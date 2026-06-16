【九州初】東京発「バターステイツ」が常設店をニューオープン！天神限定あまおう苺バターとろけるチーズケーキ＆“果樹蔵ブランド”の九州限定サンド誕生

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のバタークッキー専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年7月3日(金)に九州地区初となる常設店を大丸福岡天神店にニューオープン。大丸福岡天神店限定『あまおう苺のバターメルティチーズケーキ』、九州限定『あまおう苺のバターサンド あまバタージュ』を新発売いたします。

https://www.butterstates.jp(https://www.butterstates.jp)

九州初の常設店が誕生！東京発のバタークッキー専門店「バターステイツ by銀のぶどう」

今年で5周年を迎えた東京発のバタークッキー専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。バターをたっぷりと練りこんだ累計1,000万個突破の代表作『バターステイツクッキー』をはじめ、様々なバタースイーツを手掛けています。そんな「バターステイツ」が大丸福岡天神店に九州地区初の常設店をオープン！たっぷりの“バター”と福岡が世界に誇るいちごの王様“あまおう苺”を使用した、福岡の皆様にぴったりの心ときめく新スイーツが誕生です。

しゅるしゅる口どける大丸福岡天神店限定『あまおう苺のバターメルティチーズケーキ』をはじめ、福岡発「果樹蔵」ブランドのあまおう苺使用の新天神みやげ『あまおう苺のバターサンド あまバタージュ』が新登場。ブランドの代表作や季節味など、福岡のみなさまの日常に寄り添えるようなバタースイーツを幅広くご用意いたします。

【大丸福岡天神店限定】しゅるっトロッ。濃厚に口どけるあまおう苺バターのチーズケーキ

芳醇バターと甘酸っぱいあまおう苺が濃厚にとろけあうメルティチーズケーキを新発売。低温でじっくり湯煎焼きしたしゅるしゅる口どけるバターチーズスフレに、ジューシーなあまおう苺コンフィチュールをとろりがけ。ケーキの底にはサクサクのバタークランブル生地を合わせて、食感のアクセントをプラス。仕上げにあの福岡名物“明太子”そっくりな見た目をしたコクとろあまおう苺バターをのせました。芳醇なバター＆チーズにきゅんと甘酸っぱいあまおう苺の酸味が相性抜群！ひとくち頬張ると濃厚なコクとほどよい酸味が口いっぱいに広がります。大丸福岡天神店でしか出会えない美食のチーズケーキ。スプーンですくってとろっと召し上がれ。

【商品名】

あまおう苺のバターメルティチーズケーキ

※生菓子

【価 格】2個入 1,836円(本体価格1,700円)

【販売時間】

１.10:00開店～、２.16:00～ の1日2回販売

※各回なくなり次第終了

※販売方法については変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.butterstates.jp)

■EC予約販売のご案内『あまおう苺のバターメルティチーズケーキ』

『あまおう苺のバターメルティチーズケーキ』は、10:00開店～/16:00～の店頭販売に加え、大丸松坂屋オンラインストアでの予約販売を実施いたします。

https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=020605&scd=000599(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=020605&scd=000599)

【予約開始日】

・7月3日(金)～7月31日(金)のお受け取り：6月16日(火)10:00予約開始

・8月1日(土)～8月31日(月)のお受け取り：7月20日(月・祝)10:00予約開始

※以降毎月20日10:00より翌月分の受付を開始 (予定)

【お渡し方法】店頭ご来店のみ(12:00～17:00の間にご来店ください。)

【購入点数制限】おひとり様2箱まで

※ご予約商品お受け取りにご来店いただいた際、店頭混雑時は順番にお並びいただきますことご容赦くださいませ。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報は大丸福岡天神店ホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。

【九州限定】「果樹蔵」ブランドのあまおう苺が主役。ジューシー感MAXの苺バターサンド

福岡が世界に誇る、いちごの王様「あまおう苺」。「バターステイツ」自慢のバターと合わせてとっておきの苺バターサンドに仕立てました。主役は福岡の名園「果樹蔵」ブランドの「あまおう苺」。とろとろ煮詰めた甘酸っぱいジャムを柔らかいまま閉じこめ、ぷっくりしぼったバターホイップショコラと一緒に発酵バタークッキーでサンド。サクッと頬張ると「あまおう苺」100%のピューレで仕立てたジューシーな苺ジャムがとろっとあふれ、バターのコクがなめらかに口どけます。あまおう苺の美味しさを余すところなく閉じ込めた、ジューシーさMAXのスイーツです。いち早く楽しめるのは大丸福岡天神店だけ！ぜひこの機会にお越しください。

画像は8個入です

【商品名】

あまおう苺のバターサンド あまバタージュ

【価 格】

4個入 1,026円(本体価格950円)

8個入 1,998円(本体価格1,850円)

※大丸福岡天神店先行販売

■果樹蔵とは

「果樹蔵」とは、

「フルーツの魔法 果樹蔵」をコンセプトに掲げ、“九州の豊かな自然が生んだおいしさをお届けしたい”という思いで活動している、株式会社やまやコミュニケーションズの農産事業ブランドです。

ブランドの代表作『バターステイツクッキー THEバターリッチ』

ブランドの代表作『バターステイツクッキー THEバターリッチ』のメインテーマは、“溢れるバター体験”。本品は、なんと全体の3分の1以上がバター！バター含有率34％を誇る究極のバターリッチクッキーです。厳選配合したトリプルブレンドバターをたっぷり練りこみ、窯の熱でバターが溢れとろける独自の“バターなだれとろけ製法”でどこまでも香ばしく焼き上げました。断面からジュワッとあふれるザクじゅわバタークッキーは日頃のおやつにもぴったり。

バターなだれとろけ製法

画像は7個入パックです

【商品名】

バターステイツクッキー THEバターリッチ

【価 格】

5個入 756円(本体価格700円)

7個入パック 842円(本体価格780円)

ほかにも定番人気から季節限定まで、「バターステイツ」自慢のバタースイーツを豊富にご用意しております。香り豊かなバターの魅力あふれる味わいをぜひお楽しみください。

大丸福岡天神店OPEN記念！「マスキングテープ」プレゼント

【概 要】

「バターステイツ by銀のぶどう 大丸福岡天神店」にて、税込2,160円以上お買いあげのお客様、各日先着140名様にマスキングテープ『あまおう苺のバターサンド あまバタージュ パッケージ柄』をプレゼントいたします。

【期 間】

2026年7月3日(金)～7月9日(木)まで

【プレゼント配布店舗】

バターステイツ by銀のぶどう 大丸福岡天神店

※1会計につき1個までとさせていただきます。

※各日予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。

店舗情報

【店 舗 名】バターステイツ by銀のぶどう 大丸福岡天神店

【オープン日】2026年7月3日(金)

【場 所】大丸福岡天神店 本館 B2 食品フロア

【営 業 時 間】10:00～20:00

※営業時間は時期により異なる場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

BUTTER STATE's by銀のぶどうとは

公式HP

https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/butterstates/(https://www.instagram.com/butterstates/)

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタークッキー専門店です。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。