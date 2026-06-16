物価高に負けるな！ベジ家横田新町店、5日間限定で「白飯おかわり自由キャンペーン」を開催

株式会社sommet farm

株式会社sommetfarmが運営する野菜炒め専門店ベジ家 横田新町店は、2026年6月22日（月）から6月26日（金）までの5日間限定で、店内飲食のお客様を対象に「白飯おかわり自由キャンペーン」を実施いたします。

長引く物価高により、日々の食費や外食費への負担感が高まる中、ベジ家では「お腹いっぱい食べる楽しさを、地域のお客様に届けたい」という想いから、本キャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

物価高に負けるな！

白飯おかわり自由キャンペーン

実施期間

2026年6月22日（月）～6月26日（金）

※5日間限定

対象店舗

ベジ家 横田新町店

内容

期間中、店内飲食で定食をご注文のお客様に、白飯のおかわりを自由にご提供いたします。

対象

店内飲食のお客様

※テイクアウト・デリバリーは対象外

注意事項

※おかわりは店内飲食限定です。

※定食ご注文のお客様に限ります。

※食べ残し防止のため、食べきれる量でのご注文にご協力ください。

※混雑状況により提供までお時間をいただく場合がございます。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

実施背景

近年、食材費・光熱費・物流費などの上昇により、飲食店を取り巻く環境は厳しさを増しています。一方で、お客様にとっても日々の食費や外食費は家計に直結する大きな関心事です。

ベジ家では、外食が単なる食事ではなく、日常の活力や楽しみにつながるものだと考えています。

「物価が高いから外食を我慢する」

「お腹いっぱい食べたいけれど、追加注文をためらってしまう」

そんな時代だからこそ、ベジ家は“白飯をお腹いっぱい食べられる体験”を通じて、地域のお客様の食卓を少しでも明るくしたいと考えました。

代表取締役/大塚からのコメント

物価高が続く中で、外食を控える方も増えていると感じています。

でも、食事はただお腹を満たすだけのものではありません。

熱々の野菜炒めを前に、白飯を無心でかきこむ。

その瞬間には、明日も頑張ろうと思える力があります。

ベジ家は、そんな“食べる元気”を届けるお店でありたいと考えています。

今回の5日間は、地域の皆さまに少しでも気軽に、そしてお腹いっぱいベジ家を楽しんでいただくためのキャンペーンです。

物価高に負けず、白飯をかきこんで、元気をつけてください。

店舗概要

店舗名：野菜炒め専門店ベジ家 横田新町店

住所：栃木県宇都宮市横田新町4-7

営業時間：

午前の部/11:00～14:30(LO14:00)

午後の部/17:30～21:30(LO21:00)

定休日：第二水曜日

駐車場：16台完備(駐輪場あり)

SNS：

Instagram→https://www.instagram.com/vegeya_official?igsh=dmRvemdlZno4b296&utm_source=qr(https://www.instagram.com/vegeya_official?igsh=dmRvemdlZno4b296&utm_source=qr)

TikTok→https://www.tiktok.com/@ponkotutentyou?_r=1&_t=ZS-97EGuC15H5o(https://www.tiktok.com/@ponkotutentyou?_r=1&_t=ZS-97EGuC15H5o)

会社概要

社名 ： 株式会社sommet farm

設立 ： 2021年8月

資本金 ： 300万円

代表者 ： 大塚龍之介

事業内容 ：飲食店経営・フランチャイズ本部運営・リユース業