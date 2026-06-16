マルニ木工 × ONE SAUNA 共同開発のデザイナーズサウナ「kupu sauna」、2つの宿泊施設への世界初導入が決定

株式会社Libertyship

株式会社マルニ木工（広島県広島市、代表取締役社長：山中 洋）と株式会社Libertyship（宮崎県宮崎市、代表取締役：揚松 晴也、サウナブランド「ONE SAUNA」運営）が共同開発したデザイナーズサウナ「kupu sauna」が、世界で初めて、「COCO VILLA 京都るり渓」（京都府南丹市）と「アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居（そすいきょ）」（三重県菰野町）の2つの宿泊施設へ導入されることが決定しました。家具レベルの仕上げ精度と、ONE SAUNA の温熱・体感設計、プロダクトデザイナー 熊野 亘 氏のデザインが融合した「デザイナーズサウナ」が、いよいよ実際の宿泊体験として提供されます。

■本リリースのポイント

・家具の名門 マルニ木工 × プロダクトデザイナー 熊野 亘 氏 × 国産サウナブランド ONE SAUNA の三者協業による「デザイナーズサウナ」が、宿泊施設に世界初導入

・導入先は趣の異なる2施設 ─ 渓流沿いの一棟貸しヴィラ「COCO VILLA 京都るり渓」と、源泉100％掛け流しの離れ宿「アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居」

・ONE SAUNA は2020年度にグッドデザイン賞を受賞。国産の木材を利活用するという地産地消の思想を継承し、奈良・吉野ヒノキを使用

・ONE SAUNA 独自開発のIoTサウナ管理システム（特許取得済み：特許第7510172号）を搭載。サウナの自動予熱、非常ボタンと連動したヒーターの自動OFF機能＋管理者への自動架電により、サウナ運用における快適性・省エネ性・安全性を両立

■ kupu sauna について

1928年、広島で創業したマルニ木工は「工芸の工業化」を掲げ、世界中の建築家・デザイナーに愛されるプロダクトを生み出してきました。家具製造で培った木工技術を、熱と蒸気にさらされるサウナという極限環境へ応用するため、プロダクトデザイナーの熊野 亘 氏（デザインオフィス kumano 主宰）と、サウナ開発における温熱・体感設計のノウハウを持つ ONE SAUNA が参画。

家具レベルの仕上げ精度と、プロダクトデザイナーによる機能美・造形美を両立したサウナ「kupu sauna」が完成しました。ハーフドーム型の曲面構造が特徴で、ロウリュ時に発生した蒸気がドーム内面の曲線を伝って循環し、入浴者の背中へ柔らかく落ちる、唯一無二の体感を生み出します。

■ talk about kupu sauna

https://onesauna.jp/maruni-sauna/blogs/media/4320216142

2025年9月、伊勢丹新宿店でのイベントにて、リリースさせていただきました「kupu sauna」がついに宿泊施設に導入され、ご利用いただけるようになりました。

■ 導入施設１.｜COCO VILLA 京都るり渓（京都府南丹市）

渓流と四季を主役にした、約91平方メートル ＋ウッドデッキ約61平方メートル の新築平屋一棟貸しヴィラ。敷地内を流れる渓流を眺めながら、吉野ヒノキを使ったハーフドーム型の kupu saunaと天然水の水風呂で「ととのい」を愉しめます。

・渓流を望むロケーションに kupu sauna を1台設置

・天然水を使用した水風呂を併設し、外気浴まで完結する動線

・BBQデッキを備えた最大10名（推奨6名）予定の一棟貸し空間

・2026年夏頃オープン予定

■ 導入施設２.｜アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居（三重県菰野町）

木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」

源泉100％掛け流しの天然温泉と上質な食を愉しむ全12棟の離れ宿。各客室が自然素材をテーマに設えられており、その世界観に呼応する形で「木刻（きのとき）」「石砬（せきろう）」の2棟に kupu sauna が導入されます。

▼ 木をテーマにした客室「木刻（きのとき）」

・ウッドデッキを介してサウナへと続く動線設計

・マルニ木工のととのいチェア（kupu sauna チェア）を設置

▼ 石をテーマにした客室「石砬（せきろう）」

・石の水風呂を備え、サウナ→石の冷水浴→外気浴のフルセット動線

・マルニ木工のととのいチェア（kupu sauna チェア）を設置

■ ONE SAUNA ／ 地産地消のサウナづくり

ONE SAUNA は「地産地消のサウナづくり」をコンセプトに、その土地ごとの木材を活かしたサウナを国内6拠点で展開しています。今回の kupu sauna には「奈良・吉野ヒノキ」を使用。柔らかな肌触りと過度に熱くなりすぎない特性を持つ吉野ヒノキの良さを、家具品質の仕上げで最大限に引き出します。

※ ONE SAUNA は2020年度グッドデザイン賞を受賞しています。

■ IoTサウナ管理システム（特許第7510172号）

ONE SAUNA が特許を取得した独自のIoTサウナ管理システムを kupu sauna に搭載します。

・予約データと連動した自動予熱で、稼働時間を最適化し省エネ運用を実現

・利用者がチェックインした時点で常に最適温度に整え、上質な顧客体験を提供

・客室内の非常ボタン押下時には、ヒーターを自動遮断するとともに管理者へ自動で電話通知。万が一の事態にも即応できる安全設計

「必要なときに、必要な分だけ温める」運用により、宿泊施設に求められる高い顧客体験と、サステナブルな運営の両立を可能にします。

■ 各社概要

▼ ココザス株式会社

施設名：COCO VILLA 京都るり渓

所在地：京都府南丹市園部町大河内グミノ木1番5

URL ：https://owners.coco-villa.jp/villa/kyotorurikei-22/

https://coco-villa.jp/

▼ 株式会社アクアイグニス

施設名：アクアイグニス別邸 湯の山 素粋居

所在地：三重県三重郡菰野町菰野4842-1

URL ：https://sosuikyo.com/

▼ 株式会社マルニ木工

所在地：広島県広島市佐伯区湯来町白砂24

創業 ：1928年

代表者：代表取締役社長 山中 洋

事業内容：家具の企画・製造・販売

URL ：https://www.maruni.com/

▼ 株式会社Libertyship（ONE SAUNA）

所在地：宮崎県宮崎市加江田7275-1

代表者：代表取締役 揚松 晴也

事業内容：サウナ開発・運営／サウナ施設プロデュース／IoTサウナ管理システム「ONE SAUNA」の提供

ブランドURL：https://onesauna.jp/

コーポレートURL：https://libertyship.jp/



