【7/14開催】アメリカで大流行中の新しい仕事「GTM Engineer」ってなに？ 評価額3,000億円超の米Clay担当者と語る、これからの営業・マーケティングの教科書

株式会社immedio

「ツールは導入したものの、現場は手作業のリスト作成やコピペに追われている」--。データとAIを駆使して売上を生み出す仕組みそのものを“開発”する、米国発の最新職種「GTM Engineer（ゴー・トゥ・マーケット エンジニア）」の全貌に迫るプレミアムイベントです。

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年7月14日（火）19:00より、世界のマーケティング・セールスシーンで急成長を遂げている米Clay（クレイ）の日本事業担当者をゲストに迎え、オフライン限定の公開収録イベントを開催いたします。

詳細はこちら :https://www.immedio.io/event/page-2977//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415

「データを管理する仕事」から「売上をエンジニアリングする仕事」へ

BtoBビジネスにおける営業やマーケティングの現場では、これまでCRM（顧客管理システム）への入力作業や、手作業でのアプローチリスト作成、単発のメール送信といった「泥臭い管理業務」に多くの時間が費やされてきました。

しかし、この1～2年で米国を中心に「GTM Engineer」という全く新しい職種が急速に立ち上がっています。彼らの役割は、単に営業活動を「管理」することではありません。「AIや自動化テクノロジーを駆使して、どの顧客に、いつ、どうアプローチすれば最も売上が上がるかという“仕組み”そのものをコードやシステムで設計・構築すること」です。

事実、この職能を定義した米Clay社は、2025年に評価額3.1Bドル（約4,600億円）で100Mドルの資金調達を完了。その理由を「GTM engineeringという新しいキャリアパスを業界に確立するため」と公言し、ビジネス界に大きな衝撃を与えました。

本イベントで得られる「未来の組織・キャリアの視座」

本イベントでは、日米双方の最先端のマーケティング現場を知る服部 摩耶斗 氏をお迎えし、immedio代表の浜田 英揮と共に、ビジネスの本質に迫るディスカッションを展開します。

- 米国トップ企業が実践する最新の自動化事例最先端の企業は、手作業のテレアポや画一的なメール配信をどう脱却しているのか。AIインサイドセールスやAI接客の技術とデータを掛け合わせ、自動で質の高い商談を量産する仕組みの裏側を解き明かします。- オペレーション組織のドラスティックな変革単なる作業者から、会社の成長（レベニュー）をシステムとして設計する「GTM Engineer」へ。組織の生産性を爆発的に高めるための、人材配置とテクノロジー投資の最適解。- 日本市場へのタイムラインと、今仕込むべき戦略この米国発の巨大な潮流は、日本のBtoB市場にどのような形で上陸するのか。最前線の視点から、明日からの事業設計に活かせるヒントを提示します。

イベント後半は、登壇者や参加者同士が直接ビジネスのリアルな課題を相談し合える、20～30名限定の「限定交流会」を開催いたします。

■ 開催概要

セミナー名：【immedio Growth Radio 公開収録 #02】米国で急成長する新職能『GTM Engineer』とは何者か？

日時：2026年7月14日（火） 19:00～21:00

形式：オフライン開催（限定20～30名・事前審査制）

会場：株式会社immedio オフィス（東京都渋谷区道玄坂1-19-9 4F）

参加費：無料

予約URL：https://www.immedio.io/event/page-2977//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415(https://www.immedio.io/event/page-3193//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415)

※ビジネスイベントにつき、ご登録は会社のメールアドレスにてお願いいたします。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

講演者のご紹介- 服部 摩耶斗 氏 ｜ Clay Japan 米Clayの東アジア地域における第1号社員。前職のHubSpotでは、中小企業から大手企業まで幅広いCRM導入をサポートし、グローバルでのトップパフォーマー（2023-2024）に選出。日米の営業DX・最新AI事情に最も精通する人物のひとり。- 浜田 英揮 ｜ 株式会社immedio 代表取締役物産、Harvard Business School（HBS）留学、bitFlyer US拠点長を経て、Sansanにてグローバル戦略やBill OneのPMMを歴任。「電話なしでアポが取れる」商談獲得自動化サービス『immedio』を立ち上げ、AIインサイドセールスの普及を牽引。イベントを予約する :https://www.immedio.io/event/page-2977//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)