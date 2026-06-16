【オイシックス新潟】6/21(日)楽天戦にて「アルファスグループサンクスDAY」開催

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、6月21日（日）の東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて、「アルファスグループサンクスDAY」を開催いたします。

アルファスグループ様は、ユニフォームスポンサーとして当球団を応援していただいております。

当日は「北区DAY」と題して、敬和学園高校器楽部とのコラボ応援や、新崎樽砧の太鼓演舞、10台以上のキッチンカーの動員など球場を大きく盛り上げる企画やグルメを多数ご用意しております。

皆様お誘い合わせの上、ご来場・ご声援くださいますようご案内申し上げます。

試合概要

アルファスグループサンクスデー

2026年6月21日（日）13:00試合開始（11:30入場開始）

NPBファーム・リーグ 東地区 公式戦 vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

北区DAY

アルファスグループサンクスデー限定イベント

「薬膳乃台所 あるふぁすきっちん」

２階コンコースにて「薬膳乃台所 あるふぁすきっちん」を販売！

ぜひご堪能ください！

オイシックス新潟アルビレックスBCグッツが当たる 抽選会開催！！

オイシックス新潟アルビレックスBCのグッツが当たる抽選会を開催いたします。 「アルファス地域の会カード（アプリ画面含む）」のご提示でどなたでも抽せん会へご参加いただけます。（賞品には数に限りがございますので予めご了承ください。）

【場所：2Fコンコース アルファスグループ特設ブース】

寿司・和食 一 謹製 勝(まさる)弁当

こちらの勝弁当は、武田勝監督・高 義博選手・上村知輝選手から直接手渡しでお受け取りいただけます!! さらに、購入者全員にサインボールをプレゼント！ 限定40個・完全予約制のため、ご希望の方はお早めにお申し込みください。 試合観戦の記念にもぴったり!! この日だけの特別な「勝弁当」をぜひお楽しみください

https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/28963/

イベント内容

Yallow Dance Studio ダンスパフォーマンス

試合前のグラウンドにて、Yallow Dance Studioにダンスパフォーマンスを披露いただきます！

《Yallow Dance Studio メッセージ》

こんにちは。

わたしたちは新潟市西蒲区の岩室駅近くにあるやろうダンススタジオのメンバーです！！

本日は新潟県で唯一ここでしか習えないジャンルであるレゲエダンスを、球場の皆さんにお見せするために日々練習してきました。

観ている方々の心が踊れるよう精一杯の力で踊りますので、暖かい応援をよろしくお願いします！！

北区DAY 特別企画

敬和学園高校器楽部 コラボ応援

敬和学園高校器楽部Jazz Hornetsとのコラボ応援を実施します。

Jazz Hornetsは高校生としては珍しいジャズバンドで昨年も試合前の演奏会やコラボ応援を実施いただきました。

今回も、ジャズを野球の応援に落とし込んだ特別な編成で、試合の1～5回に演奏いただき、チームにエールを送っていただきます。

新崎樽砧 樽太鼓演舞

試合前の入場口で、新崎樽砧によるパフォーマンスを実施！

北区・新崎で200年前から伝わると言われている樽太鼓の演舞を披露いただきます。

キッチンカー 約15台出店

北区の協力により、北区等で出店されている人気のキッチンカーが16台出店予定！

アルファスグループ

アルファスグループは、1986年「北陸製薬新潟販売株式会社」創業以来、地域の生活に密着した事業を立ち上げ、様々なサービスを地域社会に提供してまいりました。

現在、グループで医薬事業・介護事業・障がい者支援事業・新薬治験事業・人材サポート事業・食事業・医院開業支援事業を展開していますが、これらの事業は、どれも私たちの生活には欠かせないものです。

それぞれを事業単体で展開する企業は多くありますが、5つの事業をグループで展開し、地域にサービスを提供していることが私たちアルファスグループの特徴です。

それぞれの事業を連携させることで、1つの事業ではできないサービス品質の向上や、新たなビジネスモデルの構築を可能にしています。

もちろん、複数の事業を行うだけで自然と新たな連携が生まれる訳ではありません。社員一人一人が常に新たなアイデア・発想や課題を持ちながら、仕事に向き合っているからこそ生まれるものだと思っています。この他とはちょっと違う視点・発想で物事を考える「プラスαの新発想」がアルファスグループの成長の原動力です。

これからも、新潟県内で各事業が連携し、新たなサービスを生み出すことでグループとして成長し、皆様の生活を支えることで地域貢献を果たしていくことが、アルファスグループの歩むべき道であると考えています。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

オイシックス新潟アルビレックスBC HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/