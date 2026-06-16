ラクバキ極みシリーズから新モデル登場。史上最高クラスの「極圧かかとクッション」を搭載した『メッシュスニーカー』『スニーカーパンプス』を発売

株式会社Racbaki

履くだけ簡単！ラクにカラダ整う。美容・健康シューズブランドRacbaki（ラクバキ）を運営する株式会社Racbaki（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古川美佐子）は、2026年6月12日（金）に、足元から身体を整える高機能ライン「極みシリーズ」の新モデルとして、『メッシュスニーカー』と『スニーカーパンプス』を発売いたします。

足から再構築する「極みシリーズ」

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現代人の足は、小さな靴やクッション性の高い靴、前重心歩行などの影響により、本来備わっている足指や足裏の機能を十分に使えなくなっていると言われています。

Racbaki極みシリーズは、足本来の機能に着目し、足元から身体全体のバランスを整えることを目指して開発されたRacbaki最高峰ラインです。

今回発売する『メッシュスニーカー』と『スニーカーパンプス』は、シリーズ共通の高いサポート力に加え、足指・足首・重心の使い方をサポートしながら、毎日の歩行をより快適に導きます。

【メッシュスニーカー】

通気性に優れたメッシュ素材を採用したアクティブモデル。

Racbaki独自のトリプルソールにより、足指を使いやすい状態へ導きながら、安定したかかと重心歩行をサポート。クッション性と耐久性も向上し、長時間の歩行や日常使いでも快適な履き心地を実現しました。

足元から美しい姿勢づくりをサポートする、極みシリーズの新たな定番モデルです。

【スニーカーパンプス】

パンプスの上品さとスニーカーの安定感を融合した新しいスタイルの美姿勢シューズ。

甲部分のストラップが足をしっかりホールドしながら、厚みのあるかかとクッションが歩行時の負担を軽減。さらにトリプルソールを採用することで、従来のパンプスシリーズを上回るサポート力を実現しました。

仕事やお出かけなど幅広いシーンで、美しい姿勢づくりと快適な歩行をサポートします。

両モデルとも、足元から身体全体のバランスを整え、現代人が失いがちな足本来の機能を呼び起こすことを目指して開発されました。

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第1層｜支える

足裏アーチを呼び起こす独自インソール

足裏アーチをサポートするだけでなく、本来の機能を引き出す設計を採用。

足指が正しく使える環境を整え、扁平足や開張足による重心の崩れへアプローチします。

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第2層｜導く

理想的な重心移動をサポート

かかとから親指の付け根へ向かう理想的な重心移動ラインに沿った傾斜設計を採用。

歩行時の重心を自然とかかと側へ導き、姿勢や骨格バランスをサポートします。

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第3層｜使わせる

衝撃分散と体重分散を担うアウトソール

着地時の衝撃を足裏全体へ分散。

長時間歩いても疲れにくく、身体への負担軽減をサポートします。

この3層が連動することで、

「正しい重心移動 → インナーマッスル活性化 → 骨盤安定 → 全身の代謝向上」

という理想的な身体の使い方へ導きます。

そのため、5本の指と足裏全体を正しく使って全身を支えることが大切になります。

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Racbaki史上最高クラスの『極圧かかとクッション』

新開発の極圧かかとクッションを採用し、これまで以上に快適なクッション性を実現。かかとを包み込むように支えることで着地時の衝撃を分散し、長時間歩いても疲れにくい設計に進化しました。

美姿勢をサポートする矯正機能はそのままに、「整える」と「ラクに歩ける」を両立した、ラクバキの新たな履き心地を実現しています。

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人気拡大中の「極みシリーズ」

Racbaki最上位モデルの極シリーズの人気が急上昇中

Racbaki最上位モデル”イージーサンダルレックス”。

極みシリーズでは、2026年4月より発売を開始した最上位モデル「イージーサンダルREX」が好評をいただいております。

また、外反母趾ケア発想を取り入れた「イージーサンダルアンカー」、トリプルソール搭載モデル「エアサボ」など、多彩なラインアップを展開しています。※現在イージーサンダルアンカーはおかげさまで完売いたしました。

今回発売する『メッシュスニーカー』『スニーカーパンプス』は、極みシリーズの新たな選択肢として、より多くの方の足元をサポートしてまいります。

商品概要

メッシュスニーカーブラックメッシュスニーカーホワイト

商品名：メッシュスニーカー

カラー：全2色(ブラック・ホワイト)

サイズ：1サイズ(~22.5m)～4サイズ(24.0-24.5cm)

発売日：2026年6月12日(金）

※7月上旬に入荷次第発送

（天候や交通状況の影響により、お届け日が前後する場合がございます）

スニーカーパンプス

商品名：スニーカーパンプス

カラー：全1色(ブラック)

サイズ：1サイズ(~22.5m)～4サイズ(24.0-24.5cm)

発売日：2026年6月12日(金)

※7月上旬に入荷次第発送

（天候や交通状況の影響により、お届け日が前後する場合がございます）

【Racbaki公式HP】

https://racbaki.com/

⬜︎株式会社Racbakiについて

社名：株式会社Racbaki

本社所在地：150-0031

東京都渋谷区桜丘町12番10号住友不動産渋谷インフォスアネックス１階

取締役社長：古川美佐子

事業内容：フットウェアブランド

設立： 2024/6/21

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株式会社Racbaki サポート

Email：support@racbaki.com

本件に関する取材のお申し込み先について

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古川社長Instagram：https://www.instagram.com/misa_33chan