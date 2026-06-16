愛犬とのお出かけ総合アプリ「ワンナビ」、掲載スポット1万件を突破。宿泊施設の取り扱い開始を記念し、ワンナビ限定宿泊プランの「無料掲載パートナー」を期間限定で募集

株式会社ワンナビ

愛犬とのお出かけ総合アプリ「ワンナビ」を運営する株式会社ワンナビ（東京都渋谷区／代表取締役：野中美優）は、飲食店・ドッグラン・宿泊施設・レジャー施設を合わせた掲載スポットが累計1万件を突破したことをお知らせします。あわせて、新たに開始した宿泊施設の取り扱いを記念し、愛犬と泊まれる宿泊プランを掲載料無料で掲載いただける「無料掲載パートナー」を、期間限定で募集します。

■ 愛犬と行けるスポットの登録数は国内最大級。「同伴条件」で細かく絞り込める総合アプリ

「ワンナビ」は、愛犬と一緒に行ける場所を探せるお出かけ総合アプリです。飲食店・ドッグラン・宿泊施設・レジャー施設の4カテゴリを網羅し、掲載スポットは合計1万件を突破。愛犬と行けるスポットの登録数として国内最大級の規模となりました。

ワンナビの特徴は、情報量の多さだけではありません。「小型犬のみ可」「店内同伴可」「ドッグメニューあり」といった愛犬同伴の条件で細かく絞り込めるため、飼い主さんが「うちの子と本当に行ける場所」だけを効率よく探せます。

■ 直近の主なアップデート

1. 掲載カテゴリを拡充（ドッグラン・宿泊施設・レジャー施設を追加）

これまでの飲食店に加え、ドッグラン・宿泊施設・レジャー施設を新たに追加。お出かけから宿泊まで、愛犬との一日をワンナビひとつで計画できるようになりました。

2. レビュー機能「ワン活」を新搭載

飼い主さんが実際に訪れた感想を投稿できるレビュー機能「ワン活」を追加しました。飼い主さんならではの視点でのリアルな声をもとに、安心して行き先を選べます。

3. ランク制を導入し、情報の鮮度と精度を向上

情報の追加・変更や「ワン活」の投稿などに応じて得点が付与され、ランクが上がる仕組みを導入しました。飼い主さんみんなで情報を育てることで、常に鮮度のある質の高い情報を共有していけるアプリを目指します。

4. 愛犬同伴可能な宿泊施設の取り扱いを開始

新たに愛犬同伴可能な宿泊施設の取り扱いを開始しました。ワンナビにしか掲載されていない限定プランも順次拡充し、「愛犬と泊まる」体験をより豊かにしていきます。

■ ワンナビ限定宿泊プランの「無料掲載パートナー」を期間限定で募集

宿泊施設の取り扱い開始を記念し、愛犬と泊まれる宿泊プランを 掲載料無料で掲載いただける宿泊施設を、期間限定で募集します。

ワンナビには、愛犬とのお出かけ・お泊まりに関心の高い飼い主さんが多く集まっています。

貴施設のプランを掲載することで、愛犬同伴ニーズの高い層へ直接アプローチでき、予約数の最大化をサポートします。掲載は無料期間中、予約時の仲介手数料も無料で、追加の費用なくお試しいただけます。

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対象：愛犬と宿泊可能なプランを提供する宿泊施設の運営者さま

掲載料：期間限定で無料（募集締切：【2026年7月31日】）

お申し込み・お問い合わせ：wannavi.tokyo@gmail.com

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■ アプリ概要

アプリ名：ワンナビ 内容：全国の愛犬同伴可能スポット検索・レビューアプリ

対応OS：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%93-%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%8F%E3%82%93%E3%81%93%E5%90%8C%E4%BC%B4ok%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E6%A4%9C%E7%B4%A2/id6686408197)／Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wannavi.wannavi_app&hl=ja)

利用料金：無料

公式サイト：https://wan-navi.com/

■ 運営会社概要

会社名：株式会社ワンナビ

代表者：代表取締役 野中美優

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

事業内容：全国で愛犬同伴可能なスポットが探せるマップアプリ・Instagram「ワンナビ」の企画・運営、およびペット事業者向けマーケティング支援事業

公式サイト：https://wan-navi.com/

インスタグラム：wannavi_media(https://www.instagram.com/wannavi.media/?hl=ja)

Tick Tok：wannavi_media(https://www.tiktok.com/@wannavi_media)

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ワンナビ 広報担当

メール：wannavi.tokyo@gmail.com