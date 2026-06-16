「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」本日募集開始！

農林水産省

農林水産省は、「強い農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」と称して、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる事例を令和8年6月15日（月曜日）から令和8年8月31日（月曜日）まで募集します。

1.概要

農林水産省は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現を推進しています。「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」では、農山漁村の地域資源を活かし、地域の活性化や所得向上につながる優良な事例を選定・発信することで、他地域への波及を図る取組です。本年も、他地域の参考となる素晴らしい取組事例を募集します。選定地区には、選定証が授与されるほか、特設Webサイトで活動を紹介するなど、全国に向けて情報発信を行います。

【特設Webサイト】https://www.discovermuranotakara.com/（外部リンク）(https://www.discovermuranotakara.com/)

2.募集内容及び応募資格

（1）募集内容

地域において、新たな需要の発掘・創造や潜在している地域資源の活用により、農林水産業および地域の活力向上につながる（ア）から（ウ）のいずれかに該当する取組について幅広く募集します。

（ア）美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組

（イ）幅広い分野・地域との連携により農林水産業・農山漁村を再生する取組

（ウ）農林水産業の生産性向上、農林水産物や食品の需要拡大・付加価値向上に資する取組



（2）応募資格

（ア）上記（1）に該当する取組を行っている団体及び個人（自薦・他薦を問いません。）

（イ）団体・個人のいずれでも応募可能

（ウ）過去に選定された団体・個人でも応募可能



（3）応募期間

令和8年6月15日（月曜日）から令和8年8月31日（月曜日）まで



（4）選定方法

応募資料をもとに、有識者懇談会が総合的に審査し、30地区程度を優良事例として選定します。特に、（1）（ウ）の生産性向上、需要拡大・付加価値向上に資する取組を重視します。さらに、その中から次の部門ごとに「優秀賞」を選定し、表彰します。



（ア）生産性向上部門

植物工場、陸上養殖、衛星情報やAI解析などの先端技術の活用や田畑フル活用等の取組

（イ）需要拡大・付加価値向上部門

農林水産物や食品の需要拡大・輸出拡大、ブランド化など高付加価値化等の取組



また、部門を問わず、選定された優良事例の中から、最も優れた取組を「グランプリ」、分野ごとに先鋭的な取組を「特別賞」として選定し、表彰します。





（5）選定結果及び選定証授与式

選定結果については、令和8年10月から11月頃に特設Webサイト等で公表予定です。選定された地区は、公表後に開催する選定証授与式および交流会に招待する予定です。

令和7年度選定証授与式（農林水産省講堂）

令和7年度交流会（総理大臣官邸）



（6）過去のグランプリ

▶第12回（令和7年度）

一般社団法人Local Revolution（北海道函館市）

https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select12/no01/（外部リンク）(https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select12/no01/)



▶第11回（令和6年度）

北海道幌加内高等学校（北海道幌加内町）

https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select11/no03/（外部リンク）(https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select11/no03/)



▶第10回（令和5年度）

大田商工会議所（島根県大田市）

https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select10/no18/（外部リンク）(https://www.discovermuranotakara.com/sentei/select10/no18/)

3.応募方法

次のURL（特設Webサイト）内の応募フォームに必要事項を入力いただき、応募用紙（Wordファイル）を添付のうえご応募ください。

【特設Webサイト】

https://www.discovermuranotakara.com/（外部リンク）(https://www.discovermuranotakara.com/)



応募方法の詳細につきましては、〈4.添付資料〉「ディスカバー農山漁村の宝」応募要領をご確認ください。

4.添付資料

・「ディスカバー農山漁村の宝」応募要領(PDF : 805KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/attach/pdf/260615-4.pdf)

「ディスカバー農山漁村の宝」募集概要（リーフレット）(PDF : 12,897KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/attach/pdf/260615-5.pdf)

プレスリリース(PDF : 816KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/attach/pdf/260615-6.pdf)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/288_1_4f1e66bed31b969ecb9aba68a4ae95b7.jpg?v=202606161052 ]