価され、選定されました。



VPI Technologyの事業開発担当バイスプレジデントのカート・オルセン氏は次のように述べています。「Wi-Fi HaLowの強力なユースケースを持つ多くの市場セグメントや企業が、リファレンスデザイン段階の製品コンセプトを、認証取得可能かつ量産可能な製品へと発展させるための支援を必要としています。モースマイクロの業界をリードする通信距離と電力効率を活用し、世界中の顧客に高付加価値の統合ワイヤレス通信ソリューションを提供できることを楽しみにしています」

モースマイクロは、世界中の設計会社から引き続き強い関心を集めています。VPIはGateworksに続き、本プログラムの最初の公式パートナーの一社として加わり、産業用IoT、スマートインフラ、セキュリティ、公益事業、農業などの分野に、長距離・低消費電力かつ信頼性の高いワイヤレス性能をもたらします。



モースマイクロについて

モースマイクロはWi-Fi HaLowファブレス半導体のリーダー企業であり、数多くの賞を受賞した技術によりモノのインターネット（IoT）の接続性を変革します。当社は、シドニーに本社を置き、米国、台湾、中国、インド、日本、英国に海外オフィスを構えており、次世代の長距離・低消費電力Wi-Fi HaLowソリューションの普及を推進しています。当社の第一世代MM6108と最新発表のMM8108チップは、市場の中で最速、最小サイズ、最低消費電力、最長伝送距離を持つWi-Fi HaLow接続を提供するチップの一つです。



モースマイクロのWi-Fi HaLowテクノロジーは、接続されたデバイスが従来のWi-Fiネットワークの10倍の通信距離、100倍の面積をカバーし、世界的に留まることを知らない勢いで普及しています。この躍進は、スマートホーム、産業オートメーション、スマートシティなど、さまざまな分野におけるIoT接続を変革させています。詳細は、https://www.morsemicro.com/ja/をご覧ください。(https://www.morsemicro.com/ja/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)



VPI Technologyについて

1996年に設立されたVPI Technologyは、Ludlum Measurements, Inc.の一部門であり、電子機器設計サービス、試作、規制適合準備サービス、および電子機器製造を専門とする多分野にわたる企業です。VPIは、先駆的な技術や革新的な製品の新製品開発において豊富なノウハウを有しており、その対象分野には、スマートホームオートメーション、サイバーセキュリティ製品、モバイルハードウェア、センサー技術、組み込み技術、RF/ワイヤレス設計/IoT、民生用電子機器、医療機器設計、および政府・軍事プログラムが含まれます。VPI は、2026年に創業30周年を迎えます。https://www.vpitechnology.com/



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