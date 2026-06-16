「ロックの日（6/9）」に 『まさか!?』を防ぐ鍵（ロック）の習慣を！『施錠』から始める地域安全イベントを名古屋で開催

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス 名古屋支社、加藤電機株式会社（本社 愛知県半田市、代表取締役社長 加藤学）、および全国防犯CSR推進会議 愛知支部は、2026年6月9日（火）「ロックの日」に合わせ、名古屋市名東区高間町の戸建て分譲地にて、住宅と車両の防犯意識向上を目的とした合同防犯啓発イベント「家と車の防犯クリニック」を開催いたしました。

街ぐるみの防犯を視覚化：「防犯のぼり」の結界

会場となったオープンハウスの戸建て物件周辺には、「戸締り大丈夫？STOP!!住宅侵入盗」と書かれた『防犯のぼり』を掲げ、単なるイベント告知に留まらず、物件の管理体制をアピールすることで犯罪者に隙を与えない「視覚的抑止力」を地域住民に体感していただきました。

愛車を守る最新技術：加藤電機「HORNET」装着体験

加藤電機によるデモンストレーションでは、昨今深刻化する「CANインベーダー」などの最新の車両盗難手口に対する物理ロックの後付けイモビライザー、警報装置の有効性を実演。来場者は実際にハンドルロックやタイヤロックの装着を体験し、「防犯対策は手軽で、かつ効果的であること」を実感されていました。特に高級ミニバンやSUVのオーナーからの熱心な質問が相次ぎました。

地域の安全を可視化：全国防犯CSR推進会議 愛知支部 パネル展

戸建て物件内には、同支部のこれまでの地域安全活動や、最新の犯罪傾向をまとめたパネル展示を行いました。お買い物帰りに立ち寄ったファミリー層からは、「身近な場所での防犯活動を知ることができ、自分たちも施錠（ロック）を徹底しようと思った」との声が聞かれ、地域全体の防犯意識（自助・共助）の向上に貢献しました。

今後の展開

今回のイベントを通じ、「家」と「車」という個人の大切な資産を守るためには、民間企業が持つリソースや技術、そして地域コミュニティとの連携が不可欠であることを実証いたしました。3者は今後も、愛知県の自動車盗難ワースト1位脱却、および安全・安心な街づくりの実現に向け、継続的な防犯啓発活動を展開してまいります。

「家と車の防犯クリニック」について

日時：2026年6月9日（火）11：00～16：00

場所：〒465-0081 名古屋市名東区高間町486

内容：

１.「狙わせない」街づくり: 「防犯のぼり」を活用した心理的抑止効果の視覚的実演

２.「盗ませない」最新技術: 自動車盗難の主要手口に対する製品の装着デモンストレーション

３.「地域を守る」CSR: 全国防犯CSR推進会議による、愛知県内の最新犯罪情勢と対策パネル展示

加藤電機株式会社について

加藤電機株式会社は、自動車の盗難を防ぐ「HORNET」や「VIPER」といったカーセキュリティシステムの開発・販売を主力とするパイオニア企業です。長年培った防犯技術を応用し、AI搭載の防犯カメラ、通学・幼稚園バスの「車内置き去り防止安全装置」、GPSを用いた高齢者・児童の見守りサービスなども幅広く展開しています。先進のセキュリティ技術で、社会の「安心・安全・快適」に貢献しています。

WebサイトURL:https://kato-denki.com/

防犯CSR宣言について

全国防犯CSR推進会議が、Safety Nippon!を合言葉に、企業や自治体、防犯関連団体による、安全・安心なまちづくりへの提案や活動を広く集め、みんなで共有する取り組みです。当社は名古屋市内を中心に戸建て分譲地で「防犯のぼり」を設置することで、近隣住民の皆さまへ防犯意識を高めてもらう活動を2022年から継続しています。

WebサイトURL：https://www.safety-nippon.jp/

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000024241.html



企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

株式会社オープンハウスグループ WebサイトURL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス WebサイトURL：https://oh.openhouse-group.com/