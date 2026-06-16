【ふじ嶋グループ】麻布十番で豚一筋「やきとん麻布ふじ嶋本店」が2026年6月で創業18周年。周年記念感謝祭を20日(土)に開催

株式会社Infinity8

『豚一筋18年。価格以上のこだわりで無限の感動と、あふれる笑顔を』をコンセプトに、やきとん・豚ホルモン焼きに特化した飲食店ブランド【ふじ嶋グループ】（やきとん麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん）を展開する株式会社Infinity8（東京都港区、代表取締役：藤嶋健一）は、「やきとん麻布ふじ嶋 本店」が、2026年6月に店舗創業18周年を迎えたことをお知らせいたします。これを記念し、2026年6月20日（土）日頃お世話になった方々をお招きした感謝の集い「麻布ふじ嶋18周年感謝祭」を本店にて開催いたします。

■ 麻布十番で18年、やきとん・豚一筋。

2008年6月、東京・麻布十番の地に「やきとん麻布ふじ嶋本店」は産声を上げました。代表・藤嶋健一が掲げたのは「国産三元豚の内臓一頭買い」という、当時の飲食業界では異例ともいえるこだわり。仕入れから仕込み、焼きの一串まで、妥協なく豚と向き合い続けた18年間でした。

流行りに乗るのではなく、やきとんという文化に真摯に向き合い、麻布十番という街と共に歩み続けてきたこと。それがふじ嶋グループの原点であり、今日も変わらぬ誇りです。

■ 18年間を支えてくれた皆様への感謝を込めて感謝祭を開催

そんな想いから、2026年6月20日（土）に日頃からふじ嶋グループを応援してくださっている方々をお招きした感謝の集いを開催いたします。18年間の歩みを共にしてくださった皆様と、麻布十番の夜を囲みます。

麻布ふじ嶋 18周年感謝祭 開催概要

- 開催日時：2026年6月20日（土）18時～- 会 場：やきとん麻布ふじ嶋 本店（東京都港区麻布十番2-14-5 マスコビル 中2F）- 参 加：招待制・貸切営業

当日は豚一筋18年の看板メニューをふるまうのはもちろん、DJブースを設置した音楽演出も予定。やきとんの煙と音楽が交わる、ふじ嶋グループらしい熱量あふれる一夜となります。「ただ食べるだけじゃない、この店ならではの空気感を18年の節目に体感してほしい」という代表・藤嶋健一の想いが詰まった内容で行います。

■ 18年のその次へ。ふじ嶋グループの誓い。

18周年を迎えた今、ふじ嶋グループはさらなる進化を続けています。掲げてきたコンセプト「豚一筋17年。価格以上のこだわりで無限の感動と、あふれる笑顔を」を、この18周年を機に「豚一筋18年。価格以上のこだわりで無限の感動と、あふれる笑顔を」へと更新。数字が変わるだけでなく、18年間積み上げてきた技術・信頼・情熱すべてを込めた言葉として、新たなスタートを切ります。

あわせて2026年6月1日には職人技術の資格制度「マイスター制度」を始動。スタッフ一人ひとりの技術と誇りを次世代へ継承しながら、「味を守る店であり続けること」「人を育てる店であり続けること」を両輪に、更に踏み出してまいります。

■代表取締役・藤嶋健一 コメント

18年間、麻布十番でやきとん一筋でやってこられたのは、足を運んでくださったお客様、共に働いてくれたスタッフ、そして支えてくれたすべての仲間のおかげです。続けてきてよかったと心から思っています。

もう18年ですが、まだ18年。長く愛されるお店となれるよう、今後も豚一筋、お客様と真摯に向き合い、精進し続けてまいります。

― 株式会社Infinity8 代表取締役 藤嶋健一

■ふじ嶋グループ 店舗概要

やきとん麻布ふじ嶋 本店

【所在地】東京都港区麻布十番2-14-5 マスコビル 中2F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13103930/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakitonfujishima/

やきとんユカちゃん 新橋店

【所在地】〒105-0004 東京都港区新橋4丁目14－4 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13130172/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakiton_yuka_chan

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCMb9FWJmy3U2RcK_6BzHo4A

ホルモンユカちゃん 新橋店

【所在地】東京都港区新橋4-18-4 村上ビル 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13253211/

【Instagram】https://www.instagram.com/horumon_yukachan/

■株式会社Infinity8 会社概要

会社名：株式会社Infinity8

設立日：2008年8月（店舗創業：2008年6月）

代表取締役：藤嶋健一

事業内容：飲食店運営（やきとん・豚ホルモン専門店）

ブランド：ふじ嶋グループ（麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん)

公式ホームページ：https://infinity8.tokyo/(https://infinity8.tokyo/)