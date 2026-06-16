「青パパイヤ酵素シートマスク」から、目的別ケアに特化した新2種がデビュー！天然由来の優しさや心地よさはそのままに、大人の肌悩みに寄り添う全3種のラインナップへ

株式会社三旺インターナショナル

株式会社三旺インターナショナル（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：前田健司）は、2026年6月15日（月）18時より、100%天然由来の優しさでご好評いただいている「青パパイヤ酵素シートマスク」から、透明感（※1）・毛穴印象ケア（※2）に特化した『シルバー』と、ハリツヤ・フェイスラインケアに特化した『ゴールド』の新2種を新たに発売いたしました。

また、青パパイヤ酵素公式オンラインショップでは2026年6月22日（月）正午まで「シートマスク3種と青パパイヤ酵素（顆粒タイプ）」を合わせた特別セットを販売中です。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてください。

公式オンラインショップ：https://aopapa.jp/

※1 うるおいによる肌印象 ※2 肌を引きしめることによる印象

■大人の複雑な悩みに応えるシートマスクへ

これまで販売してきた「青パパイヤ酵素シートマスク（オリジナル）」は、皆様の健康を応援してきた食品メーカーだからこそ、化粧品においても高い安全性を追求し、多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。

しかし、お客様の声に耳を傾ける中で、「年齢とともに『乾燥によるくすみ』や『ハリ不足』など、肌悩みが複雑になってきた」という大人ならではのリアルな声が多く寄せられるようになりました。

そこで私たちは、「肌への絶対的な優しさはそのままに、より目的に合わせた集中ケアを提供できないか」という想いから、新商品の開発に着手しました。

食品メーカーとしての「安心・安全」へのこだわりは一切妥協せず、配合成分を厳選し、シート自体の機能性にも着目しました。

今の肌が求めているケアをピンポイントで選べる、新しい3種のラインナップでお客様の素肌に寄り添います。

青パパイヤ酵素シートマスク オリジナル

青パパイヤ酵素シートマスク オリジナル

カテゴリー： 化粧品

内容量： 1シート（25ml）

価格： 単品 495円（税込） / 7枚セット 2,970円（税込）

お肌に嬉しい9つの成分フリー

1.石油由来成分/2.動物由来成分/3.合成酸化防止剤/4.パラベン/5.フェノキシエタノール/6.BG/7.アルコール/8.着色料/9.合成香料

乾燥や肌のうるおい不足が気になる方に。まずはベーシックな1枚を取り入れたい方へ。

明日の美しさのための集中保湿ケア。自然由来の美容成分をたっぷりと含んだオーガニックコットンシートはしっかりとした厚みで使いやすく、肌に優しく密着。たっぷりのうるおいで肌を整えます。

毎日の保湿ケアに取り入れやすいベーシックタイプ。

「青パパイヤ酵素シートマスク オリジナル」にはオーガニックコットンシートを採用

＜オーガニックコットンシート採用＞

有機農綿は3年以上化学材料（農薬・殺虫剤・枯葉剤・合成肥料）を全く使用していない健康な土で栽培した綿を使用し、シートの製造過程で化学糊・塩素漂白剤・防縮加工柔軟剤などの化学薬品を使用せず、環境に優しい方式で採用したフェイスマスクシート。

オーガニック認証取得済のオーガニックコットンシートは、高密着、肌に優しい使用感で、内部にたくわえられた美容液があふれだし肌を潤してくれます。

＜注目の保湿・整肌成分＞

パパイン、ナイアシンアミド、バクチオール、酒粕エキス、コメ発酵液、ヒアルロン酸Na、コラーゲンアミノ酸、セラミド

青パパイヤ酵素シートマスク シルバー

青パパイヤ酵素シートマスク シルバー

カテゴリー： 化粧品

内容量： 1シート（25ml）

価格： 単品 550円（税込） / 7枚セット 3,300円（税込）

お肌に嬉しい9つの成分フリー

1.石油由来成分/2.動物由来成分/3.合成酸化防止剤/4.パラベン/5.フェノキシエタノール/6.シリコン/7.アルコール/8.着色料/9.合成香料

乾燥によるくすみやゴワつきが気になる方に。うるおいで満たし、なめらかな毛穴印象を目指す方へ。 ラップ発想の「2層構造シート」を採用。集中ブライトニング（※1）&毛穴ケアマスク（※2）。ラップのように肌に密着して美容成分をしっかり閉じ込め、輝くような透明感（※1）となめらかな毛穴印象（※2）へ導きます。

※1 うるおいによる肌印象 ※2 肌を引きしめることによる印象

「青パパイヤ酵素シートマスク シルバー」にはシルバーホイルの2層構造シートを採用

＜シルバーホイル2層構造シート採用＞

シートの上にホイルフィルムを重ねた2層構造。肌に密着しやすい設計で、しっとりとした使用感が持続します。

<高密着ヴィーガンシート＞

ヴィーガン認証取得。植物由来繊維を使用した、やわらかく密着するシートです。

＜注目の保湿・整肌成分＞

パパイン、アスコルビン酸Na、ナイアシンアミド、パール、バクチオール、酒粕エキス、コメ発酵液、セミドNP/AP/NG、ヒアルロン酸、加水分解シルク

青パパイヤ酵素シートマスク ゴールド

青パパイヤ酵素シートマスク ゴールド

カテゴリー： 化粧品

内容量： 1シート（35ml）

価格： 単品 660円（税込） / 7枚セット 3,960円（税込）

お肌に嬉しい9つの成分フリー

1.石油由来成分/2.動物由来成分/3.合成酸化防止剤/4.パラベン/5.フェノキシエタノール/6.シリコン/7.アルコール/8.着色料/9.合成香料

肌のハリ不足や弾力が気になり始めた方に。

シートの物理的な引き上げ効果で、フェイスラインをケアしたい方へ。

超密着高弾力シートで首元からフェイスラインを物理的に引き上げてケア。肌を保護し潤ったみずみずしい陶器のような輝く肌へ。

「青パパイヤ酵素シートマスク ゴールド」にはEW9100シートを採用

＜EW9100シート採用＞

たっぷりの美容液を含んだコイル状の超密着高弾力シートを採用。しっかり密着し、首元からフェイスラインを物理的に引き上げてケアできる独自設計のシートマスク。

<高密着ヴィーガンシート＞

ヴィーガン認証取得。植物由来繊維を使用した、やわらかく密着するシートです。

＜注目の保湿・整肌成分＞

パパイン、ナイアシンアミド、レチノイルヒアルロン酸Na、バクチオール、アスコルビン酸Na、CICA・カニナバラ果実エキス、シロキクラゲ多糖体、3種のセラミド

青パパイヤ酵素シートマスク ラインアップ

■青パパイヤ酵素（顆粒タイプ）との特別セットを販売

青パパイヤ酵素シートマスク ラインアップ青パパイヤ酵素（顆粒タイプ）との特別セットを販売

青パパイヤ酵素シートマスク新2種の発売を記念して、青パパイヤ酵素公式オンラインショップでは青パパイヤ酵素（顆粒タイプ）との特別セットを販売します。ぜひごの機会に新しいシートマスクをお試しください。

販売ページ：https://aopapa.jp/products/newsmset

[開催期間]

2026年6月15日（月）18時00分 ～ 2026年6月22日（月）11時59分

※販売予定数量に達した場合、早期終了させていただく場合があります。

■青パパイヤ酵素について

青パパイヤ酵素 顆粒タイプ

酵素の宝庫とも呼ばれる青パパイヤを、自社オーガニック農園で丁寧に育て、未成熟の果実を収穫。皮、実、種を丸ごと使用し、独自(※1)の酵母で発酵させた顆粒タイプです。ほのかな甘みがありサッと溶ける粒子が特徴で、スティックタイプのため携帯にも便利。日常の食生活に取り入れやすい商品です。

「青パパイヤ酵素」はシリーズ累計1.6億包(※3) 、1969年開発以来、56年以上のロングセラー商品。

世界有数の公共研究機関から、130編以上の学術論文が発表されている健康食品でもあります。

また、「青パパイヤ酵素」は独自(※1)の発酵熟成技術を用い、非加熱製法で製造されています。この製法により、酵素を活かした商品として“活きてすみずみまで届く酵素”を手軽にお楽しみいただけます。

※1 発酵用微生物の研究・発見

※2 年齢に応じたスキンケア

※3 1969年発売～2025年3月まで、青パパイヤ酵素シリーズ累計（メーカー調べ）

■本件に関するお問い合わせ

青パパイヤ酵素公式オンラインショップ

■公式オンラインショップ：https://aopapa.jp/

■メールアドレス：pr@suno.co.jp

公式SNS

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