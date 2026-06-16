エミレーツ航空、2026 APEXアワードでBest Overall Airline in the Middle East（中東地域最優秀航空会社）を受賞

エミレーツ航空



アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイ、 2026年6月11日―エミレーツ航空は2026 APEX Best in Airline AwardsにおいてBest Overall Airline in the Middle East（中東地域最優秀航空会社）を受賞し、世界有数の旅行ブランドとしての評価をさらに確固たるものにしました。この栄誉はアイルランドのダブリンで開催された式典で発表され、一貫して卓越した顧客体験を提供してきたことが高く評価されました。

実際に搭乗したお客様からの評価に基づき、エミレーツは「座席の快適性」「客室サービス」「機内食・飲料」「機内エンターテインメント」「機内接続サービス」の5つの評価項目において優れた評価を獲得しました。

1. 快適な座席で高評価を獲得

エアバスA380、エアバスA350、ボーイング777のいずれの機材においても、エミレーツ航空のお客様から快適性の高さに対して一貫して高い評価が寄せられました。機能性と快適性を追求して設計された客室、ゆとりあるパーソナルスペース、人間工学に基づいた座席により、長時間のフライトであってもお客様はリラックスしたり、仕事をしたり、快適にお休みいただくことができます。

エミレーツ航空では、現在進行中の機材改修プログラムの一環として、全クラスの座席と機内設備の刷新を進めています。2026年10月以降には、エコノミークラス(https://www.emirates.com/jp/japanese/experience/cabin-features/economy-class/) に新たなSafran社製の新型Z400シートを順次導入する予定です。軽量設計で快適性と利便性を高めるとともに、8方向に調整可能なヘッドレストを備え、首や頭部を快適に支えます。

受賞歴のある プレミアム・エコノミークラス(https://www.emirates.com/jp/japanese/experience/cabin-features/premium-economy-class/)では、ゆとりあるリクライニング機能を備えたクリーム色のレザーシートに加え、レッグレスト、フットレスト、6方向に調整可能なヘッドレストを採用し、長距離フライトでも快適にお過ごしいただけます。また、充電ポート、サイドテーブル、13.3インチのパーソナルエンターテインメントスクリーンもご利用いただけます。

ビジネスクラス(https://www.emirates.com/jp/japanese/experience/cabin-features/business-class/)では、Safran社製のラグジュアリーなS Loungeデザインに着想を得た新しい座席を導入しており、すでにA350型機でご利用いただけます。洗練されたシートはより高いプライバシー性を実現し、専用マットレスと枕を備えたフルフラットベッドへと変換可能です。ワイヤレス充電、カスタマイズ可能なムード照明、充実した収納スペース、ミニバーの設備、複数の充電オプションなどを備え、機内での快適性を一層高めています。

ファーストクラス(https://www.emirates.com/jp/japanese/experience/cabin-features/first-class/)では 、「空飛ぶホテルの客室」とも称される完全個室型のプライベートスイートを提供し、ラグジュアリーな空の旅の新たなスタンダードを確立しています。電子制御ドア、お好みに合わせて調整可能な空調、ムード照明を備え、プライバシーと快適性を追求しました。座席はシームレスにフルフラットベッドへと展開できるほか、エミレーツ独自のゼログラビティポジションにも調整可能で、快適な休息とリラクゼーションをお楽しみいただけます。

2. 卓越した客室サービスで高評価を獲得

エミレーツ航空が提供するサービスの中心にあるのはおもてなしの精神です。140を超える国籍の客室乗務員が在籍し、70以上の言語に対応するエミレーツ航空では、卓越性、気配り、革新性、情熱の4点を柱とするホスピタリティを大切にしています。そのサービスを支えているのが、世界水準のホスピタリティを取り入れた充実した研修プログラムです。ミシュラン星付きレストランのサービス理念から着想を得たトレーニングも導入しており、客室乗務員は専門的な知識や技能に加え、お客様のニーズを先回りして察知し、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供する力を身につけています。

機内では、食事を提供するタイミングや照明の切り替えに至るまで細やかに設計されたサービスにより、快適でパーソナライズされた空の旅を提供しています。お客様に気を配る細やかなサービスや一人ひとりとの心のこもったコミュニケーションを通じ、より質の高い旅行体験を実現しています。

3. 機内食・飲料サービスで高評価を獲得

機内で提供される食事は、エミレーツ航空ならではの体験(https://www.emirates.com/jp/japanese/experience/dining/)を彩る魅力の一つです。 すべてのクラスにおいて、世界各国の食文化から着想を得た料理と就航地の特色を取り入れたメニューを提供しています。機内では、新鮮な食材を使用したコース仕立ての食事に加え、ソフトドリンク、ジュース、紅茶、コーヒー、アルコール飲料など、厳選された各種ドリンクをお楽しみいただけます。また、多くの路線でお子様向けの特別機内食を提供しているほか、乳幼児連れのお客様にはオーガニックベビーフード、粉ミルク、哺乳瓶も無料でご利用いただけます。

エミレーツ航空では、無料で提供するポップコーンやクッキー、一部路線で提供するプレミアムアイスクリームなど、季節限定の特別メニューや新たなサービスを定期的に導入しています。また、クリスマス、イード、ディワリ、旧正月など、世界各地の祝祭や文化行事に合わせた特別メニューも提供しています。さらに、ヴィーガン、ベジタリアン、グルテンフリー、減塩食をはじめ、お客様の食事制限や健康上のニーズ、宗教・文化的要件に対応した幅広い特別機内食をご用意しています。

プレミアム・エコノミークラスでは、ロイヤル・ドルトンの陶磁器食器、ステンレス製カトラリー、リネンのテーブルクロスを使用し、より上質な機内ダイニング体験を提供しています。お客様はボリューム感のあるお料理、新鮮な旬の食材、厳選されたワイン、ビール、スピリッツ、さらにプレミアム・エコノミークラス限定のシャンドン・スパークリングワインをお楽しみいただけます。

ビジネスクラスでは、各就航地の食文化から着想を得たコース仕立てのグルメメニューとともに、厳選されたプレミアムワイン、スピリッツ、無料でお楽しみいただけるシャンパンもご用意しています。さらに、シェフが監修したお料理とモエ・エ・シャンドンのシャンパンとのペアリングをお楽しみいただけます。これは、上空においても本格的な美食体験を提供するという、エミレーツ航空の取り組みを象徴するものです。

ファーストクラスでは、空の上での最高水準のダイニング体験を提供しています。エミレーツ航空ならではのダイン・オン・デマンドサービスを通じて、お客様はお好きなタイミングでアラカルト料理をお楽しみいただけます。厳選された旬の食材を使用したお料理に加え、キャビアもご提供しています。一部路線ではグルメ志向のヴィーガンメニューもご用意しています。さらに、和牛スライダー、ロブスターロール、ポップコーン、枝豆など、映画鑑賞などのお供にぴったりの人気メニューもご用意しています。

ドリンクサービスもまた、エミレーツ航空の大きな魅力のひとつです。エミレーツ航空は、ファーストクラスにおいてドン・ペリニヨンをグローバルネットワーク全体で一貫して提供する世界唯一の航空会社です。ファーストクラスでは、世界有数のワイン産地から厳選した上質なワインに加え、豊富なプレミアムスピリッツをご用意しています。

4. 世界最高水準の機内エンターテインメントice

多くのお客様にとって、受賞歴を誇る機内エンターテインメントシステムiceはエミレーツ航空を象徴するサービスのひとつとなっています。6,500以上のチャンネルを提供するiceでは、映画、テレビ番組、音楽、ポッドキャスト、ライブスポーツ、教育コンテンツなど、豊富なラインアップをお楽しみいただけます。航空業界でも屈指の充実したエンターテインメントプラットフォームの一つとして広く認識されており、約3,000本の映画、3,000枚の音楽アルバム、600以上のテレビチャンネルおよびボックスセット、200本以上のドキュメンタリー番組に加え、お子様向けコンテンツも豊富に取り揃えています。

HBO Max、Disney+、Paramount+、Discovery+、BBC、Bloomberg Originals、Shahid、Spotifyなど主要プラットフォームとの提携により、お客様は大作映画、高評価テレビドラマシリーズ、ドキュメンタリー、限定コンテンツなど、豊富なラインアップをお楽しみいただけます。またiceでは、ポッドキャスト、語学学習プログラム、インタラクティブゲーム、ライブスポーツおよびニュースチャンネルも提供しています。

5. 世界中のお客様から高い評価を得る機内Wi-Fiサービス

インターネット接続は、現代の旅行体験に欠かせない要素となっており、エミレーツ航空はStarlinkとの提携を通じて、機内インターネット接続サービスの新たな業界基準を打ち立てています。次世代の機内接続プログラム(https://www.emirates.com/ae/english/experience/inflight-entertainment/onboard-wifi/)により、超高速かつ低遅延のインターネット接続環境を実現。お客様は地上と変わらない感覚で、動画のストリーミング視聴や仕事、ウェブ閲覧などを快適にご利用いただけます。

2025年11月に発表したとおり、 Starlinkはエミレーツ航空の 運航中機材全体へ順次導入(https://www.emirates.com/media-centre/its-time-emirates-iconic-a380-returns-to-dubai-with-world-first-starlink-wi-fi-onboard/)される予定で、2027年半ばまでの完了を見込んでいます。無料で提供される本サービスにより、お客様は空の上でも高速インターネット接続をご利用いただけます。これは、イノベーションの推進とお客様の利便性向上に取り組むエミレーツ航空の姿勢を示すものです。

エミレーツ航空はStarlinkの導入を加速しており、すでに33機のボーイング777-300ER型機への搭載を完了しました。また、Starlinkを搭載した最初の3機のエアバスA380型機も運航を開始しました。すでに数十万人のお客様にStarlinkを搭載した便をご利用いただき、動画のストリーミング視聴やオンラインゲーム、ビデオ通話、リモートワーク、SNSの利用などを快適にお楽しみいただいています。

APEX Best(TM) in Airline Awardsについて

APEXアワードでは、世界で広く利用されている旅行管理アプリ「TripIt(R) from Concur(R)」との提携を通じて収集された、搭乗者による匿名かつ中立的な評価データをもとに審査が行われます。2026年のアワードでは、世界600社以上の航空会社を対象に、100万便を超えるフライトに対する搭乗者評価が集計されました。