あなたのSlackに、バックオフィス担当者を。新機能「BackSimp Agent」正式リリース

株式会社モクジツBackSimp Agent - Slack上でAIが24時間バックオフィス業務をサポート

株式会社モクジツ（本社：山口県宇部市、代表取締役：加藤 潤一）は、企業のためのフリーランス管理サービス「BackSimp（バックシンプ）」において、Slack上で稼働・納品・請求・経費処理などを直接実行できる新機能「BackSimp Agent（バックシンプ・エージェント）」を正式リリースしました。

本機能は、すべてのプラン利用者を対象とし、機能の追加に伴う利用料金の変更はありません。

初期費用0円、無料トライアルプランからご利用いただけます。

▼お申し込みはこちら

https://backsimp.com/signup-form(https://backsimp.com/signup-form)

こんなお悩み、抱えていませんか？-----------------------------------------------------------------------------------------

・ 月末になるたびに、フリーランスへの請求書催促メールを手作業で送っている

・ 請求書が届いているか確認するだけで、半日近く費やしてしまう

・ 契約するフリーランスが増えるほど、管理業務が雪だるま式に膨らんでいく

・ 担当者が一人でフリーランス管理を抱えており、休暇を取ると業務が止まる

・ Slackで連絡を取り合っているのに、わざわざ別システムにログインして処理している

フリーランスの活用が広がる一方、管理業務の煩雑さに追われ、本来集中すべき事業推進に時間を使えていない--そんな企業の現場課題を解決するために、BackSimp Agentは生まれました。

BackSimp Agent とは

BackSimp Agent イメージ

BackSimp Agent（バックシンプ・エージェント）は、実務を理解した専属のバックオフィス担当者が Slackに常駐しているかのように、指示ひとつで業務を進める AIエージェントです。

従来BackSimp にログインして行っていた各種業務も、Slackで依頼するだけで完結します。

そして、BackSimp Agent は、採用も育成も不要で、24 時間 365 日稼働します。

これにより残業・属人化・対応遅延といったバックオフィスの慢性的な課題を根本から解消し、

フリーランス管理を“手間のかからない業務”へと変えていきます。

主な機能

- Slackで指示するだけで業務が進む「請求書を作成して」「経費を申請して」など自然言語で依頼するだけで、請求書のドラフトが自動生成されます。納品や稼働の登録も同様にSlack上で完了します。

指示例

・フリーランスの人がSlackで

@BackSimpAgent 請求書を作成して

と依頼すれば、平均 4 秒以内（注1）に請求書のドラフト作成に着手します。

・管理者がSlackで

@BackSimpAgent 請求書の提出をリマインドして

と指示すれば、未提出のフリーランスを検知し、督促メッセージを自動送信します。

＜こんな企業におすすめ＞

- 実務の抜け漏れをAIが検知・通知契約更新日が近づいていないか、稼働時間が超過していないか――そうしたタスク管理もBackSimp Agent が最適なタイミングで通知・督促を行い、対応漏れを防ぎます。通知を受けたユーザーは、そのままBackSimp Agentへ返信するだけで承認や処理が完了し、抜け漏れなく業務を進められます。- 承認もSlack上で完了経費や納品などの承認依頼がSlackに届き、管理者はその場で確認・承認可能。ワークフローの遅延を防ぎます。- 振込データをSlack上で即共有全銀形式の一括振込データを自動生成し、Slackに共有。すぐに確認・処理に移行できるため、振込対応もスムーズです。

・ フリーランス・業務委託を10名以上活用しているスタートアップ・ベンチャー企業

・ バックオフィス担当者が少なく、一人で複数業務を掛け持ちしている中小企業

・ 月末のフリーランス管理業務に毎月5時間以上を費やしている人事・労務担当者

・ Slackを社内コミュニケーションの中心に置いており、ツールを増やしたくない企業

▼お申し込みはこちら

https://backsimp.com/signup-form(https://backsimp.com/signup-form)

BackSimpについて

BackSimp（バックシンプ）は、フリーランスとの契約から支払いまでの業務を

低コストで、ミスなく、手間なく、迅速に完了するクラウドサービスです。

これまで時間がかかっていた契約書や請求書の確認、振込手続きなどの

フリーランス管理業務をシンプルにし、企業が本来集中すべき事業に専念できる環境を実現します。

初期費用は0円。1アカウント月980円（税抜）、14日間の無料トライアルが可能です。

本件に関するお問い合わせ先

https://mokujitsu.com/contact/

会社情報

社名：株式会社モクジツ

所在地：山口県宇部市大字東須恵274-12

代表者：加藤 潤一

事業内容：「BackSimp」の開発および提供、BPO事業

会社HP：https://mokujitsu.com

製品HP：https://backsimp.com

※1：当社テスト環境の平均応答速度