【横須賀市】スカジャン柄刺繍の新土産「SUKACAP（スカキャップ）」を6月6日～オンライン・店舗で発売

合同会社ICHISUKACAP（スカキャップ）と専用BOX

株式会社Macmillan（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：横地 広海知）と合同会社ICHI（本社：神奈川県横須賀市、代表社員：ベンジャミン・ポーテン 他）は、両社の協業により、スカジャン柄刺繍を施した新しい横須賀土産「SUKACAP（スカキャップ）」を2026年6月6日に発売します。本商品は、最新刺繍ミシンとオンラインオーダーシステムを組み合わせた「次世代スカジャン文化創造プロジェクト」の一環として開発しました。価格は4,400円～（税込）。134種類の柄から選び、キャップ上の8箇所から刺繍位置を指定でき、組み合わせは約8,316京通りに上ります。第一弾を6月6日に、帽子の種類を増やした（バケットハット・サファリハットなどを追加）第二弾を6月20日に開始する予定です。販売はオンラインのほか、横須賀・ドブ板通りの「ICHI ドブ板本店」店頭でも行います。

「SUKACAP（スカキャップ）」とは

SUKACAP（スカキャップ）販売ページ :https://ichi-dobuita.square.site/product/c-sukacap-dadcap-adult/VNFVE57W4XRT2LZJ3KXXJ4QO?cs=true&cst=custom

「SUKACAP」は、横須賀発祥のファッション「スカジャン」の刺繍柄（鷲・虎・龍・スカル・Japanなど）を、日常使いしやすいキャップに落とし込んだ新しい土産品です。形は流行のDAD CAP（浅めの野球帽タイプ）を採用し、性別や年代を問わず取り入れやすいデザインに仕上げました。

様々なSUKACAP柄の例

スカジャン絵師・横地広海知が手がけた現在134種類の柄から好きなデザインを選び、キャップ上の8箇所から刺繍を入れる位置を選択できます。帽子の種類・柄・刺繍位置の掛け合わせにより、その組み合わせは約8,316京通り。スカジャン定番柄から干支・タコスなどのフード・漢字などを組み合わせて自分を表現できます。店頭ではカラーバリエーションも選べるため、ほぼ無限の組み合わせから「自分だけの一品」をつくることができます。また後日の追加刺繍も可能なので、カスタムならではの「育てていく楽しさ」も体験できます。

ご購入いただいた商品は、すべてスペシャルボックスに入れた状態でお渡しします。土産品としてだけでなく、ギフト需要にも対応します。

開発の経緯

本商品は、横須賀市のスタートアップコンテストで金賞を受賞した株式会社Macmillanの「最新刺繍ミシンとオンラインオーダーシステムを組み合わせた次世代スカジャン文化創造プロジェクト」を起点に、合同会社ICHIとの協業によって実現したものです。両社がそれぞれの強みを持ち寄り、共同で開発・販売を行います。

- 株式会社Macmillan … 最新の工業用刺繍ミシンによる刺繍提供・オンラインオーダーサイトの開発- 合同会社ICHI … スカジャン絵師によるスカジャン柄の開発・横須賀ドブ板通りでの店舗提供

Macmillanの「技術」とICHIの「柄・店舗」を掛け合わせることで、これまで実現が難しかったスカジャン柄製品の小ロット・短納期（注文から最短30分で店頭渡し可能）での提供を可能にしています。

背景にあるドブ板通りの課題

スカジャンは横須賀の特産品とされながらも、観光地ドブ板通りには「ここにしかないもの」が少なく、他の観光地との競争力が落ちているという現状があります。その背景には、スカジャン業界が抱える次の3つのハードルがありました。

- 単価が高い … 廉価版のスカジャンであっても、店舗オリジナルのものを制作するには数百万円規模の費用がかかり、店舗ごとにオリジナリティのある商品を作ることが難しい。- 製品化に時間がかかる … スカジャンの縫製を担える工場が限られ、製造に1年以上かかることもある。市場で求められるものが変化するスピードを考慮すると、商品開発のリスクが高い。- 市場の縮小 … 新商品が開発されないため市場が拡大せず、新規ユーザーが獲得されないので市場が縮小していくという悪循環に陥っている。

「SUKACAP」は、最新刺繍ミシンとオンラインオーダーシステム、そしてスカジャン絵師による豊富なオリジナル柄を組み合わせることで、これらの課題に応え、「横須賀でしか買えないオリジナル商品」を、短納期で手に取れる形にした商品です。スカジャン柄を身に纏う経験のハードルを下げることでスカジャンの市場を拡大し、将来的に職人へ仕事を作り出すことで横振りミシン職人の後継者不足の解消にもつなげ、横須賀の伝統文化を次世代へ継承することを目指します。

市場背景

自分仕様の一着を求める「パーソナライズ」消費は拡大しています。国内のカスタムアパレル市場は年平均8％超で成長しているとされ、ユニクロの店内刺繍サービス「RE.UNIQLO STUDIO」が外国人観光客に支持されるなど、オンデマンドの刺繍カスタムへの関心は高まっています。一方で、刺繍のオンデマンド分野には広く知られたサービスが少なく、料金体系の分かりにくさも普及の壁となってきました。「SUKACAP」は、明快な価格（4,400円～）と豊富な柄、その場で完成するスペシャルボックス体験を通じて、観光土産とパーソナライズ需要の双方に応えます。

出典：Fast Retailing Integrated Report 2024／Grand View Research（2024）／Dimension Market Research（2024）／Statista（2023）／WWD Japan（2024）／IBISWorld（2023）／および公開データに基づく株式会社Macmillan の推計。

スカジャン絵師 横地 広海知（よこち ひろみち）について

スカジャン絵師 横地広海知

1981年、愛知県名古屋市生まれ。神戸大学大学院で認知心理学（実験心理学）を学んだのち、面白法人カヤックでプランナー・ディレクターを経験し独立。2008年に横須賀へ移住し、スカジャン発祥の地・ドブ板通りを拠点に「初代スカジャン絵師」として活動を開始。スカジャン黎明期（1940～50年代）の伝統柄の復興をライフワークとし、横振り刺繍と同じように刺繍目を入れながら面を塗る独特の作画を特徴とします。現在はドブ板通り商店街の副理事長も務め、柄のデザインにとどまらず、横須賀の地域活性化・文化継承にも積極的に取り組んでいます。

主な実績・コラボレーション

- PUMA へのスカジャン柄デザイン提供- GU（ジーユー） とのコラボレーション（現在4アイテム）- TV番組 「ムジナバケール」 への出演、徳川美術館 とのコラボレーション- 2025年大阪・関西万博 オフィシャルライセンススカジャンの柄デザイン ゲーム- ゲーム「モンスターハンター」 とのコラボレーション- ドブ板通りの商店街フラッグ制作・横須賀市のスカジャンデザインマンホール など多数

スカジャン柄を専門とする絵師が監修し、最新技術と職人技を橋渡しすることで、横須賀から世界へスカジャン文化を発信していきます。

商品概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185297/table/1_1_978d0dc730ff6917ea37e71ad3b035dd.jpg?v=202606161052 ]株式会社Macmillan

代表者：代表取締役社長 横地 広海知

所在地：238-0041 神奈川県横須賀市本町3-11-7 1F

設立：2015年10月12日

URL：https://macmillan.co.jp

事業内容：WEBサイト・広告の企画制作、刺繍加工品の製造

合同会社ICHI

代表者：ベンジャミン・ポーテン、横地 広海知

所在地：238-0041 神奈川県横須賀市本町2-5-2 4F

設立：2024年10月7日

URL：https://ichi-pj.com

事業内容：スカジャン柄の提供、アパレル・雑貨品の企画制作、小売店営業

本リリースに関するお問い合わせ先

報道関係者の皆さまからのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

会社名：株式会社Macmillan／合同会社ICHI

担当部署・担当者名：合同会社ICHI（横地）

電話番号：080-5553-0642

メールアドレス：info@ichi-pj.com

商品ページURL：https://ichi-dobuita.square.site/