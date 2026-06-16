【2026年6月 サーバ・NAS向け データトラブル無料相談窓口】を特別開設。急増する夏の熱暴走トラブル対策

株式会社リプラスデータトラブル無料相談窓口

株式会社リプラスは、本格的な夏季シーズンを前に急増するサーバ機やNAS（ネットワークHDD）の熱暴走トラブルへの対策として、「データトラブル無料相談窓口」を特別開設いたしました。長年のデータ復旧実績を持つ「特急データ復旧ウィンゲット」の専門技術者が、万が一の機器トラブルに見舞われた法人・個人のお客様へ、被害を拡大させないための迅速な初期対応とアドバイスを無料で提供いたします。また、本リリースではデータ消失を未然に防ぐための「サーバ・NASの設置環境チェック4箇条」も併せて公開いたします。

「リプラス News 2026 Vol.10」

【2026年6月より、 サーバ・NAS向け データトラブル無料相談窓口を特別開設

急増する夏の熱暴走トラブル対策】

【サーバ・NAS データトラブル無料相談窓口】

対象機器： サーバ、NAS（RAID構成機器含む）、外付けHDD、SSD等

対応内容

・障害発生時の正しい初期対応（通電停止のタイミングなど）のアドバイス

・データ復旧の可能性に関する無料診断・ご相談

・今後の熱対策およびクラウド等を活用したバックアップ環境構築のご案内

・相談費用： 無料

お問い合わせ窓口：0120-703-845

特急データ復旧ウィンゲット： https://www.60min-data.com/

インターネット予約：https://www.60min-data.com/reserved/

■ 夏季に急増する「サーバ機・NASの熱暴走」の危険性

毎年、夏場にかけて企業で稼働しているサーバ機やNASのデータ復旧依頼が急増します。その最大の原因の一つが「熱暴走」です。

特に週末やお盆休みなど、オフィスが無人になって空調が停止する環境下では、機器周辺の温度が急激に上昇します。24時間連続稼働を続けるサーバ機やNASは、適切な対策を行わないと内部温度が高温になり、ハードディスク（HDD）や内部基板に致命的なダメージを与え、突然のシャットダウンや「データにアクセスできない」といった深刻なトラブルを引き起こします。

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■ 「データトラブル無料相談窓口」開設の背景と概要

データトラブル無料相談窓口 開設の背景と概要

熱暴走などの機器障害が発生した場合、焦って何度も再起動を繰り返したり、誤った手順で通電を続けたりすることで、状態がさらに悪化しデータ復旧が困難になるケースが後を絶ちません。

そこで、豊富な復旧実績を持つ弊社の「特急データ復旧ウィンゲット」では、被害を最小限に食い止め、大切な企業データを守るための正しい初動対応をサポートすべく、専用の無料相談窓口を開設いたしました。

■ 今すぐチェック！プロが教えるサーバ・NASの設置環境 4箇条

プロが教えるサーバ・NASの設置環境 4箇条

データトラブルを未然に防ぎ、安全に機器を運用するために、自社の設置環境を改めてチェックしてみましょう。

1. 高温多湿な場所に置いていませんか？

精密機器にとって温度・湿度対策は極めて重要です。一般的に機器の推奨環境は18～28℃と言われています。夜間にエアコンを切るオフィスでは、稼働を続けるサーバ機やNASの内部が50℃を超えるケースがあり、故障率が大幅に上昇します。夜間も空調を一定に保つか、温度管理ができる環境への移設を推奨します。また、エアコンの吹き出し口の下など、結露による水滴がかかる場所への設置も避けてください。

2. 直射日光が当たっていませんか？

日の出や日の入りで直射日光が当たる窓際などにサーバ機やNASを設置している場合、周囲の室内温度よりも10℃以上高い過酷な環境に置かれているのと同様の状態になる場合があります。直射日光による局所的な温度上昇は、機器の急激な劣化や予期せぬ故障を招くため、必ず遮光された空調の整った場所に設置してください。

3. 本体や吸排気口にほこりは溜まっていませんか？

サーバ機やNASは稼働時に大量の熱を発するため、内部のファンで空気の流れ（エアフロー）を作り冷却しています。その過程で内部の細かい部品や電源プラグ付近にほこりが付着しやすくなります。ほこりが溜まると吸排気が遮られ、内部に熱がこもって熱暴走を引き起こします。定期的にエアーダスター等で除去するか、密閉性の高い「サーバーラック」に収納することが効果的です。

4. 導入から3～5年以上経過していませんか？

24時間連続稼働で運用されるケースが多いサーバ機やNASは、常に駆動部品（特に内蔵されているHDDや冷却ファン）に大きな負担がかかっています。一般的に内蔵HDDの寿命の目安は平均3年～4年程度と言われています。大切なデータを失わないよう、トラブルが発生する前の「3～4年周期での機器の買い替え・リプレイス」を行うことが、最も確実なリスクマネジメントです。

■ 専門技術者からのコメント

「サーバから異音がする」「急にランプが赤く点滅している」「アクセス速度が異常に遅い」といった兆候は、機器からのSOSサインです。障害発生時は自己判断での再起動や通電を避け、「すぐに電源を切り、そのままの状態で専門家に相談すること」が、データ復旧率を高める最大のカギとなります。

【万一のトラブル時は、手遅れになる前にご相談を】

万一のトラブル時は、手遅れになる前にご相談を

「もしかして故障かな？」「いつもと様子が違う」と少しでも不安に思われたら、まずは深呼吸をして、そのままの状態で無料相談窓口へお気軽にご連絡ください。初期対応のほんの少しの差が、企業の命綱である大切なデータを救う結果につながります。データ復旧のプロフェッショナルがお客様の状況に寄り添い、被害を最小限に抑えるための的確なアドバイスをご提供いたします。

【特急データ復旧ウィンゲット お問い合わせ】

Webサイトはこちらをクリック :https://www.60min-data.com/

サービス名：特急データ復旧ウィンゲット(https://www.60min-data.com/)

お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-703-845

特急データ復旧ウィンゲット HP：https://www.60min-data.com/

インターネット予約：https://www.60min-data.com/reserved/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社HP：http://www.riplus.co.jp/