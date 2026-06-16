【SUKENO】2026年夏を快適にする「パンツ＆レギンス」が新登場。涼しさ・肌ざわり・動きやすさにこだわったボトムスをラインアップ

助野株式会社

レッグウェアの企画・製造を行う助野株式会社（本社：富山県高岡市、代表取締役社長：小野剛司）は、2026年夏の新作として、「さらり、ゆるりと過ごす夏。」をテーマにしたパンツ＆レギンスコレクションを、助野公式オンラインショップで販売開始しました。全国のショッピングセンターや衣料専門店でもお買い求めいただけます。

●公式オンラインサイト：https://store.sukeno.co.jp/

●特設サイト：https://store.sukeno.co.jp/pages/26ss-pants-leggings-collection

軽やかで涼しいボトムスで、さらり、ゆるりと過ごす夏。

近年、夏が長期化するなかで、衣類には単なる涼しさだけでなく、肌ざわりの良さや動きやすさといった「複合的な快適性」が求められています。SUKENOの2026年夏コレクションは、そんな現代の夏の暮らしに心地よく寄り添うアイテムを取り揃えました。

おにわパンツ

お家でも庭先でも、さらっと心地よい着用感

「梨地９分丈レギンス」1,630円（税込）

ルームウェアとしてはもちろん、ガーデニングや近所へのちょっとした外出まで活躍する、夏のらくちんパンツです。

優れたストレッチ性と、とろみのある柔らかな肌ざわりが特長。ゆったりとしたシルエットで長時間の着用でも締め付け感がなく、暑い季節もリラックスして過ごせます。

今年は新たに、さらりとしたシャリ感のある「梨地（なしじ）素材」タイプが仲間入り。肌離れがよく、汗ばむ季節もベタつかず快適です。

クールカバーパンツ

軽い、涼しい、すぐ乾く、夏にうれしい１枚

「プリント8分丈ワイドレギンス」 1,630円（税込）お家でのリラックスタイムにガーデニングやちょっとした外出に「クールカバーパンツ レディースハーフパンツ」 1,410円（税込）

水や汚れをサッと弾く「撥水加工」付き。夏の急な雨や、水辺でのアクティビティでも気兼ねなく着用できます。

軽くて動きやすい設計に加えて、肌に触れるたびにひんやり心地よい「接触冷感」で、うだるような暑さの日でも快適です。

UVカットやポケッタブルの機能も備え、夏にうれしい機能をぎゅっと詰め込みました。

レディース・メンズそれぞれに、ハーフパンツと10分丈ストレートパンツの２種類を展開しています。

ひかげ心地レギンス

まるで日陰みたいに涼しい、UVカットレギンス

「ひかげ心地レギンス 10分丈」 1,410円（税込）

「日差しの下でも、日陰にいるみたいに涼しい」をコンセプトにしたレギンス。UVカットと接触冷感の機能を合わせ持ち、夏の強い紫外線と暑さから守ります。

ストレッチ性に優れた動きやすさに加えて、ウエスト部分は背中側のみをメッシュゴム仕様に。お腹まわりをゆったりさせながらも、ずり落ちないこだわりの快適設計です。

アウタートレンドに合わせたカーキやブラウンなど、コーディネートしやすい全4色のカラーバリエーションも魅力です。

やわはだレギンス

毎日履きたい、肌にとけこむような柔らかい肌触り

「テンセルレギンス 10分丈」1,410円（税込）

天然由来の「テンセルモダール繊維」を使用した、デリケートな肌にもやさしいレギンスです。

身体に寄り添う自然な柔らかさと、なめらかな肌ざわりで、毎日履きたくなる極上の心地よさを実現しました。

吸放湿性に優れており、かいた汗をすばやく吸収して外へ逃がすため、ムレにくく肌をさらっと保ちます。

好みやスタイリングに合わせて選べる、2分丈、5分丈、7分丈、10分丈の4つの丈を展開。

助野株式会社

1956年の創業以来、富山県高岡市に物流・生産拠点を構え、日本のレッグウェア業界を最前線でリードしてきました。解剖学から生まれた新しい着圧ソックス「らく圧」や、漁師も認める高性能な「PESCALLY」、ゴルファーのための「MOSTRICH」など、専門領域に特化したソックスブランドを数多く展開。「Always Challenging 歩みを止めるなSUKENO」を企業コンセプトに、独自の企画・開発力でヒット商品を生み出しています。



■公式HP https://www.sukeno.co.jp

■公式オンラインショップ https://store.sukeno.co.jp

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