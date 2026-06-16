映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の描き下ろし 戦う父の背中ver. B2掛け軸などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の商品の受注を6月10日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1649?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

鬼太郎の父、水木の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 戦う父の背中ver. B2掛け軸

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \6,578(税込)

種類 ：全2種(鬼太郎の父、 水木)

サイズ：（約）112.5×55.5cm

素材 ：和紙(奉書ドーサ引)、プラ

▼描き下ろし 鬼太郎の父&水木 戦う父の背中ver. アクリルスタンド時計

スタンドが付属しており、置き型の時計になります。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※組み立てはお届け後お客様側にて行って頂きます。

※時計の動作には単三乾電池1本（別売り）が必要です。

▽仕様

価格 ： \5,500(税込)

サイズ：（約）20×18.6cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 鬼太郎の父&水木 戦う父の背中ver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 戦う父の背中ver. F0号キャンバスボード

※画像は「描き下ろし 鬼太郎の父 戦う父の背中ver. F0号キャンバスボード」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全3種（鬼太郎の父、 水木、鬼太郎の父&水木）

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼描き下ろし 戦う父の背中ver. BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種(鬼太郎の父、 水木)

サイズ：本体：（約）18.9×8.1cm 台座：（約）7.5×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 鬼太郎の父&水木 戦う父の背中ver. 缶バッジ3個セット

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ： \1,320(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 戦う父の背中ver. A3マットポスター

※画像は「描き下ろし 鬼太郎の父 戦う父の背中ver. A3マットポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全3種（鬼太郎の父、水木、鬼太郎の父&水木）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし 戦う父の背中ver. ダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全2種(鬼太郎の父、 水木)

サイズ：（約）12.4×5.6cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼描き下ろし 鬼太郎の父&水木 戦う父の背中ver. ブロマイド3枚セット

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\495(税込)

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 鬼太郎の父&水木 戦う父の背中ver. イラストカード3枚セット

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\495(税込)

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1649?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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